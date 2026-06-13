Nhận định Qatar vs Thụy Sĩ, 2h00 ngày 14/6: Khó cho đại diện châu Á

TPO - Nhận định bóng đá Qatar vs Thụy Sĩ, bảng B World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Qatar bước vào kỳ World Cup đầu tiên với tư cách vượt qua vòng loại, trong khi Thụy Sĩ tiếp tục mang đến Bắc Mỹ tập thể giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn trong hơn một thập kỷ vừa qua.

Nhận định trước trận Qatar vs Thụy Sĩ

Qatar trở lại World Cup sau lần đầu tham dự với tư cách chủ nhà năm 2022. Khác với bốn năm trước, đội bóng Tây Á lần này giành vé bằng thành tích trên sân cỏ khi đứng đầu bảng đấu vòng loại cuối cùng khu vực châu Á dưới sự dẫn dắt của HLV Julen Lopetegui.

Almoez Ali tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trên hàng công. Tiền đạo của Al Duhail ghi 12 bàn sau 16 trận vòng loại, thành tích cao nhất khu vực AFC. Bên cạnh đó, Akram Afif đóng góp 11 kiến tạo, trong đó có 6 lần xuất phát từ các tình huống cố định. Bộ đôi này tham gia trực tiếp vào phần lớn số bàn thắng của Qatar trong hành trình đến World Cup.

Tuy nhiên, Qatar không có bước chạy đà như mong muốn. Đội bóng áo bã trầu không thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Họ thua Cộng Hoà Ireland, hòa El Salvador và trải qua hơn 370 phút liên tiếp không ghi bàn. Việc ba trận giao hữu dự kiến với Serbia, Argentina và Sudan bị hủy cũng ảnh hưởng đáng kể đến quá trình chuẩn bị của thầy trò Lopetegui.

Bên kia chiến tuyến, Thụy Sĩ tiếp tục duy trì vị thế của một trong những đội tuyển ổn định nhất châu Âu. Đội bóng của HLV Murat Yakin đứng đầu bảng vòng loại UEFA, bất bại sau 6 trận và cùng Anh trở thành hai đội duy nhất không rơi vào thế bị dẫn bàn trong suốt chiến dịch.

Breel Embolo dẫn đầu danh sách ghi bàn của Thụy Sĩ tại vòng loại. Tiền đạo thuộc biên chế Rennes tiếp tục duy trì phong độ ở các giải đấu lớn sau khi ghi bàn tại cả World Cup 2022 lẫn EURO 2024. Xung quanh anh là những phương án tấn công giàu tốc độ như Dan Ndoye, Ruben Vargas hay Zeki Amdouni.

Thụy Sĩ cũng sở hữu bộ khung giàu kinh nghiệm với Granit Xhaka, Remo Freuler, Manuel Akanji và Ricardo Rodriguez. Đây là kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp của đội tuyển châu Âu. Trong 5 lần gần nhất tham dự, họ chỉ một lần dừng bước từ vòng bảng.

Cuộc đối đầu tại Santa Clara hứa hẹn là màn so tài giữa hai phong cách khác nhau. Qatar ưu tiên kiểm soát bóng và tận dụng khả năng sáng tạo của Afif, trong khi Thụy Sĩ thường tổ chức đội hình chặt chẽ, triển khai bóng trực diện và khai thác khoảng trống ở hai biên xuất phát từ khả năng điều phối bóng của Xhaka.

Yếu tố kinh nghiệm sẽ giúp Thụy Sĩ trội hơn, khi họ đã kinh qua quá nhiều trận đấu đỉnh cao ở World Cup và EURO. Một phần của bộ khung này của họ đã xuất hiện từ tận World Cup 2014 với những Ricardo Rodriguez, Xhaka rồi đến một phiên bản hoàn thiện hơn ở EURO 2016 kéo dài đến thời điểm hiện tại. Những cái tên nổi bật như Embolo, Elvedi, Zakaria hay Widmer đều có thâm niên ở tuyển đến khoảng 10 năm.

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Phong độ và lịch sử đối đầu Qatar vs Thụy Sĩ

Qatar không thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng Tây Á ghi bàn ở 1 trong 5 trận gần đây và bước vào World Cup với nhiều dấu hỏi trên hàng công. Trong khi đó, Thụy Sĩ chỉ thua 1 trong 14 trận gần nhất là trước Đức với tỷ số 3-4. Đội bóng của Murat Yakin vừa hòa Australia 1-1 ở trận giao hữu cuối cùng trước World Cup, sau khi đánh bại Jordan với tỷ số 4-1.

Hai đội mới gặp nhau một lần trong lịch sử. Tháng 11/2018, Qatar đánh bại Thụy Sĩ 1-0 trên sân khách nhờ pha lập công muộn của Akram Afif.

Thông tin lực lượng Qatar vs Thụy Sĩ

Qatar không ghi nhận trường hợp chấn thương đáng chú ý trước trận ra quân. HLV Julen Lopetegui nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào bộ ba tấn công Yusuf Abdurisag, Akram Afif và Edmilson Junior. Trong đó, Afif và Almoez Ali vẫn là hai ngòi nổ quan trọng nhất sau khi cùng góp dấu giày vào 27 bàn thắng tại vòng loại World Cup 2026.

Bên phía Thụy Sĩ, HLV Murat Yakin có trong tay gần như đội hình mạnh nhất. Gregor Kobel sẵn sàng trấn giữ khung thành phía sau bộ tứ Akanji, Elvedi, Widmer và Ricardo Rodriguez. Ở tuyến trên, đội trưởng Granit Xhaka tiếp tục giữ vai trò trung tâm, trong khi Breel Embolo, Dan Ndoye và Zeki Amdouni cạnh tranh suất đá chính trên hàng công. Không có tổn thất đáng kể nào được ghi nhận trong đội hình Thụy Sĩ trước trận đấu này.

Đội hình dự kiến 2 đội tuyển.