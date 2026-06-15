Chạm trán Bỉ, Ai Cập quyết phá dớp chưa từng thắng ở World Cup

TPO - Trận ra quân tại World Cup 2026 của đội tuyển Ai Cập hứa hẹn mang đến một trong những màn so tài đáng chú ý nhất bảng G khi Mohamed Salah cùng các đồng đội đối đầu tuyển Bỉ của Kevin De Bruyne.

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Dù sở hữu một trong những ngôi sao tấn công xuất sắc nhất thế giới là Mohamed Salah, Ai Cập vẫn chưa từng giành chiến thắng tại World Cup. Sau 7 trận đấu trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đại diện Bắc Phi chưa một lần ca khúc khải hoàn và cũng chỉ duy nhất một lần vươn lên dẫn trước đối thủ.

Tuy nhiên, điều đó không làm giảm sự tự tin của “Những Pharaoh” trước cuộc chạm trán với tuyển Bỉ. HLV Hossam Hassan tin rằng thế hệ cầu thủ hiện tại đủ sức thay đổi lịch sử và giúp Ai Cập lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

“Chúng tôi thường phải đối mặt với những đánh giá chưa thực sự tích cực vì mới chỉ tham dự World Cup bốn lần. Nhưng tôi tin đây là một thế hệ cầu thủ xứng đáng có mặt ở sân chơi này”, nhà cầm quân 69 tuổi chia sẻ trước trận đấu gặp Bỉ.

Ai Cập không chỉ có Salah

Trong nhiều năm qua, Salah luôn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Ai Cập. Tuy nhiên, đội bóng Bắc Phi lúc này không còn phụ thuộc hoàn toàn vào ngôi sao từng gắn bó chín mùa giải với Liverpool.

Đá cặp cùng Salah trên hàng công là Omar Marmoush, cầu thủ đang khoác áo Manchester City. Bộ đôi này được xem là niềm hy vọng lớn nhất của Ai Cập trong hành trình tìm kiếm chiến thắng World Cup đầu tiên.

HLV Hossam Hassan nhấn mạnh rằng sức mạnh của Ai Cập không chỉ nằm ở hai ngôi sao tấn công.

“Chúng tôi có rất nhiều tài năng ngoài Salah và Marmoush. Đây là một tập thể sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Người hâm mộ sẽ có cơ hội chứng kiến họ thể hiện năng lực của mình”, ông khẳng định.

Ngay cả HLV Rudi Garcia của tuyển Bỉ, người từng làm việc cùng Salah tại AS Roma, cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho đối thủ.

“Rõ ràng họ còn nhiều điểm mạnh khác ngoài Salah và Marmoush. Ai Cập là một tập thể giàu quyết tâm, thi đấu kỷ luật và luôn cần được tôn trọng”, chiến lược gia người Pháp nhận xét.

Bỉ vẫn là thế lực đáng gờm

Dẫu vậy, thử thách dành cho Ai Cập là vô cùng lớn. Tuyển Bỉ vẫn sở hữu nhiều thành viên còn sót lại từ “Thế hệ vàng”, nổi bật là đội trưởng Kevin De Bruyne và thủ thành Thibaut Courtois. Bên cạnh đó là những gương mặt trẻ đang dần khẳng định vị thế như Jérémy Doku.

“Đội hình của Bỉ thực sự rất xuất sắc, quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu. Tôi rất tôn trọng họ và cả thế giới đều hiểu rõ sức mạnh của đội tuyển này”, Hossam Hassan thừa nhận.

Áp lực đang đè nặng lên “Quỷ đỏ” sau thất bại tại FIFA World Cup Qatar 2022, nơi họ gây thất vọng lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng. Thành tích ấy hoàn toàn trái ngược với vị trí thứ ba tại FIFA World Cup 2018.

Để khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026, Bỉ sẽ phải tìm cách vô hiệu hóa Salah, chân sút đã ghi 9 bàn thắng và có 3 kiến tạo chỉ sau 6 trận vòng loại World Cup. Dù phong độ ở mùa giải cuối cùng cùng Liverpool không còn bùng nổ như những năm đỉnh cao, Salah vẫn là ngôi sao có khả năng tạo khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc.

“Không cần tranh cãi, Mohamed Salah là cầu thủ rất quan trọng. Nhưng trong bóng đá, mọi cầu thủ đều quan trọng”, HLV Hossam Hassan nói.

Lịch sử đối đầu mang đến chút tự tin cho Ai Cập khi họ từng thắng Bỉ ba trong bốn lần gặp nhau ở các trận giao hữu trước đây. Dù những con số quá khứ không mang nhiều ý nghĩa ở World Cup, đó vẫn là cơ sở để đại diện châu Phi nuôi hy vọng tạo nên cú sốc.

“Chúng tôi hy vọng chiến thắng sẽ lặp lại”, HLV Hossam Hassan chia sẻ.

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