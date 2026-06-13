Thủ quân tuyển Ghana bị từ chối nhập cảnh vì cáo buộc hiếp dâm, đối diện nguy cơ mất World Cup

TPO - Tiền vệ đội tuyển quốc gia Ghana, Thomas Partey, vừa bị từ chối nhập cảnh vào Canada trước thềm World Cup 2026. Nguyên nhân xuất phát từ những cáo buộc hiếp dâm nghiêm trọng nhắm vào cầu thủ 32 tuổi này tại Vương quốc Anh.

Theo truyền thông Anh, Partey đã bị Cảnh sát London buộc tội với 5 tội danh hiếp dâm và 1 tội danh tấn công tình dục vào tháng 7/2025. Dù anh đã phủ nhận các tội danh này vào tháng 9 năm ngoái, nhưng đến tháng 2 năm nay, Partey lại tiếp tục bị cáo buộc thêm 2 tội danh hiếp dâm mới (anh tiếp tục phủ nhận vào tháng 4).

Quy định của Canada nêu rõ, những cá nhân đã phạm tội hoặc đang vướng vào các cáo buộc hình sự đều bị cấm nhập cảnh. Mặc dù Partey đang chờ xét xử và chưa chính thức bị kết án, nước chủ nhà vẫn kiên quyết không tạo ngoại lệ. Cái lắc đầu từ phía Canada khiến Partey không thể cùng đội tuyển Ghana tham dự trận ra quân gặp Panama tại sân BMO Field vào ngày 17/6.

Bất chấp bê bối, đội tuyển Ghana vẫn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với cầu thủ của mình. HLV trưởng Carlos Queiroz đã lên tiếng bảo vệ học trò: "Hãy để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên... một ngày nào đó khi dòng sông hòa vào đại dương, chúng ta sẽ tìm ra sự thật".

Liên đoàn Bóng đá Ghana (GFA) cũng khẳng định họ hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ pháp lý của Partey và sẽ kề vai sát cánh cùng anh. Partey đã đồng hành cùng đội trong đợt tập huấn cuối tháng 5 tại Cardiff và mang băng đội trưởng trong trận giao hữu hòa 1-1 với Xứ Wales vừa qua.

Hiện tại, đội tuyển Ghana đang đóng quân tại Rhode Island (Mỹ) và sẽ di chuyển sang Canada vào ngày 15/6. HLV Queiroz sẽ phải gấp rút tìm phương án chiến thuật thay thế Partey cho trận mở màn và tiềm ẩn cả những trận đấu sau đó nếu tình hình không được tháo gỡ.