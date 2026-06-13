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Chủ nhà Canada thoát hiểm trận ra quân, giành điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup

Đặng Lai

TPO - Canada và Bosnia-Herzegovina đã hoà kịch tính trong trận khai màn World Cup 2026. Kết quả này phản ánh đúng thế trận mà 2 đội tạo ra. 1 điểm với Canada cũng là lịch sử vì họ vừa giành được điểm số đầu tiên sau 3 kỳ tham dự.

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Canada vào trận với thiếu vắng quan trọng mang tên Alphonso Davies. Thế nên các tình huống tấn công bên cánh trái của họ trở nên kém hiệu quả. Không những không áp đặt được thế trận, đội chủ nhà còn nhận bàn thua ở phút 20 khi Jovo Lukic chớp thời cơ xuất sắc, đánh đầu tung lưới từ đường đá phạt góc của Kolasniac để mở tỷ số cho đội tuyển Bosnia-Herzegovina.

Bàn thắng này không chỉ giúp Bosnia nắm lợi thế cực lớn về mặt điểm số mà còn trực tiếp thay đổi hoàn toàn cục diện chiến thuật trên sân. Canada buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, trong khi Bosnia có cơ hội lùi sâu, thiết lập hệ thống phòng ngự phản công đầy khó chịu.

Đó là lý do Canada cầm bóng tới 67% thời lượng nhưng gần như vô hại. Cả hiệp 1, họ chỉ có một tình huống dứt điểm trúng đích song cú đá này không làm khó thủ môn Bosnia.

Sang hiệp 2, Canada thực hiện liền 3 sự thay đổi người: Jacob Shaffelburg, Ali Ahmed và Promise Akinpelu được tung vào sân thay thế cho Liam Millar, Tajon Buchanan và ngôi sao Jonathan David. Động thái này nhằm làm mới hoàn toàn sức tấn công, gia tăng tốc độ ở hai hành lang cánh để xuyên phá hàng thủ đối phương. Đáp lại, Bosnia tăng cường chơi quyết liệt. Họ củng cố lại tuyến giữa, đảm bảo thể lực để đánh chặn từ xa những đợt lên bóng dồn dập của Canada.

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Canada trải qua hiệp 1 bất lực trước Bosnia (trái)

Thực tế là dù dứt điểm nhiều hơn nhưng Canada vẫn không thể tỏ ra sắc bén hơn. Thậm chí, họ suýt nhận bàn thua thứ 2 khi Ermedin Demirovic băng xuống đối mặt thủ môn. Tiếc rằng anh không đánh bại được thủ môn Maxime Crepeau.

Trong thế trận bế tắc, khi Canada bất lực trước hàng thủ dày đặc của Bosnia, các trụ cột của họ buộc phải sử dụng các tình huống dứt điểm nhanh ngay khi có bóng. Điển hình như phút 66. Stephen Eustaquio tung cú đá từ cự ly 22 mét đưa bóng đi chệch cột dọc.

Tới phút 78, cách tiếp cận này đã đem về thành quả. Cyle Larin nhận bóng trong vòng cấm, xử lý rất nhanh rồi tung cú đá hiểm hóc găm bóng vào góc lưới đánh bại thủ môn Bosnia. Trận đấu về thế cân bằng.

Dĩ nhiên là Canada không chấp nhận chia điểm. Họ tiếp tục đẩy cao mặt trận tấn công trong hơn 10 phút còn lại. Tuy nhiên, mọi nỗ lực hãm thành của chủ nhà đều không thành công. Canada chấp nhận bị cầm chân ở ngày ra quân nhưng 1 điểm trong thế trận bất lợi vẫn là một kết quả không đến nỗi nào với đội tuyển đồng chủ nhà.

Nên nhớ, đây mới là điểm số đầu tiên của Canada tại các VCK World Cup. Trước đây, Canada đã giành quyền tham dự World Cup năm 1986 và 2022. Tuy nhiên, kết quả của họ ở vòng bảng là thua cả 6 trận đấu.

Đặng Lai
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