World Cup 2026 bị chê 'ế vé', khán đài trống, FIFA nói gì?

TPO - FIFA bác bỏ tình trạng "ế vé" ở 2 trận Hàn Quốc - CH Czech và Canada - Bosnia, khẳng định đông đảo khán giả đến sân nhưng đi ra ngoài khuôn viên.

Nhiều hàng ghế trống trên khán đài trận Hàn Quốc - CH Czech.

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FIFA nhiều lần tự hào tuyên bố về việc nhu cầu mua vé xem World Cup 2026 cao chưa từng có. Tuy nhiên, trong trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech tại Guadalajara, góc quay truyền hình cho thấy có hàng nghìn ghế bị bỏ trống. Bất chấp điều đó, ban tổ chức sân Guadalajara (sức chứa 45.664 chỗ ngồi) vẫn công bố lượng khán giả có mặt là 44.985 người.

Giữa tranh cãi bùng nổ trên mạng, FIFA phát đi thông cáo chính thức để làm rõ tình trạng ế vé: "Số liệu chính thức về khán giả được phản ánh qua số lượng vé đã quét và tổng người có mặt trong khuôn viên sân bóng, thay vì nhìn vào các chỗ trống ở góc quay truyền hình. Rất nhiều khán giả có vé đã đứng ở các khu vực hành lang chung thay vì yên vị ở chỗ ngồi được chỉ định trong suốt trận đấu".

Trước đó, FIFA bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông vì bán vé giá "cắt cổ" cho 104 trận đấu ở World Cup 2026. Điển hình như tấm vé thường cho trận chung kết tại New Jersey có giá lên tới 8.680 USD. Chi phí này tiếp tục bị thổi lên cao chót vót do nạn phe vé chợ đen và chính sách tự động đẩy giá lên khi nhu cầu mua tăng cao.

Trước sức ép dữ dội, FIFA đành phải nhượng bộ. Cơ quan này vừa quyết định phân phối thêm một lượng nhỏ vé "bình dân" giá 60 USD thông qua liên đoàn bóng đá của các quốc gia.

Đích thân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã phải lên tiếng khi làn sóng chỉ trích giá vé World Cup 2026 tăng mạnh. Ông khẳng định ban tổ chức đã tẩu tán hơn 6 triệu vé, đồng thời nhấn mạnh mức giá trung bình 500 USD/vé tại World Cup là tương đương, thậm chí thấp hơn chi phí xem các vòng play-off thể thao chuyên nghiệp tại Bắc Mỹ.

"Mọi đồng USD chúng tôi tạo ra đều được tái đầu tư vào bóng đá toàn cầu. FIFA đang rót tiền vào những quốc gia mà không tổ chức nào ngó ngàng tới như Nam Sudan hay Bhutan. Nếu bán bản quyền cho nền tảng truyền hình trả tiền, doanh thu của chúng tôi có thể tăng gấp bốn. Và ngay cả khi chúng tôi phát vé miễn phí, những tấm vé đó rốt cuộc vẫn sẽ trôi nổi trên thị trường chợ đen với giá cao", Chủ tịch FIFA cho biết.

Hàng loạt tiểu bang tại Mỹ đồng loạt đề nghị mở cuộc điều tra pháp lý nhắm thẳng vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Nhóm Tổng chưởng lý đại diện cho các bang này cáo buộc FIFA có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ người tiêu dùng và lạm dụng vị thế độc quyền thông qua chính sách thổi giá "vé linh hoạt".

Giới chức Mỹ tiếp tục chỉ trích, nghi ngờ cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đã cố tình tạo kẽ hở cho thị trường chợ đen thao túng, trực tiếp bòn rút túi tiền của người hâm mộ Bắc Mỹ bằng những mức giá phi lý.

Trong cuộc họp báo gần nhất, Chủ tịch Infantino bác bỏ tất cả và tuyên bố: "Trước khi làm chuyện đó, chúng tôi đã tham vấn đầy đủ từ luật sư và những người giỏi nhất".