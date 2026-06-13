Những thế lực hàng đầu cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026

TPO - Trong lịch sử gần 100 năm của World Cup, mới chỉ có 8 quốc gia từng nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Thực tế đó cho thấy truyền thống, bản lĩnh và kinh nghiệm ở sân chơi lớn luôn là yếu tố mang tính quyết định. Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Bồ Đào Nha, Anh và Brazil được đánh giá là những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Tây Ban Nha: Thế hệ vàng mới sẵn sàng chinh phục thế giới

Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong hai ứng viên nặng ký nhất. Kể từ sau World Cup 2022, La Roja đã liên tiếp vô địch UEFA Nations League 2023, EURO 2024 và giành HCV Olympic Paris 2024, đồng thời vượt qua vòng loại World Cup 2026 với thành tích đầy thuyết phục.

Tây Ban Nha theo đuổi lối chơi tấn công mạnh mẽ và giàu tốc độ. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente vẫn duy trì triết lý kiểm soát bóng vốn làm nên thương hiệu, nhưng được nâng cấp bằng tốc độ chuyển trạng thái và khả năng tấn công trực diện hơn.

Sức mạnh lớn nhất của La Roja nằm ở hai hành lang cánh, nơi Lamine Yamal và Nico Williams có thể tạo khác biệt bằng tốc độ và khả năng đi bóng kỹ thuật, cùng với sự chắc chắn của Pedri - “nhạc trưởng” ở tuyến giữa.

Nỗi lo lớn nhất với Tây Ban Nha là đội hình còn khá trẻ và thiên về tấn công, đôi khi để lộ khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, tài năng 18 tuổi Lamine Yamal, biểu tượng mới của bóng đá Tây Ban Nha, vẫn phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương trước trận ra quân.

Thông tin nhanh đội tuyển Tây Ban Nha - Năm ở bảng H với Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay - Cầu thủ chủ chốt: Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri - Đương kim vô địch EURO - Thành tích World Cup tốt nhất: Vô địch năm 2010

Pháp: Đội hình đáng sợ nhất giải đấu

Nếu phải chọn một đối thủ đủ sức cạnh tranh trực tiếp với Tây Ban Nha, đó chắc chắn là Pháp. Les Bleus đã vào chung kết hai kỳ World Cup liên tiếp, vô địch năm 2018 và chỉ chịu thua Argentina trên chấm luân lưu ở trận chung kết năm 2022.

Nếu tiếp tục góp mặt trong trận đấu cuối cùng tại World Cup 2026, Pháp sẽ tái hiện thành tích hiếm có 3 lần liên tiếp vào chung kết, kể từ Brazil giai đoạn 1994-2002.

Điểm mạnh nổi bật của Pháp nằm ở chiều sâu đội hình. HLV Didier Deschamps sở hữu dàn sao chất lượng đến mức có thể để đương kim Quả bóng Vàng Ousmane Dembélé trên ghế dự bị, mà sức mạnh đội bóng gần như không suy giảm.

Kylian Mbappé vẫn là đầu tàu. Ngôi sao của Real Madrid dẫn dắt tuyển Pháp từ chức vô địch World Cup 2018, ghi hat-trick trong trận chung kết World Cup 2022.

Bên cạnh đó, Dembélé, Michael Olise cùng hàng loạt tài năng trẻ đang tạo nên một hàng công giàu tốc độ và khả năng bùng nổ bậc nhất World Cup.

Khác với Tây Ban Nha, Pháp không phụ thuộc vào khả năng kiểm soát bóng, mà rất lợi hại trong các pha phản công nhờ tốc độ kinh hoàng của hàng công. Họ cũng sở hữu tuyến giữa cơ động và hàng phòng ngự đẳng cấp.

Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của Didier Deschamps trên cương vị HLV trưởng, trở thành động lực đặc biệt cho tập thể từng hai lần liên tiếp góp mặt ở trận chung kết thế giới.

