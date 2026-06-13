Tìm lời giải cho bài toán khơi thông mỏ vàng kinh tế thể thao Việt Nam?

TPO - Nền kinh tế thể thao Việt Nam có quy mô được định giá lên đến trên dưới 2 tỷ đô, nhưng hiện chưa được khai thác hiệu quả. Phát triển kinh tế thể thao có thể góp phần vào tăng trưởng GDP, đồng thời qua đó tăng nguồn lực cho thể thao Việt Nam cất cánh.

Làm thương hiệu, hình ảnh cho VĐV có thể thúc đẩy nguồn thu thể thao

Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Công ty cổ phần Thương mại số Việt (Vietcontent) mới đây vừa ký thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy kinh tế thể thao Việt Nam. Một báo cáo mới đây cho biết, trong những năm gần đây, các giải đấu chuyên nghiệp, sự kiện thể thao quy mô lớn có sự tham gia sâu của cộng đồng doanh nghiệp. Nhu cầu nghiên cứu, trao đổi và kết nối các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế thể thao tại Việt Nam ngày càng rõ nét.

Tuy nhiên lĩnh vực này vẫn còn thiếu các nguồn dữ liệu tham khảo, nghiên cứu chuyên sâu và các nền tảng đối thoại có tính liên tục để hỗ trợ cho quá trình hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách, phát triển thị trường.

Những năm qua, Cục Thể dục thể thao đã phối hợp với Vietcontent tổ chức "Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam". Sau ba kỳ triển khai liên tiếp, diễn đàn đã từng bước trở thành không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị tổ chức sự kiện...

Lễ ký kết hợp tác phát triển kinh tế thể thao giữa Cục TDTT và Vietcontent

Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, thực tế không phải đến thời điểm hiện nay kinh tế thể thao mới được quan tâm mà đã được nhắc đến từ lâu. Tuy nhiên cùng với sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách thì các bước phát triển kinh tế thể thao cần lộ trình và hiện nay là thời điểm thích hợp để đột phá.

"Cục TDTT luôn mở rộng hoạt động với các đối tác trong khuôn khổ pháp lý, cụ thể như hợp đồng ký kết với Vietcontent, đơn vị nhiều năm qua đã đồng hành các chương trình khác, như vận động tài trợ cho SEA Games. Tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng không chỉ lĩnh vực thể thao truyền thống, đại hội, giải đấu cụ thể mà trải dài ra để tất cả các hoạt động. Thông qua các chuỗi hoạt động truyền thông, vận động tài trợ... sẽ hỗ trợ thể thao Việt Nam phát triển, tạo ra giá trị cho cả doanh nghiệp đồng hành. Hợp tác như vậy mới bền vững"-ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết.

Về quy mô, nền kinh tế thể thao Việt Nam được dự báo có thể thu về hàng tỷ đô la, đóng góp vào tăng trưởng GDP. Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết chỉ một giải đấu như Vô địch quốc gia Marathon báo Tiền Phong 2026 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cho biết nguồn thu của địa phương đã tăng hơn 300 tỷ đồng. Điều đó cho thấy tiềm năng của kinh tế thể thao rất lớn.

Chủ tịch HĐQT Công ty Vietcontent, bà Trần Thùy Chi chia sẻ thêm một số đối tác khi đề cập đến đầu tư cho thể thao Việt Nam rất quan tâm đến các số liệu thống kê, đánh giá quy mô thị trường, các chính sách hỗ trợ...nhưng chúng ta lại không có. Đây là một phần lý do Vietcontent sau khi báo cáo và Cục TDTT đã xây dựng báo cáo độc lập, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác của các doanh nghiệp.

"Chúng tôi cũng rất trăn trở nguồn lực của chúng ta tập trung cho chuyên môn nhiều nhưng luôn thiếu tiền. Trong khi đó tiềm năng khai thác thương mại lớn nhưng không được quan tâm. Nếu chúng ta làm tốt, nguồn lực đầu tư cho thể thao sẽ rất tốt, góp phần thúc đẩy thành tích của thể thao Việt Nam"-bà Trần Thuỳ Chi cho biết.

Khai thông điểm nghẽn

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, Nghị định 349/2025/NĐ-CP thay thế các quy định cũ hồi năm 2025 đã góp phần cải thiện đời sống HLV, VĐV. Ngành thể thao vừa qua cũng đã tập trung tháo gỡ 3 nhóm vấn đề, trong đó có đề xuất cho VĐV có chuỗi thành tích tốt được tuyển thẳng vào cơ quan hành chính, sự nghiệp.

Chính phủ cũng trình Quốc hội thông qua quy định mới về cho thuê tài sản, liên doanh liên kết, tạo nguồn thu.

Một vấn đề khác được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào thể thao quan tâm đó là chính sách hỗ trợ, thuế và các quy định khác tạo khuyến khích doanh nghiệp thì theo ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, hiện cũng sẽ điều chỉnh.

"Các thay đổi này có thể kích thích HLV, VĐV tăng cường làm việc, tập luyện và thi đấu đồng thời mở rộng hoạt động đầu tư cho thể thao từ các doanh nghiệp. Dĩ nhiên quá trình thay đổi chúng ta cũng cần xem xét đặc thù riêng của thể thao Việt Nam so với các nước khác"-Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết.

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