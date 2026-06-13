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MC thể thao, Người đẹp Biển Nguyễn Hoàng Bảo Châu dự đoán Brazil thắng Morocco

Duy Nam

TPO - Trận đấu giữa Brazil và Morocco diễn ra lúc 5h ngày 14/6 (giờ Việt Nam) được xem là một trong những màn so tài đáng chú ý nhất ở loạt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2026. MC – Biên tập viên thể thao VTV Nguyễn Hoàng Bảo Châu dự đoán Brazil sẽ giành chiến thắng 2-1 trước Morocco.

Là một MC – Biên tập viên thể thao của VTV, Nguyễn Hoàng Bảo Châu - Người đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2018 giành nhiều sự quan tâm cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước cuộc đối đầu giữa Brazil và Morocco ngày 14/6, Nguyễn Hoàng Bảo Châu đã đưa ra những nhận định của riêng mình về cục diện trận đấu.

Theo Bảo Châu, đây là cuộc chạm trán rất đáng chờ đợi bởi cả hai đội đều sở hữu những ngôi sao hàng đầu và mang đến những câu chuyện thú vị cho giải đấu năm nay.

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MC thể thao, Người đẹp Biển Nguyễn Hoàng Bảo Châu dự đoán Brazil thắng Morocco.

“Brazil luôn là ứng viên vô địch ở mọi kỳ World Cup. Họ sở hữu bề dày truyền thống, chất lượng đội hình đồng đều cùng rất nhiều cầu thủ đang thi đấu cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Trong khi đó, Morocco là đại diện tiêu biểu cho sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá châu Phi trong những năm gần đây. Vì vậy, tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên”, Bảo Châu nhận định.

Bảo Châu đánh giá bản lĩnh và đẳng cấp của Brazil ở các trận đấu lớn vẫn nhỉnh hơn so với Morocco. “Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao. Morocco đủ sức ghi bàn nhưng tôi đặt niềm tin vào chiến thắng của Brazil. Dự đoán của tôi là Brazil thắng Morocco với tỷ số 2-1”, cô nói.

Trước phong độ cao của Morocco, Bảo Châu tự nhận thấy dự đoán của mình có phần mạo hiểm. “Tuy nhiên, tôi vẫn nghiêng về đẳng cấp của đội bóng đã 5 lần vô địch World Cup”, cô khẳng định.

Nếu dự đoán của Bảo Châu trở thành hiện thực, Brazil sẽ có bước khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup thứ sáu trong lịch sử, trong khi Morocco vẫn còn nhiều cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở những lượt trận tiếp theo của bảng C.

Duy Nam
#dự đoán World Cup #World Cup 2026 #Nguyễn Hoàng Bảo Châu

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