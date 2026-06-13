VÕ LÂM TÚC CẦU KÝ Người Ba Tây đông sơn tái khởi

TP - Có tông sư tọa trấn, có thiên tài kế thừa đạo thống, lại thêm khát vọng phục hưng nung nấu suốt hai tư năm trời, Ba Tây tuyệt không cam lòng chỉ làm kẻ bàng quan trong cuộc tranh đoạt lần này...

Hồi trước đang nói Mỹ Lợi Kiên (Mỹ) là kẻ mang giấc mộng quật khởi, nhưng ở túc cầu giáo, Ba Tây (Brazil) mới chính là một trong những cường giả chân chính.

Truyền thừa của môn phái này lâu đời đến mức khó ai có thể nói rõ khởi nguồn từ đâu, người trong giang hồ chỉ biết rằng, mỗi khi bảo vật xuất thế, lá cờ vàng lục của Ba Tây luôn xuất hiện hàng đầu, tạo nên những chuyện kinh thế hãi tục. Chẳng thế mà những kẻ đến từ vùng nhiệt thổ mênh mông, sơn hà rộng lớn đã năm lần đoạt được bảo vật chí tôn. Chỉ riêng thành tích ấy cũng đủ khiến vô số môn phái khác phải ngước nhìn.

Mấy chục năm qua, tuy võ lâm biến đổi không ngừng, các cường phái Âu Châu lần lượt quật khởi, nhưng chưa ai dám xem thường nội tình của Ba Tây. Ngay cả khi thời thế suy vi, Ba Tây vẫn được thiên đạo ưu ái, cách vài năm lại sinh ra một kỳ tài tuyệt thế.

Từ Bối Lợi (Pele) chân nhân đến Đỗ Năng Đô (Ronaldo) rồi Tiểu Đỗ Năng Đô, đến Nội Mã (Neymar) và bây giờ là Vĩnh Ni Tư (Vinicius)... mỗi người đều là nhân vật khuấy động phong vân một thời đại.

Người đời vẫn đồn rằng, tại Ba Tây, trẻ nhỏ chưa biết đọc sách đã biết chơi túc cầu. Túc cầu với họ không chỉ là võ công, mà còn là tín ngưỡng, là đạo thống truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tiếc rằng đã hai tư năm kể từ lần cuối nâng cao bảo vật chí tôn, Ba Tây vẫn chưa thể một lần nữa bước lên đỉnh võ lâm. Cho đến nay vẫn không ai quên trận đại bại trước Đức Ý Chí trên chính lãnh địa bản thổ năm mười hai năm trước. Đó luôn là một vết thương chưa thể hoàn toàn lành lại trong lòng môn nhân Ba Tây.

Có điều chúng ta biết rằng một đại phái từng năm lần đại danh đỉnh đỉnh, tuyệt chẳng thể xem như kẻ tầm thường. Lần này bảo vật lại xuất thế tại Bắc Mỹ, Ba Tây cũng mang theo một thế hệ mới vượt biển mà tới. Khi ánh mắt quần hùng còn đang đổ dồn về Pháp Lan Tây, Anh Cát Lợi, Tây Ban Nha hay Á Căn Đình, thì Vĩnh Ni Tư cùng huynh đệ trong bang đã lặng lẽ tụ khí dưỡng thần, chờ ngày xuất thế.

Cũng không chỉ Vĩnh Ni Tư thân pháp mau lẹ phi thường, đó còn là Lạp Phỉ Nhĩ (Raphinha), Lạc Địch Cao (Rodrygo) cùng nhiều cao thủ trẻ tuổi khác, ai nấy đều khí thế ngút trời. Chưa hết, lần này Ba Tây còn mời được An Tây Lạc Đế (Ancelotti) xuất sơn chấp chưởng môn hộ. Vị lão nhân này nhiều năm tung hoành Âu châu từng dẫn dắt vô số cường phái đăng đỉnh, được người đời tôn là một trong những bậc tông sư đương thời.

Có tông sư tọa trấn, có thiên tài kế thừa đạo thống, lại thêm khát vọng phục hưng nung nấu suốt hai tư năm trời, Ba Tây tuyệt không cam lòng chỉ làm kẻ bàng quan trong cuộc tranh đoạt lần này. Chúng ta hãy chờ xem…