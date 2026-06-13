Mỹ đại phá Paraguay ngày ra quân World Cup 2026

TPO - Tiền đạo khoác áo AS Monaco Balogun lập cú "đúp" bàn thắng khi đội tuyển Mỹ đánh bại Paraguay 4-1 ở trận ra quân World Cup 2026.

foul Hết giờ! Mỹ 4-1 Paraguay 90+9': Sân Los Angeles như bùng nổ sau siêu phẩm của Reyna. Ngay sau đó, trọng tài cũng nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Chiến thắng 4-1 trước Paraguay là một trong những trận thắng đậm nhất của tuyển Mỹ trong lịch sử các kỳ World Cup. ​ report VÀO! Tuyển Mỹ tung đòn kết liễu 90+8': Reyna tung cú sút bằng má ngoài chân phải đầy kỹ thuật, đưa bóng bay găm vào góc xa khung thành Paraguay, giúp tuyển Mỹ giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Một pha dứt điểm đẳng cấp để khép lại màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Mỹ. report Mỹ kiểm soát hoàn toàn thế trận 90+6': Đội chủ nhà vẫn duy trì quyền kiểm soát bóng và thực hiện những đường chuyền dài để giảm nhịp độ trận đấu. yellow Thẻ vàng cho Alonso 90+3': Alonso bị trọng tài rút thẻ vàng sau tình huống kéo người lộ liễu đối với Tyler Adams. report Mỹ tiếp tục gây sức ép 90+2': Robinson băng xuống sát đường biên ngang trước khi thực hiện quả tạt vào trong, song hàng thủ Paraguay đã kịp thời phá bóng giải nguy. time Bù giờ hiệp 2 90': Hiệp 2 có 9 phút bù giờ. report Álex Arce nhận thẻ vàng 88': Trong nỗ lực ngăn chặn pha phản công của tuyển Mỹ, Álex Arce có pha vào bóng thiếu kiểm soát và bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. report Paraguay được hưởng đá phạt 84': Paraguay được hưởng một quả đá phạt và đây tưởng như là cơ hội để họ gây khó khăn cho hàng thủ Mỹ. Bóng được treo vào vòng cấm từ hành lang cánh trái, nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị. substitution Liên tiếp những sự thay đổi nhân sự 79': Bên phía Paraguay, Sosa, Velázquez và Gamarra được tung vào sân thay cho Almirón, Cáceres và Gómez. Ngay sau đó, tuyển Mỹ cũng thực hiện sự điều chỉnh khi Gio Reyna vào sân thay Tillman. report Thủ môn Orlando Gill cứu thua 77': Tim Weah tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm bên cánh phải. Bóng đi căng và hướng về góc xa khung thành, buộc thủ môn Orlando Gill phải đổ người hết cỡ để chạm tay cứu thua, đẩy bóng đi hết đường biên ngang. report Tillman lỡ cơ hội 75': Bóng được đưa đến đúng vị trí của Tillman ở khu vực trung tâm vòng cấm. Trước mặt chỉ còn thủ môn Paraguay cùng khoảng trống lớn ở cả hai góc khung thành, nhưng tiền vệ tuyển Mỹ lại dứt điểm đưa bóng thẳng vào vị trí của thủ môn đối phương. report VÀO!. Paraguay rút ngắn tỷ số xuống 1-3 73': Enciso thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Mauricio tung cú dứt điểm gọn gàng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Paraguay. ​ substitution Thay người bên phía tuyển Mỹ 72': Balogun rời sân với cú đúp bàn thắng. Ricardo Pepi được tung vào thay thế. Bên cạnh đó, Sergiño Dest cũng được cho nghỉ, nhường chỗ cho Tim Weah. report Cơ hội cho Paraguay 65': Enciso đi bóng từ cánh trái vào trung lộ trước khi nhả lại bóng cho đồng đội. Cầu thủ của Brighton sau đó tung cú sút từ khoảng cách 25 mét, nhưng bóng đi vọt xà ngang. Paraguay vẫn chưa thể tạo ra thử thách đáng kể nào cho hàng thủ tuyển Mỹ. substitution Thay người bên phía Paraguay 62': Álex Arce được tung vào sân thay cho Sanabria. report Cơ hội bị bỏ lỡ 61': Từ tình huống bóng bật ra, Tillman tung cú dứt điểm một chạm, nhưng bóng đi chệch khung thành Paraguay. yellow Thẻ vàng cho Tyler Adams 59': Tyler Adams (Mỹ) bị trọng tài rút thẻ vàng vì pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương. report Robinson dâng cao 57': Sau khi