Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

VÕ LÂM TÚC CẦU KÝ

Người Ba Tây đông sơn tái khởi

GIA CÁT LẠNG

TP - Có tông sư tọa trấn, có thiên tài kế thừa đạo thống, lại thêm khát vọng phục hưng nung nấu suốt hai tư năm trời, Ba Tây tuyệt không cam lòng chỉ làm kẻ bàng quan trong cuộc tranh đoạt lần này...

brazil-world-cup-2026-odds-preview-betting-guide.jpg

Hồi trước đang nói Mỹ Lợi Kiên (Mỹ) là kẻ mang giấc mộng quật khởi, nhưng ở túc cầu giáo, Ba Tây (Brazil) mới chính là một trong những cường giả chân chính.

Truyền thừa của môn phái này lâu đời đến mức khó ai có thể nói rõ khởi nguồn từ đâu, người trong giang hồ chỉ biết rằng, mỗi khi bảo vật xuất thế, lá cờ vàng lục của Ba Tây luôn xuất hiện hàng đầu, tạo nên những chuyện kinh thế hãi tục. Chẳng thế mà những kẻ đến từ vùng nhiệt thổ mênh mông, sơn hà rộng lớn đã năm lần đoạt được bảo vật chí tôn. Chỉ riêng thành tích ấy cũng đủ khiến vô số môn phái khác phải ngước nhìn.

Mấy chục năm qua, tuy võ lâm biến đổi không ngừng, các cường phái Âu Châu lần lượt quật khởi, nhưng chưa ai dám xem thường nội tình của Ba Tây. Ngay cả khi thời thế suy vi, Ba Tây vẫn được thiên đạo ưu ái, cách vài năm lại sinh ra một kỳ tài tuyệt thế.

Từ Bối Lợi (Pele) chân nhân đến Đỗ Năng Đô (Ronaldo) rồi Tiểu Đỗ Năng Đô, đến Nội Mã (Neymar) và bây giờ là Vĩnh Ni Tư (Vinicius)... mỗi người đều là nhân vật khuấy động phong vân một thời đại.

Người đời vẫn đồn rằng, tại Ba Tây, trẻ nhỏ chưa biết đọc sách đã biết chơi túc cầu. Túc cầu với họ không chỉ là võ công, mà còn là tín ngưỡng, là đạo thống truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tiếc rằng đã hai tư năm kể từ lần cuối nâng cao bảo vật chí tôn, Ba Tây vẫn chưa thể một lần nữa bước lên đỉnh võ lâm. Cho đến nay vẫn không ai quên trận đại bại trước Đức Ý Chí trên chính lãnh địa bản thổ năm mười hai năm trước. Đó luôn là một vết thương chưa thể hoàn toàn lành lại trong lòng môn nhân Ba Tây.

Có điều chúng ta biết rằng một đại phái từng năm lần đại danh đỉnh đỉnh, tuyệt chẳng thể xem như kẻ tầm thường. Lần này bảo vật lại xuất thế tại Bắc Mỹ, Ba Tây cũng mang theo một thế hệ mới vượt biển mà tới. Khi ánh mắt quần hùng còn đang đổ dồn về Pháp Lan Tây, Anh Cát Lợi, Tây Ban Nha hay Á Căn Đình, thì Vĩnh Ni Tư cùng huynh đệ trong bang đã lặng lẽ tụ khí dưỡng thần, chờ ngày xuất thế.

Cũng không chỉ Vĩnh Ni Tư thân pháp mau lẹ phi thường, đó còn là Lạp Phỉ Nhĩ (Raphinha), Lạc Địch Cao (Rodrygo) cùng nhiều cao thủ trẻ tuổi khác, ai nấy đều khí thế ngút trời. Chưa hết, lần này Ba Tây còn mời được An Tây Lạc Đế (Ancelotti) xuất sơn chấp chưởng môn hộ. Vị lão nhân này nhiều năm tung hoành Âu châu từng dẫn dắt vô số cường phái đăng đỉnh, được người đời tôn là một trong những bậc tông sư đương thời.

Có tông sư tọa trấn, có thiên tài kế thừa đạo thống, lại thêm khát vọng phục hưng nung nấu suốt hai tư năm trời, Ba Tây tuyệt không cam lòng chỉ làm kẻ bàng quan trong cuộc tranh đoạt lần này. Chúng ta hãy chờ xem…

GIA CÁT LẠNG
#Phong trào võ lâm Ba Tây #Truyền thừa đạo thống #Khát vọng phục hưng võ lâm #Bảo vật chí tôn và tranh đoạt #Liên quan đến bóng đá và thể thao #World Cup 2026 #dự đoán world cup 2026 #Nhận định trận đấu World Cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe