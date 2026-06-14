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FIFA nói gì về tình huống 'giấu VAR' tranh cãi trận Thụy Sĩ - Qatar?

Hương Ly

TPO - FIFA xác nhận một sự cố kỹ thuật đã khiến đồ họa mô phỏng của công nghệ việt vị bán tự động không thể hiển thị trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, tổ VAR vẫn làm việc bình thường và đưa ra quyết định chính xác.

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2 tình huống nhạy cảm liên tiếp trước khi Thụy Sĩ hưởng phạt đền.

"Trong trận đấu giữa Qatar và Thụy Sĩ tại bảng B, một sự cố kỹ thuật bất ngờ đã khiến hệ thống không thể hiển thị đồ họa 3D trên truyền hình, chứng minh cầu thủ Thụy Sĩ không việt vị. Tình huống này diễn ra ngay trước khi Thụy Sĩ được hưởng quả phạt đền ở phút 14. Lỗi này sau đó đã nhanh chóng được khắc phục", FIFA thông báo.

"Sự cố này không làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của tổ VAR, các bước kiểm tra vẫn diễn ra bình thường. Thông qua hệ thống vạch kẻ, VAR xác định cầu thủ tấn công không hề việt vị ở cả hai nhịp bóng ngay trước khi quả phạt đền được thổi", FIFA nhấn mạnh.

Tình huống xảy ra ở phút 17, khi Remo Freuler va chạm thủ môn Mahmoud Abunada. Trọng tài dứt khoát thổi lỗi của Abunada và trao cho Thụy Sĩ quả phạt đền. Băng hình quay chậm cho thấy Freuler đứng ở vị trí nhạy cảm, có khả năng việt vị. Khán giả chờ đợi FIFA chiếu lên đồ họa 3D để mô phỏng việt vị nhưng không có hình ảnh được hiển thị.

"FIFA giấu VAR" thành từ khóa bùng nổ trên mạng xã hội, dẫn đến làn sóng phẫn nộ từ cổ động viên và truyền thông. Chuyên gia bóng đá của đài ITV, cựu hậu vệ Gary Neville, chỉ trích FIFA vì không làm rõ tình huống việt vị trên sóng truyền hình.

"Đó là pha bóng việt vị. Tất cả chúng tôi trong trường quay đều nhận định như vậy. Khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ cũng nghĩ thế. FIFA là đơn vị nắm bản quyền phát sóng và họ hoàn toàn có thể chiếu đồ họa công nghệ việt vị bán tự động cho tất cả chúng ta cùng xem", Neville lên tiếng.

Cựu hậu vệ MU chỉ trích: "Tại sao họ lại giấu nhẹm đi? Họ đã làm y như vậy ở giải đấu trước. Vốn dĩ người hâm mộ đã dần mất niềm tin vào FIFA lẫn hệ thống công nghệ này rồi. Quyết định vừa rồi thực sự có quá nhiều vết gợn. Trong mắt tôi, đó rõ ràng là một pha việt vị, trừ khi họ tung ra được bằng chứng chứng minh điều ngược lại".

Tiền đạo Embilo thực hiện thành công quả phạt đền đưa Thụy Sĩ dẫn trước. Đến phút 90+5, Qatar bất ngờ ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sau lượt trận đầu tiên, 4 đội bảng B đều có một điểm.

Hương Ly
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