Nhận định Brazil vs Morocco, 05h00 ngày 14/6: Khó có bất ngờ

TPO - Nhận định bóng đá Brazil vs Morocco, 05h00 ngày 14/6, bảng C World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Morocco nổi lên là một đội bóng đáng gờm trong những năm gần đây, nhưng tại World Cup, Brazil thực sự là thế lực và đang tìm kiếm lần thứ 6 đăng quang.

Nhận định trước trận Brazil vs Morocco

Lịch sử đã được tạo nên vào tháng 5/2025, khi Brazil bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm HLV nước ngoài đầu tiên. Carletto đã có một sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng, đầy ắp danh hiệu ở cấp CLB và được kỳ vọng sẽ mang tới may mắn cho quốc gia thành công nhất lịch sử World Cup với 5 lần lên ngôi.

Vì những lý do khác nhau, dù luôn sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc nhưng Brazil lại đang trải qua thời kỳ u ám khi đã 24 năm không nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Trong chiến dịch vòng loại, Selecao phải nỗ lực rất nhiều mới giành được suất tham dự giải đấu mùa hè này, với thành tích thắng 8, hòa 4 và thua 6, cán đích ở vị trí thứ năm.

Trong khi đó, Morocco là một quốc gia đang trỗi dậy. Họ đã lọt vào bán kết ở Qatar bốn năm trước và là đội bóng châu Phi duy nhất thắng cả 8 trận vòng loại World Cup 2026. Những chú sư tử Atlas cũng được trao danh hiệu vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025 sau trận chung kết gây tranh cãi với Senegal.

Điều này khiến trận đầu tiên tại bảng C vô cùng hứa hẹn. Tuy nhiên với đẳng cấp và khát khao chứng tỏ mình, Brazil nhiều khả năng sẽ có kết quả mà họ mong đợi.

Phong độ và lịch sử đối đầu Brazil vs Morocco

Brazil đã phải chịu thất bại bất ngờ 0-1 trước Bolivia trong trận cuối vòng loại World Cup 2026, đồng thời nếm trải các trận thua khác trước Nhật Bản (2-3) và Pháp (1-2) trong các trận giao hữu kể từ tháng 10. Tuy nhiên, đội bóng của Ancelotti đã thắng cả 3 trận gần nhất trước Croatia, Panama và Ai Cập với tổng tỷ số 11-4.

Được FIFA xếp hạng thứ 5 thế giới, Brazil bước vào trận đấu với Morocco vào thứ Bảy với thành tích thắng 7/ 8 trận World Cup gặp các quốc gia châu Phi - ngoại trừ trận thua 0-1 trước Cameroon ở vòng bảng Qatar 2022. Morocco từng thua 2/3 lần đối đầu trước với Brazil, nhưng lại giành chiến thắng trong lần chạm trán gần nhất với tỷ số 2-1 ở trận giao hữu hồi tháng 3/2023.

Thông tin lực lượng Brazil vs Morocco

Neymar vẫn đang hồi phục sau chấn thương bắp chân và dự kiến ​​ không kịp bình phục để ra sân trong trận mở màn, còn hậu vệ phải Wesley đã bị loại khỏi World Cup do chấn thương cơ.

Tiền vệ Ederson được triệu tập vào đội tuyển khá muộn và đã được thử sức ở vị trí hậu vệ phải trong các buổi tập. Danilo và Roger Ibanez là hai hậu vệ phải khác mà Ancelotti có thể sử dụng.

Về phía Morocco, trung vệ Nayef Aguerd và tiền vệ cánh Abde Ezzalzouli đều sẽ vắng mặt tại World Cup do chấn thương và đã được thay thế bởi Marwane Saadane và Amine Sbai. Ezzalzouli dính chấn thương trong trận giao hữu hòa với Na Uy, và Noussair Mazraoui cũng phải rời sân trong trận đấu đó vì vấn đề ở vai. Mặc dù chấn thương của hậu vệ này được cho là không nghiêm trọng nhưng không chắc sẽ ra sân gặp Brazil.

Đội hình dự kiến Brazil vs Morocco Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; Diaz, Saibari, El Khannouss

Dự đoán tỷ số Brazil 3-1 Morocco

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