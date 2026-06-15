Quan chức Mexico mất việc vì miệt thị CĐV Hàn Quốc tại World Cup 2026

TPO - Hành động phân biệt chủng tộc tại vòng chung kết World Cup 2026 của một CĐV Mexico đã nhanh chóng bị trừng phạt. Ông Ulyses Fernando Bernal Miramontes, chủ tịch trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin Bang Jalisco (CITGEJ) vừa chính thức bị cách chức sau khi chế nhạo một nữ CĐV người Hàn Quốc.

Vụ việc đáng tiếc này xảy ra trên khán đài trong khuôn khổ trận đấu giữa 2 đội tuyển Hàn Quốc và Cộng hòa Séc tại World Cup 2026, nơi các cầu thủ xứ kim chi đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Trong lúc nữ YouTuber nổi tiếng người Hàn Quốc Yoon Soo-jin (đang sở hữu kênh cá nhân với hơn 6,6 triệu lượt theo dõi) dùng máy quay để ghi lại bầu không khí cuồng nhiệt trên sân, một người đàn ông Mexico ngồi ngay phía sau cô đã có hành động vô cùng phản cảm. Người này đã quay mặt thẳng về phía ống kính và dùng hai tay kéo xếch đuôi mắt - một cử chỉ mang tính miệt thị ngoại hình nhắm vào cộng đồng người Hàn Quốc nói riêng và Đông Á nói chung.

Đoạn video clip sau đó đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Một làn sóng phẫn nộ và chỉ trích dữ dội đã nổ ra trên không gian mạng, lên án gay gắt hành vi phân biệt chủng tộc rõ rệt này. Nó đặc biệt bị chỉ trích vì CĐV Mexico vốn rất yêu mến Hàn Quốc. Mối quan hệ này đã hình thành từ World Cup 2018 - nơi mà tuyển Hàn Quốc thắng Đức để giúp Mexico vượt qua vòng bảng.

Các CĐV Mexico vốn rất yêu Hàn Quốc

Cộng đồng mạng lập tức truy lùng và xác định được danh tính của người đàn ông trong đoạn clip là người đứng đầu một cơ quan nghề nghiệp tại bang Jalisco. Sự phẫn nộ ngày càng gia tăng, tạo ra sức ép khổng lồ từ cả dư luận Mexico lẫn cộng đồng quốc tế. Kết quả là hôm qua, ông Ulyses Fernando Bernal Miramontes đã bị mất việc.

Trước áp lực nặng nề từ dư luận, ông Bernal đã phải lên tiếng bằng một đoạn video xin lỗi công khai. Cựu quan chức này cũng cho biết thêm rằng ông đã cố gắng tìm cách liên lạc riêng với Yoon Soo-jin để gửi lời xin lỗi trực tiếp đến cô.

Sự việc này đặc biệt thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế bởi Mexico hiện đang là một trong những quốc gia đồng đăng cai kỳ World Cup 2026. Bầu không khí dự kiến sẽ còn nóng hơn nữa khi theo lịch thi đấu, đội tuyển chủ nhà Mexico và đội tuyển Hàn Quốc sẽ có một cuộc chạm trán trực tiếp tại vòng bảng diễn ra vào ngày 19/6 tới.