Thông tin nhanh đội tuyển Pháp - Năm ở bảng I với Senegal, Iraq, Na Uy - Cầu thủ chủ chốt: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise - Vô địch World Cup 2018, á quân World Cup 2022 - Thành tích World Cup tốt nhất: Vô địch năm 1998 và 2018

Argentina: Nhà vua vẫn chưa muốn thoái vị

Argentina đến World Cup 2026 với tư cách nhà đương kim vô địch thế giới và hướng tới mục tiêu trở thành đội thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch, sau Italy (1934-1938) và Brazil (1958-1962).

Kể từ sau khi đăng quang tại Qatar năm 2022, đội bóng xứ Tango tiếp tục khẳng định vị thế số một bằng danh hiệu Copa America 2024 trên đất Mỹ, đồng thời thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni, Argentina duy trì lối chơi giàu năng lượng với khả năng pressing quyết liệt, cùng những pha chuyển đổi trạng thái tấn công tốc độ cao. Đây là tập thể được đánh giá rất cân bằng giữa kinh nghiệm, bản lĩnh và khát khao chinh phục.

Ở tuổi 38, Lionel Messi vẫn là linh hồn của đội tuyển. Sau khi góp công lớn giúp đội nhà vô địch Copa America 2024, Messi vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng và là đầu tàu về chuyên môn lẫn tinh thần.

Bên cạnh siêu sao số 10, Argentina sở hữu bộ khung chất lượng trải đều các tuyến với thủ thành Emiliano Martínez, trung vệ Cristian Romero, cùng hàng tiền vệ giàu bản sắc và cặp tiền đạo sắc bén Lautaro Martínez - Julián Álvarez. ​ HLV Scaloni được đánh giá cao nhờ khả năng duy trì động lực cho tập thể đã giành mọi danh hiệu, đồng thời tích hợp hiệu quả các nhân tố mới. Chính sự linh hoạt đó giúp Argentina duy trì vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

Thông tin nhanh đội tuyển Argentina - Năm ở bảng J với Algeria, Áo, Jordan - Cầu thủ chủ chốt: Lionel Messi, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lautaro Martínez, Julián Álvarez - Vô địch World Cup 2022, Copa America 2021 và 2024 - Thành tích World Cup tốt nhất: Vô địch các năm 1978, 1986, 2022

Bồ Đào Nha: Thế hệ vàng và giấc mơ World Cup còn dang dở

Bóng đá dường như vẫn còn "nợ" Bồ Đào Nha chức vô địch thế giới. Quốc gia này liên tục sản sinh những thế hệ cầu thủ xuất sắc, nhưng chiếc cúp vàng World Cup vẫn là danh hiệu lớn duy nhất chưa từng xuất hiện trong phòng truyền thống của họ.

Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm nhất. Đội bóng bán đảo Iberia sở hữu đội hình đồng đều ở cả ba tuyến, vừa đăng quang UEFA Nations League 2025 và vượt qua vòng loại với màn trình diễn đầy thuyết phục.

Dù đã 41 tuổi, Cristiano Ronaldo vẫn là biểu tượng và nguồn cảm hứng lớn nhất. Đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng của CR7, đồng thời là cơ hội cuối cùng để anh hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ.

Bên cạnh Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha còn có Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão và Nuno Mendes - những ngôi sao đang đạt độ chín sự nghiệp.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Martínez, Bồ Đào Nha theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng hiện đại, pressing cường độ cao và khai thác tối đa sức mạnh ở hai biên.

Với chiều sâu đội hình, kinh nghiệm trận mạc cùng sự kết hợp hài hòa giữa các ngôi sao kỳ cựu và lớp cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp, Bồ Đào Nha có đủ cơ sở để mơ về lần đầu tiên bước lên đỉnh cao bóng đá thế giới.

