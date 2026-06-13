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Balogun: Cầu thủ khiến người Mỹ phát cuồng sau trận ra quân World Cup là ai?

Trọng Đạt

TPO - Folarin Balogun từng đứng trước lựa chọn khoác áo ba đội tuyển Quốc gia khác nhau. Tiền đạo sinh năm 2001 cuối cùng chọn tuyển Mỹ và ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở World Cup, anh đã tạo nên dấu ấn đặc biệt bằng cú đúp bàn thắng giúp đội chủ nhà đánh bại Paraguay 4-1.

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Trên sân SoFi chật kín 70.492 khán giả sáng 13/6, tuyển Mỹ có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại World Cup 2026. Trong bầu không khí cuồng nhiệt của sắc đỏ, trắng và xanh, Balogun trở thành tâm điểm với màn trình diễn bùng nổ trước sự chứng kiến của nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có cựu đội trưởng tuyển Anh David Beckham.

Tiền đạo 24 tuổi ghi hai bàn thắng quan trọng, góp công lớn vào chiến thắng đậm 4-1 của đội chủ nhà. Thành tích này giúp Balogun đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Mỹ đầu tiên ghi từ hai bàn trở lên trong một trận đấu World Cup kể từ năm 1930.

Người gần nhất làm được điều đó là Bert Patenaude với cú hat-trick vào lưới chính Paraguay trong chiến thắng 3-0 của tuyển Mỹ tại kỳ World Cup đầu tiên. Đó cũng được FIFA công nhận là cú hat-trick đầu tiên trong lịch sử giải đấu.

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Hành trình đến với màu áo tuyển Mỹ của Balogun cũng đặc biệt không kém. Anh sinh ra tại Brooklyn (New York, Mỹ) trong gia đình có bố mẹ là người Nigeria, nhưng chỉ một tháng sau đã chuyển tới Anh sinh sống và lớn lên ở London.

Trưởng thành từ học viện Arsenal từ năm 8 tuổi, Balogun từng khoác áo nhiều đội tuyển trẻ Anh và cũng có thời gian thi đấu cho đội U18 Mỹ. Điều đó đồng nghĩa anh đủ điều kiện đại diện cho Mỹ, Anh hoặc Nigeria ở cấp độ đội tuyển Quốc gia.

Trong bối cảnh tuyển Anh sở hữu quá nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu, còn Nigeria không thể giành vé dự World Cup 2026, Balogun quyết định gắn bó với tuyển Mỹ. Và ngay trận ra quân, anh đã có màn ra mắt không thể hoàn hảo hơn.

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Tuyển Mỹ mở tỷ số nhờ bàn phản lưới nhà của Damian Bobadilla bên phía Paraguay. Sau đó, Balogun bắt đầu đêm thi đấu đáng nhớ của mình.

Từ đường chuyền thuận lợi của đội trưởng Christian Pulisic trong vòng cấm, Balogun dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0.

Ít phút trước đó, Balogun đã đưa được bóng vào lưới Paraguay, nhưng bàn thắng không được công nhận do việt vị.

Ngay trước giờ nghỉ, Balogun thực hiện pha bứt tốc đầy mạnh mẽ trước khi tung cú dứt điểm tinh tế đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, hoàn tất cú đúp và giúp tuyển Mỹ dẫn trước 3-0 sau hiệp một.

Màn trình diễn xuất sắc của Balogun góp công lớn mang về chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ Mỹ về một hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026.

Trọng Đạt
#Balogun #World Cup 2026 #Mỹ #bóng đá #cầu thủ

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