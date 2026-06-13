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Tuyển Anh bị trộm sạch giày trước trận ra quân World Cup

Hương Ly

TPO - Tuyển Anh bị trộm sạch đồ trước khi có buổi tập đầu tiên tại Mỹ. Cảnh sát địa phương thông báo họ đã bắt giữ 2 nghi phạm để thẩm vấn.

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Theo The Guardian, kẻ gian táo tợn đánh cắp hàng loạt giày thi đấu chuyên dụng của các ngôi sao, trái bóng và nhiều trang thiết bị tập luyện đắt giá của tuyển Anh ở Kansas City. Vụ trộm bất ngờ giáng đòn mạnh vào khâu chuẩn bị của thầy trò HLV Thomas Tuchel trước trận ra quân vòng bảng ở World Cup 2026.

Cụ thể, kẻ gian dàn xếp vụ trộm trong lúc nhân viên hậu cần tuyển Anh vận chuyển hành lý từ đại bản doanh ở Florida đến trung tâm Swope Soccer Village (Missouri). Lực lượng cảnh sát Kansas City đã nắm thông tin, ngay lập tức vào cuộc điều tra và nhanh chóng tóm gọn hai nghi phạm. Cơ quan chức năng Mỹ thông báo đang tạm giữ nghi phạm để mở rộng điều tra. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) chưa đưa ra thông báo cụ thể.

Hiện tại, FA tích cực phối hợp cùng lực lượng cảnh sát địa phương nhằm nhanh chóng truy tìm và thu hồi lại toàn bộ số tài sản bị trộm cắp. Ban huấn luyện viên Anh đang đau đầu vì họ chuẩn bị có buổi tập đầu tiên vào chiều nay. Theo lịch trình, vào thứ tư tuần tới, "Tam sư" chính thức bắt đầu chiến dịch vòng bảng bằng trận đại chiến Croatia.

Truyền thông Anh tiết lộ bên trong lô hàng bị đánh cắp, có đôi giày được thửa riêng cho Harry Kane, Jude Bellingham và nhiều ngôi sao khác. Đội hậu cần của "Tam sư" phải gấp rút tìm giày thay thế cho các ngôi sao.

HLV Thomas Tuchel đã vạch ra kế hoạch tỉ mỉ để giúp tuyển Anh hướng đến ngôi vô địch World Cup 2026. Trước khi vướng vào sự cố mất đồ, tuyển Anh có chuỗi ngày làm quen khí hậu dưới cái nóng ở Florida. Trong 2 trận giao hữu, Anh liên tiếp đánh bại New Zealand và Costa Rica, qua đó giúp dàn tuyển thủ có tinh thần tốt trước khi chính thức dự World Cup 2026.

Đội hình Anh đang có điểm rơi phong độ tốt, theo đánh giá của HLV Tuchel. Tiền vệ Jude Bellingham vừa tỏa sáng rực rỡ và tràn trề cơ hội chiếm suất đá chính của Morgan Rogers ở vị trí số 10. Ở diễn biến khác, đội ngũ y tế Anh đang nỗ lực chạy đua thời gian để giúp Bukayo Saka kịp phục hồi chấn thương gót chân Achilles. Các ngôi sao còn lại của Tam sư như Kane, Declan Rice, Elliot Anderson, Marcus Rashford đã sẵn sàng ra sân với phong độ cao nhất.

Hương Ly
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