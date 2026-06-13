HLV Tuchel hé lộ 'nhóm thủ lĩnh' tuyển Anh qua bộ ảnh cho World Cup 2026

TPO - Sau khi Jude Bellingham thừa nhận tuyển Anh thiếu sự gắn kết tại EURO 2024, HLV Thomas Tuchel đang nỗ lực xây dựng một tập thể đoàn kết hơn cho World Cup 2026. Bức ảnh tập thể mới công bố cho thấy nhà cầm quân người Đức đã xác định nhóm cầu thủ đóng vai trò quan trọng phòng thay đồ.

Đội tuyển Anh vừa công bố bức ảnh tập thể chính thức trước khi lên đường tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Không còn hình ảnh quen thuộc trong những bộ vest và cà vạt trang trọng, các tuyển thủ Anh xuất hiện với phong cách hiện đại hơn khi diện áo phông, quần âu kết hợp blazer, áo khoác bên ngoài.

Bộ sưu tập được thiết kế bởi hãng thời trang Marks & Spencer, đối tác trang phục chính thức của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) từ năm 2007. Theo FA, các tuyển thủ sẽ mặc bộ trang phục mới khi lên đường tham dự World Cup 2026, với trận mở màn gặp Croatia vào ngày 17/6.

Nhóm cầu thủ chủ chốt

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở vị trí các cầu thủ đứng cạnh HLV Thomas Tuchel trong bức ảnh chính thức.

Nhà cầm quân người Đức được bố trí ở trung tâm, bên cạnh là đội trưởng Harry Kane và đội phó Declan Rice. Xung quanh ông còn có những gương mặt được xem là trụ cột của tuyển Anh hiện tại như Bukayo Saka, Jude Bellingham, John Stones và Reece James.

Dù không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào, cách sắp xếp này được nhiều người xem là tín hiệu cho thấy Tuchel đã xác định nhóm cầu thủ giữ vai trò dẫn dắt phòng thay đồ trong chiến dịch World Cup 2026.

Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, chiến lược gia người Đức đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần tập thể. “Những gì tôi biết về bóng đá quốc tế là mọi thứ đều xoay quanh tập thể và sự gắn kết", HLV Tuchel chia sẻ.

“Điều quan trọng là mỗi cầu thủ hiểu rõ vai trò của mình. Chúng tôi đã lựa chọn một đội hình rất cân bằng. Sự kết nối phải tồn tại và bạn có thể cảm nhận được năng lượng cũng như bầu không khí trong đội đi đúng hướng", ông nhấn mạnh.

Một chi tiết cũng nhận được nhiều sự quan tâm là vị trí của Jordan Henderson. Tiền vệ kỳ cựu không còn xuất hiện ở vị trí nổi bật như dưới thời HLV Gareth Southgate mà đứng ở hàng phía sau trong bức ảnh tập thể.

Tuyển Anh xây dựng sự gắn kết

Trong chương trình Lion's Den của FA, Jude Bellingham đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình của tuyển Anh tại EURO 2024. Dù vào tới trận chung kết, tuyển Anh để thua Tây Ban Nha và tiếp tục lỗi hẹn với danh hiệu lớn đầu tiên kể từ World Cup 1966.

“Ở EURO, chúng tôi đã làm chưa tốt một số việc ngoài sân cỏ", Bellingham thừa nhận. “Tôi không nghĩ tập thể đã kết nối với nhau tốt như lẽ ra phải thế, vì nhiều lý do khác nhau".

Tiền vệ của Real Madrid cho rằng áp lực từ vị thế ứng viên vô địch đã ảnh hưởng đáng kể tới bầu không khí trong đội.

“Khi bước vào EURO 2024, chúng tôi được xem là một trong hai hoặc ba ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Chúng tôi chơi không quá thuyết phục và điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn", Bellingham nói. “Ngay cả khi giành chiến thắng, tôi cũng không cảm thấy đội bóng vui vẻ như đáng lẽ phải thế".

Theo Bellingham, yếu tố quan trọng nhất để một tập thể thành công không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở cảm giác được thuộc về đội bóng.

“Mọi người phải cảm thấy mình được trân trọng, cảm thấy mình là một phần của tập thể. Họ cần tận hưởng các buổi tập, các trận đấu và cả những thời điểm khó khăn khi đội bóng chịu áp lực", Bellingham nhấn mạnh.

Những phát biểu của Bellingham phần nào phản ánh lý do Tuchel đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng văn hóa đoàn kết cho đội tuyển ngay từ những ngày đầu nắm quyền.

Sau nhiều năm liên tiếp tiến sâu tại các giải đấu lớn nhưng chưa thể chạm tay vào chức vô địch, tuyển Anh hiểu rằng vấn đề không chỉ nằm ở chiến thuật hay chất lượng đội hình.

Mục tiêu của HLV Tuchel là xây dựng một đội bóng mạnh về chuyên môn, đồng thời cũng là một tập thể thực sự gắn kết, đủ bản lĩnh để hiện thực hóa giấc mơ vô địch thế giới lần đầu tiên kể từ năm 1966.