Pulisic rời sân, Robinson được đẩy cao hơn và tham gia tích cực vào các pha tấn công. Cầu thủ của tuyển Mỹ thực hiện quả tạt sau tình huống băng xuống đón đường chọc khe của đồng đội, nhưng thiếu độ chính xác cần thiết. var VAR vào cuộc. Trọng tài huỷ thẻ 52': Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Danny Makkelie thay đổi quyết định, hủy thẻ vàng với Ream, đồng thời rút thẻ vàng dành cho Almiron vì lỗi ăn vạ. report Tim Ream nhận thẻ vàng 50': Tim Ream (Mỹ) nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi với Almirón. report Paraguay được hưởng phạt góc 49': Gomez dẫn bóng thẳng về phía khung thành Mỹ trước khi tung cú dứt điểm. Bóng chạm người Tim Ream đổi hướng đi ra ngoài. Paraguay được hưởng quả phạt góc đầu tiên của hiệp 2. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Hai đội đều thực hiện sự thay đổi. Về phía tuyển Mỹ, HLV Mauricio Pochettino quyết định rút Pulisic ra nghỉ, vào sân thay thế là Berhalter. Bên phía Paraguay, Mauricio được tung vào sân thay cho Bobadilla, người thực hiện pha phản lưới nhà trong hiệp 1. Paraguay là đội giao bóng bắt đầu hiệp 2 trên sân Los Angeles. foul Hết hiệp 1. Mỹ 3-0 Paraguay 45+6': Ngày sau bàn thắng của Balogun, trọng tài nổi còi kết thúc hiệp một. Đội chủ nhà thi đấu đầy năng lượng, áp đảo Paraguay ở phần lớn thời gian và tận dụng rất tốt những cơ hội tạo ra. Với các bàn thắng từ pha phản lưới nhà của Bobadilla cùng cú đúp của Balogun, tuyển Mỹ bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn. goal VÀO! Balogun ghi bàn thắng phút bù giờ cuối hiệp 45+5': Balogun thực hiện pha đi bóng dũng mãnh để thoát khỏi sự đeo bám của Gomez và Alderete, trước khi tung cú cứa lòng kỹ thuật vào góc cao khung thành, đánh bại thủ thành Orlando Gill. Một bàn thắng đẳng cấp để khép lại một hiệp đấu tuyệt vời của đội tuyển Mỹ. ​ report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 5 phút bù giờ. report Thủ môn Orlando Gill cứu thua 43': Từ pha bứt tốc bên cánh phải của Dest, bóng được luân chuyển qua McKennie trước khi đến chân Tillman trong vòng cấm. Cầu thủ này tung cú sút quyết đoán, nhưng thủ môn Orlando Gill đã phản xạ xuất sắc cản phá, cứu thua cho Paraguay. report Tuyển Mỹ phối hợp đá phạt góc 38': Tuyển Mỹ được hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Tillman thực hiện quả treo bóng vào vòng cấm. Richards bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Paraguay. report Pulisic và Balogun suýt tái hiện pha phối hợp thành bàn 36': Cầu thủ chạy cánh của AC Milan thực hiện một quả tạt khác từ bên cánh trái. Balogun bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác. goal VÀO! Balogun nhân đôi cách biệt cho tuyển Mỹ 31': Tuyển Mỹ cuối cùng cũng có bàn thắng thứ hai sau hàng loạt cơ hội nguy hiểm tạo ra từ đầu trận. Từ đường chuyền thông minh của Robinson, Pulisic thoát xuống đầy tốc độ trước khi thực hiện quả căng ngang chuẩn xác vào khu vực cấm địa để Balogun dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Paraguay. report Lưới Paraguay rung lên nhưng bàn thắng không được công nhận 28': McKennie thực hiện đường chọc khe tinh tế vào vòng cấm. Balogun băng xuống đón bóng rồi dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ môn Paraguay. Tuy nhiên, niềm vui của tuyển Mỹ không kéo dài khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị. report Tạm dừng để tiếp nước 24': Khi hiệp một bước gần tới mốc giữa hiệp, trọng tài cho các cầu thủ tạm nghỉ ngắn để bổ sung nước và hạ nhiệt. Đây là quãng nghỉ theo quy định trong điều kiện thời tiết nóng, giúp các cầu thủ phục hồi thể lực trước khi trận đấu tiếp tục. report Mỹ tiếp tục săn bàn thắng thứ hai 20': Đội tuyển Mỹ đang tỏ ra cực kỳ nguy hiểm mỗi khi tổ chức tấn công. Những pha phối