Thuỵ Điển thắng giòn giã Tusinia trận ra quân World Cup

Đội bóng bắc Âu khởi động tương bừng với 5 bàn thắng được ghi do công Ayari (cú đúp), Isak, Gyokeres và Svanberg.
Phút 90+6: Ayari một lần nữa sút xa cháy lưới Tunisia. Anh hoàn tất cú đúp bàn thắng cho cá nhân ở trận này.
Phút 90: Isak có một bàn và 2 kiến tạo ở trận này. Ngôi sao của Thụy Điển đã tỏa sáng đúng như kỳ vọng,
Phút 90: Lucas Bergvall dứt điểm cận thành, bóng chạm chân cầu thủ Tunisia và đổi hướng.
Phút 87: Mattias Svanberg lần thứ 2 được ăn mừng bàn thắng, sau khi VAR can thiệp và công nhận cho anh. Svanberg vừa vào sân thay người, chạm bóng nhịp đầu tiên và ghi bàn.
Theo công nghệ mô phỏng 3D, Svanberg rơi vào thế việt vị ở pha chạy chỗ đầu tiên. Tuy nhiên, VAR xác định lại và nhận thấy bóng chạm vào chân Isak (không việt vị) trước khi luân chuyển đến Svanberg. Cuối cùng, bàn thắng được công nhận cho Thụy Điển
Phút 85: Mattias Svanberg dứt điểm cận thành tung lưới Tunisia. Tuy nhiên, cầu thủ vừa vào sân thay người của Thụy Điển đã việt vị cả mét trước khi vung chân dứt điểm.
Phút 83: Tunisia không thể cầm bóng, chứ chưa nói tới việc tổ chức tấn công để tìm bàn gỡ. Thụy Điển thì thi đấu ung dung, giảm nhịp độ để tránh chấn thương. Cách biệt 2 bàn là đủ để Thụy Điển nghĩ đến trận tiếp theo, trong khi Tunisia cũng gần như buông xuôi.
Phút 72: Đại diện châu Phi đưa Elias Achouri và Sebastian Tounekti vào sân. Tunisia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tấn công dồn dập để tìm bàn gỡ.
Phút 66: Gyokeres đỡ bước một chuẩn và dứt điểm ngay đưa bóng đi vọt xà. Mọi thứ đều chuẩn mực và gọn gẽ, chỉ tiếc chưa có bàn cho Thụy Điển.
Phút 60: Gyokeres sút lạnh lùng trong khu vực cấm địa, đưa Thụy Điển tái lập cách biệt 2 bàn. Trước đó Skhiri mất bóng tai hại ở khu vực "zone 14", Isak cướp bóng và chuyền cho Gyokeres ghi bàn.
Phút 56: Isak thất vọng vì đường chuyền muộn của Gyokeres, dẫn đến việt vị khi tổ chức phản công. Nếu Gyokeres chuyền sớm hơn, Isak đã có thời cơ để bứt tốc và tự xử lý trong pha 1 đối 1 hậu vệ Tunisia.
Phút 53: Cựu tiền vệ MU quyết định sút phạt thẳng từ khoảng cách 35m. Khoảng cách quá xa và cú sút của Mejbri chưa thể làm nên chuyện.
Phút 51: Isak căng ngang vào trong nhưng Gyokeres không thể tạo điểm cắt dứt điểm.
Phú 48: Những phút đầu hiệp 2, Thụy Điển chủ động lùi đội hình, nhường cho Tunisia quyền cầm bóng chủ động. Chờ xem đại diện châu Phi có triển khai được các pha tấn công sắc nét hay không.
45 đầu tiên diễn ra với thế trận hấp dẫn. Thụy Điển chiếm thế chủ động hoàn toàn và ghi 2 bàn. Thế nhưng, Tunisia kịp gỡ lại một bàn để tiếp thêm động lực và bước vào hiệp 2 với tham vọng giữ lại ít nhất một điểm.
Phút 43: Cú lắc đầu ngoạn mục của Omar Rekik giúp Tunisia rút ngắn tỷ số.
Phút 39: Isak và các đồng đội tiếp tục gây áp lực mạnh để tìm thêm bàn thắng. Tunisia bất lực trong khâu cầm bóng và đang chấp nhận đá nửa sân.
Phút 30: Isak cầm bóng tự xử lý và dứt điểm thành bàn cho Thụy Điển. Tiền đạo thuộc biên chế Liverpool tung cú sút chìm đưa bóng găm vào góc xa.
