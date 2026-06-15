Thuỵ Điển thắng giòn giã Tusinia trận ra quân World Cup

goal VAR vào cuộc, Thụy Điền được công nhận bàn thắng

Phút 87: Mattias Svanberg lần thứ 2 được ăn mừng bàn thắng, sau khi VAR can thiệp và công nhận cho anh. Svanberg vừa vào sân thay người, chạm bóng nhịp đầu tiên và ghi bàn.

Theo công nghệ mô phỏng 3D, Svanberg rơi vào thế việt vị ở pha chạy chỗ đầu tiên. Tuy nhiên, VAR xác định lại và nhận thấy bóng chạm vào chân Isak (không việt vị) trước khi luân chuyển đến Svanberg. Cuối cùng, bàn thắng được công nhận cho Thụy Điển



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