Thông tin nhanh đội tuyển Bồ Đào Nha - Năm ở bảng K với CHDC Congo, Uzbekistan, Colombia - Cầu thủ chủ chốt: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Nuno Mendes - Đương kim vô địch UEFA Nations League - Thành tích World Cup tốt nhất: Hạng ba năm 1966

Anh: Liệu 'Tam sư' có phá dớp 60 năm?

Tuyển Anh đang hướng tới mục tiêu chấm dứt cơn khát vô địch World Cup kéo dài suốt 60 năm kể từ lần đăng quang duy nhất vào năm 1966. Dù luôn được đánh giá là ứng viên hàng đầu trước mỗi giải đấu lớn, tuyển Anh nhiều lần gây thất vọng khi không thể chuyển hóa dàn sao chất lượng thành thành công trên sân cỏ.

Tuy nhiên, "Tam sư" bước vào World Cup 2026 với sự tự tin rất lớn sau chiến dịch vòng loại hoàn hảo. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel toàn thắng cả 8 trận, đồng thời giữ sạch lưới xuyên suốt vòng loại khu vực châu Âu, cho thấy sự cân bằng và ổn định ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Đầu tàu của tuyển Anh vẫn là Harry Kane. Đội trưởng tuyển Anh hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Tam sư" và tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 32. Sau nhiều năm lỡ hẹn với các danh hiệu tập thể, Kane đã cùng Bayern Munich giành Bundesliga mùa 2024/25 trước khi bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa giải tiếp theo.

Hỗ trợ cho Kane là thế hệ tài năng hàng đầu châu Âu gồm Jude Bellingham hay Bukayo Saka. Sức mạnh của tuyển Anh không chỉ đến từ các ngôi sao mà còn ở khả năng tận dụng bóng chết - vũ khí từng giúp họ tiến sâu ở nhiều giải đấu lớn.

Dẫu vậy, câu hỏi quen thuộc vẫn còn đó: liệu Tam sư có thể biến tiềm năng thành chức vô địch hay tiếp tục gây thất vọng như nhiều giải đấu trước?

Thông tin nhanh đội tuyển Anh - Nằm ở bảng L với Croatia, Ghana, Panama - Cầu thủ chủ chốt: Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice - Á quân EURO 2020 và EURO 2024 - Thành tích World Cup tốt nhất: Vô địch năm 1966

Brazil: Không ai dám xem thường Selecao

Brazil không còn được đánh giá cao như những kỳ World Cup trước, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ bị loại khỏi cuộc đua vô địch.

Đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử 5 lần vô địch World Cup bước vào giải đấu sau giai đoạn nhiều biến động. HLV Carlo Ancelotti trở thành HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt Selecao và đang nỗ lực tái thiết bản sắc cho đội bóng vàng-xanh.

Khác với các thế hệ trước, Brazil hiện tại không sở hữu quá nhiều siêu sao tấn công áp đảo. Tuy nhiên, họ lại có cấu trúc đội hình cân bằng hơn, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Vinícius Júnior là niềm hy vọng lớn nhất, với khả năng đi bóng, kiến tạo và ghi bàn từ cánh trái. Ngôi sao Real Madrid được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh mới của Selecao trong hành trình chinh phục thế giới.

Raphinha, Endrick và Neymar cũng là những quân bài có thể tạo đột biến. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, Neymar vẫn mang đến kinh nghiệm và phẩm chất ngôi sao ở những thời điểm quyết định.

Lịch sử đã chứng minh một điều bất cứ khi nào Brazil bị đánh giá thấp hơn thường lệ, họ càng trở nên nguy hiểm.

Thông tin nhanh đội tuyển Brazil - Nằm ở bảng C với Morocco, Haiti, Scotland - Cầu thủ chủ chốt: Vinícius Júnior, Raphinha và Marquinhos - Đã trải qua 4 HLV trong 4 năm qua. - Thành tích World Cup tốt nhất: Vô địch các năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002.

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