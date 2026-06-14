Bạo lực băng đảng lại đe dọa nước chủ nhà World Cup

TPO - Vụ ám sát một thị trưởng tại bang Oaxaca, Mexico hôm thứ Bảy (13/6) vừa giáng một đòn mạnh vào những tuyên bố đảm bảo an ninh của nước đồng chủ nhà World Cup 2026.

Nạn nhân là ông Jose Angel Bravo Martinez, Thị trưởng thị trấn San Miguel Amatitlan thuộc bang Oaxaca. Địa điểm xảy ra vụ giết người táo tợn này chỉ cách thủ đô Mexico City - nơi trận đấu mở màn World Cup 2026 giữa đội chủ nhà và Nam Phi vừa diễn ra vài ngày trước đó - chưa tới 4 giờ xe chạy.

Thị trưởng Jose Angel Bravo Martinez.

Thảm kịch cho thấy các tổ chức tội phạm khét tiếng tại Mexico vẫn ngang nhiên hoành hành. Ngay sau vụ việc, Thống đốc bang Oaxaca, ông Salomon Jara, đã phải lập tức chỉ đạo các lực lượng phản ứng nhanh phong tỏa các tuyến đường đào tẩu nhằm truy bắt hung thủ, đồng thời cam kết không để bạo lực vượt lên trên luật pháp.

Tuy nhiên, những lời tuyên bố đanh thép đó chưa thể làm dịu nỗi bất an. Khu vực ven biển Thái Bình Dương này từ lâu đã là địa bàn tranh giành đẫm máu các tuyến đường vận chuyển ma túy của hai siêu băng đảng khét tiếng: Jalisco New Generation (CJNG) và Sinaloa.

Trong bối cảnh đó, các quan chức cấp cơ sở luôn là mục tiêu hàng đầu của bạo lực băng đảng. Chỉ tính riêng trong năm 2025, số liệu từ tổ chức phi chính phủ Causa en Comun cho thấy ít nhất 60 chính trị gia và nhà lập pháp Mexico đã bị sát hại. Ngay tháng trước, ông Mario Hernandez Garcia, thị trưởng của một thị trấn khác cũng thuộc Oaxaca, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tương tự.

Cảnh sát đặc nhiệm Mexico đứng gác bên ngoài sân vận động Azteca.

Vụ ám sát ông Martinez hôm thứ Bảy đặt chính quyền của Tổng thống Claudia Sheinbaum vào tình thế vô cùng khó khăn khi hàng triệu du khách quốc tế đang đổ về Mexico. Trước giải đấu, nước này khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng bằng việc huy động lực lượng an ninh khổng lồ lên tới 100.000 người, bao gồm 20,000 binh lính và 55.000 cảnh sát, kết hợp với hàng ngàn phương tiện hiện đại.

Thế nhưng, thực tế hỗn loạn bên ngoài sân vận động Azteca ở Mexico City, nơi những người mẹ có con bị băng đảng bắt cóc đã phá vỡ hàng rào an ninh để biểu tình, và giờ đây là tiếng súng ám sát tại Oaxaca vẫn gửi đi thông điệp thách thức trực tiếp đến năng lực kiểm soát an ninh của nước chủ nhà World Cup.