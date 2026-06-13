Trọng tài cầm còi trận Brazil vs Morocco từng vào đồn cảnh sát vì bị nghi liên quan tới băng đảng

Theo ấn phẩm của xứ samba, Slavko Vincic từng bị lực lượng cảnh sát vũ trang còng tay và tạm giữ trong một cuộc đột kích quy mô lớn vào một tụ điểm ăn chơi phi pháp ở Slovenia hồi 2020. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ một lượng lớn ma túy, vũ khí nóng và phát hiện sự có mặt của hàng chục gái mại dâm.

Cảnh tượng khi đó được báo giới mô tả là một "bữa tiệc thác loạn" tột độ của thế giới ngầm Slovenia. Vào thời điểm bị bắt giữ, vị trọng tài này một mực kêu oan. Ông khai báo với cảnh sát rằng mình chỉ vô tình có mặt tại hiện trường do nhận lời mời dự tiệc của một người quen mà không hề hay biết về các hoạt động phi pháp đang diễn ra tại cơ sở này.

Sau hàng loạt các cuộc thẩm vấn, cơ quan điều tra quyết định thả tự do cho Slavko Vincic và chỉ xếp "ông vua áo đen" này vào diện nhân chứng của vụ án thay vì nghi phạm chính.

Nhờ việc thoát khỏi vòng lao lý, sự nghiệp cầm còi của ông không bị gián đoạn. Ông tiếp tục thăng tiến, vượt qua các bài kiểm tra gắt gao của UEFA, FIFA. Chưa đầy một năm sau sự cố 2020, Slavko Vincic đã làm trọng tài trận bán kết Europa League. Kể từ đó, ông đã điều khiển các trận tứ kết Champions League, World Cup 2022, vòng play-off World Cup 2026, và giờ là VCK World Cup ở tuổi 46.

Tuy nhiên, chủ tịch Hiệp hội trọng tài Slovenia, Vladimir Sajn, vẫn coi đó là “vết nhơ trong sự nghiệp của Slavko Vincic, dù ông thừa nhận đây là tình huống không may. "Theo thông tin chúng tôi thu thập được từ các nguồn chính thức và không chính thức, cũng như từ chính Slavko Vincic, anh ấy không bị nghi ngờ về bất cứ điều gì. Không có cáo buộc chính thức nào được đưa ra chống lại anh ấy. Anh ấy chỉ vô tình có mặt ở sai chỗ vào sai thời điểm. Nhưng nó vẫn là vết nhơ trong hồ sơ của anh ấy", ông kết luận.