Phút 21: Đại diện bóng đá Bắc Âu kiểm soát trận đấu từ sự cơ động của tuyến giữa. Hai khẩu "trọng pháo" của Thụy Điển là Gyokeres và Isak đang hoạt động năng nổ và khá hiệu quả.
Phút 18: Tiền vệ Tunisia sút từ khoảng cách hơn 20m, bóng đi căng nhưng không chính xác.
Phút 15: Bàn mở tỷ số sớm của Thụy Điển giúp tốc độ trận đấu đẩy lên cao hơn. Thụy Điển "thừa thắng xông lên", muốn ghi thêm bàn. Còn Tunisia cũng rất quyết tâm tìm bàn gỡ. Hai đội cùng tạo ra thế trận thoáng đãng và có nhiều pha tấn công đáng chú ý ở giai đoạn này.
Phút 13: Anis Ben Slimane thất bại trong pha dứt điểm đối mặt thủ môn. Nếu ghi bàn, Slimane có thể bị thổi lỗi việt vị.
Ayari có nửa dòng máu Tunisia trong người (bố của anh là người Tunisia). Do vậy, sau khi ghi bàn, ngôi sao của Thụy Điển bình thản và không ăn mừng.
Phút 7: Yasin Ayari dứt điểm chuẩn mực từ ngoài khu vực cấm địa mang về bàn thắng mở tỷ số cho Thụy Điển. Trước đó, Isak lao tới đối mặt thủ môn Tunisia nhưng không kịp dứt điểm. Gyokeres lao vào đá bóng hai, bị hậu vệ đối phương cản phá trước vạch vôi. Bóng tiếp tục nẩy ra vị trí "zone 14" và Ayari không bỏ lỡ cơ hội này.
Phút 5: Gyokeres cầm bóng từ cánh trái, tự xử lý để tìm khoảng trống trước khi dứt điểm. Tiền đạo Arsenal sút cực mạnh nhưng bóng đi vọt xà.
Trận mở màn bảng F World Cup 2026 đánh dấu sự trở lại của Thụy Điển sau 8 năm vắng bóng, đối đầu với đại diện châu Phi Tunisia. Hành trình đến Mexico của hai đội mang những sắc thái hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Tunisia thi đấu thăng hoa, áp đảo vòng loại khu vực với thành tích bất bại và không để thủng lưới, thì Thụy Điển lại nhọc nhằn lách qua khe cửa hẹp nhờ hai chiến thắng kịch tính tại loạt trận play-off Nations League.
Dưới thời HLV Graham Potter, đội bóng Bắc Âu đang mang đến một lối chơi thiên về tấn công, lấy sức mạnh tuyến trên để bù đắp cho sự lỏng lẻo ở hàng thủ. Sức mạnh dứt điểm của họ phụ thuộc lớn vào bộ đôi Viktor Gyokeres và Alexander Isak, những người liên tục nổ súng trong thời gian qua. Tuy nhiên, điểm yếu cốt tử của Thụy Điển lại nằm ở hệ thống phòng ngự chắp vá, minh chứng rõ nhất là việc họ đã để thủng lưới liên tục trong 11 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường.
Ở chiều ngược lại, Tunisia bước vào giải đấu với tham vọng lịch sử là lần đầu tiên vượt qua vòng bảng sau 6 kỳ World Cup liên tiếp dừng bước sớm. Dù sở hữu thành tích vòng loại hoàn hảo, phong độ khởi động trước thềm giải đấu của "Đại bàng Carthage" lại mang đến quá nhiều nỗi lo cho người hâm mộ. Đoàn quân của HLV Sabri Lamouchi tịt ngòi hoàn toàn ở ba trận giao hữu gần nhất và vừa phải nhận thảm bại nặng nề 0-5 trước tuyển Bỉ.
Cuộc chạm trán trên sân Guadalupe sắp tới được dự báo là màn giằng co quyết liệt giữa hàng công rực lửa của Thụy Điển và hệ thống phòng ngự kiên cố của Tunisia. Đại diện châu Phi có trong tay đội hình mạnh nhất với những nhân tố chủ chốt như Hannibal Mejbri hay Ellyes Skhiri nhằm bịt kín các khoảng trống. Dù vậy, nếu tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng như giai đoạn play-off, đại diện châu Âu vẫn nắm trong tay cơ hội lớn để giành trọn ba điểm ngày ra quân.