hợp một chạm, bật nhả nhanh cùng các tình huống xử lý tinh tế ở khu vực trước vòng cấm liên tục khiến hàng thủ Paraguay chao đảo. Paraguay lúc này gần như lùi sâu với đội hình hậu vệ dày đặc để phòng ngự, nhưng điều đó lại khiến nhiều khoảng trống xuất hiện ở các khu vực trung lộ và hai hành lang cánh để Mỹ khai thác. report Tuyển Mỹ lỡ cơ hội 16': McKennie xử lý bóng kỹ thuật rồi chuyền cho Balogun, trước khi tiền đạo này nhanh chóng chuyền sang cánh đối diện cho Dest. Dest thoát xuống đối mặt với khung thành, nhưng đường căng ngang sau đó của cầu thủ tuyển Mỹ bị hàng thủ Paraguay cản phá và đưa hết biên, mang về cho đội chủ nhà một quả phạt góc. report Paraguay đang bị dồn ép 13': Sau hơn 10 phút đầu tiên, đội tuyển Mỹ hoàn toàn chiếm thế chủ động. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép bằng những pha lên bóng tốc độ và pressing quyết liệt, khiến Paraguay phải lùi sâu về phần sân nhà để chống đỡ. report Hình ảnh tuyển Mỹ ăn mừng bàn thắng mở tỷ số yellow Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu 10': Paraguay phải nhận thẻ vàng đầu tiên khi Juan Cáceres phạm lỗi với Pulisic bên hành lang cánh trái. goal VÀO! Mỹ mở tỷ số nhờ bàn phản lưới nhà của Bobadilla 7': Bàn mở tỷ số của tuyển Mỹ đến từ một pha phối hợp tấn công sắc nét. McKennie dẫn bóng từ giữa sân trước khi mở biên cho Pulisic bên cánh trái. Pulisic phối hợp trả ngược để McKennie băng vào vòng cấm, trước khi căng ngang vào trong. Trong nỗ lực cản phá, Bobadilla lúng túng đưa bóng vào lưới nhà, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0. report Tuyển Mỹ đáp trả 3': Freeman tung đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác cho Folarin Balogun băng xuống sát vòng cấm Paraguay. Tiền đạo tuyển Mỹ tung cú dứt điểm chạm chân một cầu thủ Paraguay đối hướng và đi đúng vị trí thủ môn Orlando Gill. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 2': Từ phần sân nhà, Alderete thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác để Antonio Sanabria khống chế bằng ngực rồi bứt tốc xuống biên ngang. Tiền đạo Paraguay căng ngang thuận lợi cho Diego Gomez băng lên dứt điểm. Từ góc sút khá hẹp, Gomez quyết định dứt điểm nhưng thủ môn Matt Freese đã phản xạ nhanh đấm bóng ra ngoài. report Trận đấu bắt đầu 1': Đội tuyển Mỹ ra sân trong bộ trang phục sân nhà với áo sọc đỏ - trắng truyền thống, trong khi Paraguay lựa chọn bộ trang phục màu xanh đậm. report Katy Perry biểu diễn khai mạc report Dàn sao hai đội khởi động report Lịch sử đối đầu report CĐV Mỹ rực rỡ sắc màu report World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Mỹ World Cup 2026 chính thức ra mắt trên đất Mỹ khi đội tuyển Mỹ bước vào trận mở màn gặp Paraguay tại thành phố Inglewood, bang California. Đây là trận đấu World Cup đầu tiên diễn ra trên lãnh thổ Mỹ sau khi giải đấu khai mạc bằng hai trận đấu tại hai quốc gia đồng đăng cai Mexico và Canada. Trong tổng số 114 trận đấu của World Cup 2026, có 78 trận được tổ chức tại Mỹ, bao gồm cả trận chung kết diễn ra ngày 19/7 tại thành phố East Rutherford, bang New Jersey. report Thay đổi đội hình So với lần ra sân gần nhất, đội chủ nhà Mỹ chỉ có một sự thay đổi duy nhất trong đội hình xuất phát khi trung vệ Chris Richards được lựa chọn đá chính thay cho Miles Robinson ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự. Về phía Paraguay, thủ môn Orlando Gill sẽ bắt chính thay cho Roberto Junior Fernandez. Ngoài ra, tiền vệ Damian Bobadilla được tung vào đội hình xuất phát thay thế Alejandro Romero. Như vậy, tuyển Mỹ chỉ điều chỉnh một vị trí ở hàng thủ, trong khi Paraguay có hai sự thay đổi nhân sự, gồm một ở vị trí thủ môn và một ở tuyến giữa. report Đội hình xuất phát Paraguay report Đội hình xuất phát tuyển Mỹ

