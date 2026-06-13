Nhận định Haiti vs Scotland, 8h00 ngày 14/6: Trận chiến quan trọng

TPO - Nhận định bóng đá Haiti vs Scotland, Bảng C World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Haiti có thể tạo nên bất ngờ, hay Scotland sẽ tận dụng cơ hội để tiến một bước dài trên hành trình phá bỏ lời nguyền không vượt qua vòng bảng kéo dài suốt lịch sử tham dự các giải đấu lớn? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút tại sân Gillette.

Haiti vs Scotland.

Nhận định Haiti vs Scotland

Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi kể từ lần góp mặt duy nhất vào năm 1974, Haiti cuối cùng cũng trở lại sân khấu World Cup. Mục tiêu trước mắt của đại diện Caribe là cải thiện thành tích đáng quên tại Đức cách đây 52 năm, khi họ toàn thua cả ba trận vòng bảng và nhận tới 14 bàn thua.

Đội tuyển có biệt danh "Grenadiers" đã giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong bối cảnh World Cup được mở rộng lên 48 đội. Tại vòng loại khu vực CONCACAF, Haiti thể hiện phong độ ấn tượng với sáu chiến thắng và hai trận hòa sau 10 lần ra sân. Họ khép lại hành trình vòng loại bằng hai chiến thắng quan trọng trước Costa Rica (1-0) và Nicaragua (2-0) vào tháng 11/2025.

Haiti trở lại World Cup sau 52 năm.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Haiti là đội có thứ hạng thấp thứ hai trong số các đội tham dự World Cup 2026, đứng thứ 83 thế giới. Đầu năm nay, họ trải qua giai đoạn giao hữu không mấy suôn sẻ khi thua Tunisia 1-0 và hòa Iceland 1-1. Dù vậy, chiến thắng đậm 4-0 trước New Zealand đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực trước thềm giải đấu.

Dẫu vậy, thất bại 1-2 trước Peru trong trận giao hữu cuối cùng đã phần nào kéo đội bóng trở lại thực tế. Trước trận mở màn bảng C gặp Scotland, Haiti hiểu rằng một kết quả thuận lợi có thể đóng vai trò quyết định trong tham vọng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

World Cup 2026 đánh dấu lần thứ chín Scotland góp mặt tại giải đấu danh giá nhất hành tinh. Trùng hợp thay, hành trình trở lại của họ lại đưa đội tuyển này vào bảng đấu có sự hiện diện của Brazil và Morocco - hai đối thủ từng khiến Scotland phải dừng bước ở vòng bảng tại kỳ World Cup gần nhất (World Cup 1998) mà họ tham dự.

Con đường đến Bắc Mỹ của thầy trò Steve Clarke diễn ra đầy cảm xúc. Scotland thắng bốn trong sáu trận vòng loại UEFA và giành ngôi đầu bảng sau chiến thắng nghẹt thở 4-2 trước Đan Mạch. Trong trận đấu đó, Kieran Tierney và Kenny McLean lần lượt ghi bàn ở những phút bù giờ, trong đó McLean gây ấn tượng mạnh với pha lập công từ khu vực giữa sân.

Scotland giành vé tham dự World Cup 2026.

Sau khi gia hạn hợp đồng thêm bốn năm vào cuối tháng trước, HLV Steve Clarke đã chứng kiến đội nhà trải qua hai trận giao hữu thất vọng trước Nhật Bản và Bờ Biển Ngà, đều với tỷ số 0-1. Tuy nhiên, Scotland nhanh chóng lấy lại sự tự tin bằng những màn trình diễn thuyết phục trước Curacao và Bolivia.

Chiến thắng 4-1 trước Curacao, dù đối thủ chỉ còn 10 người, được nối tiếp bằng màn hủy diệt Bolivia 4-0. Nếu tiếp tục ghi từ bốn bàn trở lên vào lưới Haiti, Scotland sẽ lần đầu tiên kể từ giai đoạn 1928-1929 sở hữu chuỗi ba chiến thắng liên tiếp với ít nhất bốn pha lập công mỗi trận.

Lần đầu tiên trong lịch sử chạm trán Haiti, Scotland bước vào trận mở màn với áp lực phải giành trọn ba điểm. Đây được xem là bước đệm quan trọng nếu họ muốn tạo nên kỳ World Cup đáng nhớ. Scotland sở hữu nhiều ngôi sao chơi bóng tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Scotland hoàn toàn có thể thắng dễ Haiti bởi họ vượt trội hơn đối thủ về chất lượng nhân sự.

Động lực của họ càng lớn hơn khi đội tuyển này đang nỗ lực chấm dứt chuỗi thành tích đáng thất vọng tại các giải đấu lớn. Qua 13 lần tham dự World Cup và Euro trước đây, Scotland chưa từng vượt qua vòng bảng. Vì thế, World Cup 2026 được xem là cơ hội vàng để họ cuối cùng phá bỏ cái dớp kéo dài nhiều thập kỷ.

Dự đoán kết quả.

Phong độ, lịch sử đối đầu Haiti vs Scotland

Phong độ của Haiti sẽ khiến những người hâm mộ lo lắng. Họ chỉ thắng 1/4 trận đấu trong năm 2026, trong đó có 2 thất bại.

Scotland chuẩn bị rất tốt cho giải đấu khi thắng cả 2 trận giao hữu trước Curacao và Bolivia, ghi 8 bàn thắng và chỉ phải nhận 1 bàn thua. Đoàn quân của HLV Steve Clarke đã chấm dứt chuỗi 2 thất bại liên tiếp.

Hai đội tuyển chưa từng gặp nhau.

Thông tin lực lượng Haiti vs Scotland

Haiti có lực lượng tốt nhất và HLV Migne có thể tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 giống như trong hai trận giao hữu gần đây với New Zealand và Peru.

Về phía Scotland, Billy Gilmour bị loại khỏi danh sách tham dự World Cup do chấn thương đầu gối. Scott McKenna bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Haiti vs Scotland

Scotland (4-4-2): Gunn; Hickey, Hanley, Souttar, Robertson; Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Adams, Shankland.

Haiti (4-4-2): Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor, Nazon.

Dự đoán tỷ số Haiti 0-2 Scotland