Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Bạo lực băng đảng lại đe dọa nước chủ nhà World Cup

Nguyễn Khánh

TPO - Vụ ám sát một thị trưởng tại bang Oaxaca, Mexico hôm thứ Bảy (13/6) vừa giáng một đòn mạnh vào những tuyên bố đảm bảo an ninh của nước đồng chủ nhà World Cup 2026.

Nạn nhân là ông Jose Angel Bravo Martinez, Thị trưởng thị trấn San Miguel Amatitlan thuộc bang Oaxaca. Địa điểm xảy ra vụ giết người táo tợn này chỉ cách thủ đô Mexico City - nơi trận đấu mở màn World Cup 2026 giữa đội chủ nhà và Nam Phi vừa diễn ra vài ngày trước đó - chưa tới 4 giờ xe chạy.

anh-1.jpg
Thị trưởng Jose Angel Bravo Martinez.

Thảm kịch cho thấy các tổ chức tội phạm khét tiếng tại Mexico vẫn ngang nhiên hoành hành. Ngay sau vụ việc, Thống đốc bang Oaxaca, ông Salomon Jara, đã phải lập tức chỉ đạo các lực lượng phản ứng nhanh phong tỏa các tuyến đường đào tẩu nhằm truy bắt hung thủ, đồng thời cam kết không để bạo lực vượt lên trên luật pháp.

Tuy nhiên, những lời tuyên bố đanh thép đó chưa thể làm dịu nỗi bất an. Khu vực ven biển Thái Bình Dương này từ lâu đã là địa bàn tranh giành đẫm máu các tuyến đường vận chuyển ma túy của hai siêu băng đảng khét tiếng: Jalisco New Generation (CJNG) và Sinaloa.

Trong bối cảnh đó, các quan chức cấp cơ sở luôn là mục tiêu hàng đầu của bạo lực băng đảng. Chỉ tính riêng trong năm 2025, số liệu từ tổ chức phi chính phủ Causa en Comun cho thấy ít nhất 60 chính trị gia và nhà lập pháp Mexico đã bị sát hại. Ngay tháng trước, ông Mario Hernandez Garcia, thị trưởng của một thị trấn khác cũng thuộc Oaxaca, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tương tự.

anh-2.jpg
Cảnh sát đặc nhiệm Mexico đứng gác bên ngoài sân vận động Azteca.

Vụ ám sát ông Martinez hôm thứ Bảy đặt chính quyền của Tổng thống Claudia Sheinbaum vào tình thế vô cùng khó khăn khi hàng triệu du khách quốc tế đang đổ về Mexico. Trước giải đấu, nước này khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng bằng việc huy động lực lượng an ninh khổng lồ lên tới 100.000 người, bao gồm 20,000 binh lính và 55.000 cảnh sát, kết hợp với hàng ngàn phương tiện hiện đại.

Thế nhưng, thực tế hỗn loạn bên ngoài sân vận động Azteca ở Mexico City, nơi những người mẹ có con bị băng đảng bắt cóc đã phá vỡ hàng rào an ninh để biểu tình, và giờ đây là tiếng súng ám sát tại Oaxaca vẫn gửi đi thông điệp thách thức trực tiếp đến năng lực kiểm soát an ninh của nước chủ nhà World Cup.

Nguyễn Khánh
The Sun
#bạo lực băng đảng #World Cup 2026 #Mexico #an ninh #vụ ám sát #đồng chủ nhà

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe