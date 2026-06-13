Ronaldo nói gì về khả năng cạnh tranh vô địch World Cup?

"Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải có một khởi đầu tốt, thi đấu xuất sắc ở hai trận đầu tiên và giành ngôi nhất bảng. Sau đó, đội sẽ giải quyết từng trận đấu một, nhưng tuyệt đối không được mang tâm lý kỳ vọng sẽ chiến thắng tất cả ngay từ bây giờ. Mọi thứ phải diễn ra theo từng bước", Ronaldo lên tiếng trước trận ra quân của Bồ Đào Nha ở bảng K.

"Chúng tôi đang sở hữu một thế hệ cầu thủ xuất chúng. Chiến thắng hay thất bại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát. Nhưng tôi tin chắc đây là một thế hệ sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho người dân Bồ Đào Nha", siêu sao 41 tuổi gửi lời nhắn đến cổ động viên quê nhà.

World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử vĩ đại đối với cá nhân Ronaldo, khi anh bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 6 trong sự nghiệp. Bên cạnh Ronaldo, Lionel Messi và Guillermo Ochoa cùng chạm tới thành tích vĩ đại này. Ở tuổi 41, đây được xem là lần cuối cùng CR7 sải bước chân ở World Cup.

Đội tuyển Bồ Đào Nha được giới chuyên môn xếp vào nhóm ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026. Selecao châu Âu đang sở hữu dàn sao đồng đều ở mọi vị trí, với Ronaldo là đầu tàu và bên cạnh có Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Rafael Leao. Trong 9 lần tham dự World Cup trước đây, thành tích tốt nhất của Bồ Đào Nha là vị trí thứ ba (1966) và thứ tư (2006).

Theo lịch thi đấu, Bồ Đào Nha sẽ mở màn chiến dịch bảng K bằng cuộc chạm trán CHDC Congo tại Houston. Tiếp đó, đội bóng áo bã trầu sẽ đối đầu Uzbekistan vào ngày 23/6 (cũng tại Houston) trước khi bay đến Miami để đá trận hạ màn vòng bảng với Colombia vào ngày 27/6.