Là một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026, tuyển Mỹ cùng Canada và Mexico đều đặt kỳ vọng lớn vào việc tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để tiến sâu tại giải đấu. Với riêng đội tuyển Mỹ, hành trình chinh phục World Cup bắt đầu bằng cuộc đối đầu với Paraguay ở bảng D, trận đấu được xem là có thể định hình toàn bộ chiến dịch của thầy trò HLV Mauricio Pochettino.

Không phải tham dự vòng loại khu vực CONCACAF nhờ suất đặc cách dành cho nước chủ nhà, tuyển Mỹ có gần hai năm chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Khoảng thời gian đó giúp HLV Mauricio Pochettino có điều kiện xây dựng lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và hoàn thiện bộ khung đội hình.

Tuy nhiên, mọi sự chuẩn bị giờ chỉ còn mang tính tham khảo. Khi World Cup chính thức khởi tranh, từng trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định.

Đội tuyển Mỹ bước vào giải đấu với những tín hiệu trái chiều. Sau chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Senegal ở trận giao hữu áp chót, họ lại để thua Đức 1-2 trong màn tổng duyệt cuối cùng trước World Cup, dù hậu vệ Antonee Robinson đã ghi một bàn thắng đẹp mắt.

Ngay sau trận đấu đó, toàn bộ đội hình 26 cầu thủ của Pochettino đã di chuyển từ Chicago đến California để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Paraguay tại Los Angeles.

Hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Mỹ tham dự World Cup lần thứ 12 trong lịch sử. Mục tiêu tối thiểu của đội bóng xứ cờ hoa là tái lập thành tích vào vòng 1/8 như tại World Cup 1994 - giải đấu mà họ cũng là chủ nhà.

Nếu tính từ vị trí thứ ba tại kỳ World Cup đầu tiên năm 1930, thành tích tốt nhất của Mỹ trong kỷ nguyên hiện đại là tấm vé vào tứ kết World Cup 2002. Đáng chú ý, đội bóng này đều vượt qua vòng bảng trong cả ba lần gần nhất góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Một lợi thế khác dành cho tuyển Mỹ là họ được thi đấu toàn bộ các trận vòng bảng trên sân nhà tại Los Angeles và Seattle. Bầu không khí quen thuộc cùng sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho Christian Pulisic và các đồng đội.

Lịch sử cũng đang đứng về phía đội chủ nhà. Đây là lần đầu tiên Mỹ và Paraguay gặp nhau tại World Cup kể từ năm 1930. Trong lần đối đầu duy nhất trước đó ở sân chơi này, tuyển Mỹ từng giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Tuy nhiên, Paraguay chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng Nam Mỹ trở lại World Cup sau quãng thời gian dài vắng bóng. La Albirroja giành vé dự giải lần thứ chín trong lịch sử sau khi cán đích ở vị trí thứ sáu tại vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Gustavo Alfaro, Paraguay đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Điểm nhấn lớn nhất trong chiến dịch vòng loại là chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch thế giới Argentina.

Ông là chiến lược gia người Argentina thứ ba dẫn dắt Paraguay tại một kỳ World Cup, mang theo kỳ vọng tái hiện những dấu ấn từng giúp đội bóng này trở thành hiện tượng của bóng đá Nam Mỹ.

Paraguay từng thua Mỹ 1-2 trong trận giao hữu hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của họ rất đáng chú ý khi thắng 3 trong 4 trận gần nhất, trong đó có màn hủy diệt Nicaragua 4-0 ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup.

Không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật như các ứng viên vô địch, Paraguay xây dựng lối chơi dựa trên tính tổ chức, kỷ luật và sự thực dụng. Đội bóng này sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, tập trung phòng ngự số đông và tận dụng tối đa các tình huống cố định - thứ vũ khí từng nhiều lần mang lại thành công cho họ.

Chính vì không được đánh giá là ứng viên tiến sâu nên Paraguay bước vào giải đấu với tâm lý khá thoải mái. Áp lực gần như thuộc về đội chủ nhà Mỹ, trong khi đại diện Nam Mỹ có thể thoải mái theo đuổi mục tiêu tạo nên bất ngờ.

Lần gần nhất Paraguay góp mặt tại vòng chung kết World Cup là năm 2010. Đó cũng là giải đấu thành công nhất trong lịch sử của họ khi lần đầu tiên lọt vào tứ kết.

Sau 16 năm chờ đợi, La Albirroja đã trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới với khát vọng tái hiện kỳ tích trong quá khứ. Và trong ngày khai màn bảng D, họ vẫn có thể trở thành đội bóng phá hỏng bữa tiệc mà người Mỹ đã chuẩn bị suốt nhiều năm qua.