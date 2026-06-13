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Alisson: 'HLV Ancelotti chịu áp lực hơn cả Tổng thống'

Hương Ly

TPO - "Vị trí của ông ấy có lẽ chịu áp lực lớn hơn cả Tổng thống Brazil", thủ môn Alisson nói về công việc hiện tại của Ancelotti.

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"Kể từ khi Ancelotti đặt chân đến, bầu không khí của toàn đội được lột xác hoàn toàn. Ông ấy tỏa ra khí chất uy quyền mạnh mẽ nhưng lại bồi đắp cho chúng tôi cảm giác bình yên. Ancelotti tạo ra một môi trường tuyệt vời, nơi tất cả chỉ tập trung cao độ vào chuyên môn, hoàn toàn sạch bóng những rắc rối, tranh cãi hay các yếu tố xao nhãng bên lề", Alisson khen ngợi người thầy.

"Ông ấy là một nhà vô địch thực thụ và điều đó thể hiện rất rõ. Bạn có thể thấy khao khát chiến thắng qua từng nét mặt của Ancelotti và các cầu thủ đều cảm nhận được điều đó. Một người đàn ông đã no nê mọi vinh quang trong thế giới bóng đá, nhưng khi đứng ở đây cùng tuyển Brazil, ông ấy vẫn tràn đầy niềm vui và sự nhiệt huyết," Alisson chia sẻ thêm.

Thủ môn Liverpool cho rằng HLV Ancelotti đang gánh trên vai kỳ vọng quá lớn từ hơn 200 triệu người dân Brazil. Đã quá lâu, kể từ World Cup 2002, Selecao không đứng trên đỉnh cao bóng đá thế giới. Do đó, tất cả đều chờ đợi HLV Ancelotti sẽ tạo ra khác biệt. Từ đây, áp lực dồn vào vị chiến lược gia người Italy cũng nặng nề.

Ancelotti là HLV ngoại quốc duy nhất ký hợp đồng dài hạn để dẫn dắt Brazil. Trước đây, Selecao từng có 3 HLV tạm quyền người nước ngoài là Ramon Plater, Joreca và Filpo Nunez.

Truyền thông Brazil nhận định HLV Ancelotti đang làm tốt việc siết kỷ luật cho đội tuyển. Bên cạnh Alisson, các tuyển thủ Brazil khác như Vinicius, Marquinhos, Casemiro khẳng định họ thoải mái khi chơi dưới sự dẫn dắt của Ancelotti.

Trở lại với Alisson, thủ môn này sẽ bước vào kỳ World Cup thứ ba liên tiếp (sau 2018 và 2022). Thành tích này giúp Alisson bước vào ngôi đền huyền thoại, sánh ngang với Taffarel và Gilmar - hai thủ môn hiếm hoi từng 3 lần dự World Cup và đều đã giương cao chiếc cúp vàng vô địch cùng tuyển Brazil.

Alisson chia sẻ về tham vọng vô địch của Brazil: "Việc được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu không đảm bảo cho bạn bất cứ điều gì, càng không mặc định bạn sẽ trở thành nhà vô địch. Đôi khi nó mang lại sức ép cực lớn, tựa như sức nặng ngàn cân của chính chiếc áo đấu màu vàng xanh này vậy. Chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm khổng lồ mà mình đang mang trên vai".

Tuyển Brazil sẽ bắt đầu hành trình chinh phục cúp vàng thứ sáu bằng trận đấu với Morocco lúc 5h rạng sáng 14/6 (giờ Hà Nội), trước khi lần lượt chạm trán Haiti (tại Philadelphia) và Scotland (tại Miami) trong khuôn khổ bảng C.

Hương Ly
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