Scotland thắng trận đầu tiên tại World Cup sau 36 năm

TPO - Bàn thắng duy nhất của John McGinn đã giúp Scotland đánh bại Haiti 1-0 ở trận mở màn bảng C World Cup 2026, qua đó giành chiến thắng đầu tiên của họ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 36 năm.

Scotland đánh bại Haiti.

Ngay từ những phút đầu tiên trên sân Gillette, Scotland đã cho thấy quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đoàn quân của HLV Steve Clarke chủ động kiểm soát thế trận, liên tục tổ chức các pha tấn công hướng về khung thành thủ môn Johny Placide. Sức ép mà Scotland tạo ra khiến hàng thủ Haiti gặp nhiều khó khăn. Phút 17, Scott McTominay có cơ hội rất tốt để mở tỷ số nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng tìm đến cột dọc.

Sau nhiều nỗ lực ép sân, Scotland cuối cùng cũng tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 28. Từ một tình huống phối hợp nhanh trong vòng cấm, Che Adams tung cú dứt điểm buộc thủ môn Placide phải trổ tài cứu thua. Tuy nhiên, bóng bật ra đúng vị trí của John McGinn. Tiền vệ mang áo số 7 nhanh chân đá bồi, bóng chạm nhẹ một hậu vệ Haiti đổi hướng khiến thủ môn của Haiti không thể cản phá.

John McGinn ghi bàn mở tỷ số.

Bàn thắng giúp Scotland thi đấu tự tin hơn trong phần còn lại của hiệp một. Đại diện châu Âu duy trì khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Trong khi đó, đội bóng Caribe chủ yếu tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển đổi trạng thái.

Sang hiệp hai, Haiti buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những sự điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật giúp đội bóng này chơi chủ động hơn đáng kể. Họ tạo ra một số cơ hội nguy hiểm từ các pha lên bóng ở hai biên cũng như những tình huống cố định.

Dẫu vậy, hàng thủ Scotland vẫn đứng vững trước sức ép ngày càng lớn từ Haiti. Thủ môn Angus Gunn cũng có một ngày thi đấu chắc chắn khi luôn xuất hiện đúng lúc để hóa giải các pha bóng nguy hiểm. Trong những phút cuối trận, Haiti gia tăng sức ép với hy vọng tìm được bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những pha xử lý quyết định khiến đại diện CONCACAF không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Chiến thắng 1-0 mang ý nghĩa đặc biệt đối với Scotland. Đây không chỉ là 3 điểm quý giá trong trận ra quân mà còn là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển này tại World Cup kể từ năm 1990. Thành tích đó giúp thầy trò HLV Steve Clarke có sự khởi đầu đầy hứa hẹn trong lần trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau gần ba thập kỷ.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, Brazil bất ngờ bị Morocco cầm hòa 1-1. Kết quả này giúp Scotland tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng đấu với 3 điểm, tạo lợi thế lớn trước các cuộc đối đầu quan trọng tiếp theo với Morocco và Brazil.

Về phía Haiti, dù không thể giành điểm trong ngày trở lại World Cup sau 52 năm, màn trình diễn của đội bóng Caribe vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực. Tinh thần thi đấu kiên cường cùng khả năng phản công sắc bén cho thấy Haiti hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ ở những lượt trận còn lại. Tuy nhiên, nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, họ sẽ cần cải thiện đáng kể khả năng dứt điểm.

Với Scotland, chiến thắng trước Haiti không chỉ mang lại lợi thế về điểm số mà còn tiếp thêm sự tự tin cho hành trình chinh phục vòng knock-out. Trong một bảng đấu có sự hiện diện của Brazil và Morocco, việc giành trọn 3 điểm ngay trận mở màn có thể trở thành bước ngoặt quan trọng đối với tham vọng của đội bóng áo xanh tại World Cup 2026.