Nhận định chung kết Cúp Quốc Ninh Bình vs Công an TPHCM, 18h00 ngày 14/6: Cúp ở lại Hoa Lư?

TPO - Nhận định bóng đá Ninh Bình vs Công an TPHCM, Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn về chảo lửa Ninh Bình Arena, nơi diễn ra trận chung kết Cúp Quốc gia 2025/26 giữa Ninh Bình FC và Công an TP.HCM. Đây sẽ là màn tranh đoạt danh hiệu khép lại mùa giải.

Ninh Bình Bước vào trận chung kết với tư cách là đội vừa giành hạng 3 LPBank V.League 1. Họ mang theo một khí thế hừng hực. Tỷ lệ chiến thắng lên tới 80% trong 5 lần ra sân gần nhất, đặc biệt là màn vùi dập Thể Công Viettel 4-1 ở bán kết, đã khẳng định sức mạnh đáng sợ của dàn sao đất Cố đô.

Sự đầu tư rầm rộ hồi đầu mùa với dàn nội binh tuyển thủ quốc gia nay đã thực sự đơm hoa kết trái. Có thể Ninh Bình hụt hơi ở một thời điểm nào đó, có thể họ chưa thực sự đạt được tham vọng lớn nhất nhưng những gì CLB này đã thể hiện vẫn là rất ấn tượng.

Mảnh ghép quan trọng nhất làm nên sự hoàn thiện của Ninh Bình lúc này chính là HLV Chu Đình Nghiêm. Kể từ khi nắm quyền ở giai đoạn cuối mùa, vị chiến lược gia lão làng này đã thổi vào lối chơi của đội bóng sự kỷ luật, đồng bộ và tính thực dụng tối đa.

Dưới sa bàn của ông, Ninh Bình chủ trương kiểm soát bóng, dồn ép đối thủ nhờ sự cơ động của tuyến giữa. Hoàng Đức tiếp tục sắm vai nhạc trưởng định đoạt nhịp độ trận đấu. Khả năng chia bài và thoát pressing xuất sắc của Quả bóng Vàng Việt Nam sẽ là chìa khóa để Ninh Bình khoan phá hàng thủ đối phương. Cùng với điểm tựa sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả, thầy trò ông Chu Đình Nghiêm đang nắm giữ lợi thế tâm lý vô giá.

Nếu Ninh Bình vào chung kết là kịch bản được nhiều người lường trước thì sự hiện diện của CA TPHCM lại là cú sốc lớn nhất giải. Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đã có một hành trình ngoạn mục, đỉnh điểm là chiến thắng chấn động 4-2 trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định ngay tại Thiên Trường, nơi họ giội tới 4 bàn chỉ trong hiệp 1 trước khi giãn ra, để đối thủ ghi 2 bàn vớt vát danh dự.

Không rình rang siêu sao, sức mạnh của CA TPHCM nằm ở sự gắn kết và tính thực dụng. Đội bóng Sài thành không ngại thi đấu nhún nhường, sẵn sàng nhả khu trung tuyến và dựng lên một khối phòng ngự lùi sâu nhiều lớp. Ở khung gỗ, sự xuất sắc của thủ thành Patrik Lê Giang là điểm tựa sống còn. Khi đối phương mải mê dâng cao, CA TPHCM sẽ tung ra những nhát dao chí mạng bằng các đường chuyền vượt tuyến xé toang không gian, tận dụng sức càn lướt và tốc độ của bộ đôi Raphael và Khoa Ngô (hoặc Lee Williams).

Miếng đánh này từng nghiền nát Nam Định và chắc chắn sẽ tiếp tục là vũ khí đe dọa Ninh Bình. Miếng đánh này cũng từng khiến nhiều ông lớn ôm hận, trong đó có chính Ninh Bình. Ở lần gặp gỡ tại LPBank V.League 1, dù ép sân gần như cả trận nhưng đội bóng cố đô chỉ có được 1 điểm sau tình huống chớp thời cơ cuối trận của Lee Williams.

Tuy vậy, yếu tố lịch sử đang nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Ninh Bình Arena. Trong lịch sử đối đầu, Ninh Bình duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa trước CA TPHCM. Ngay trong mùa giải năm nay, Ninh Bình đã có chiến thắng cảm xúc 4-3 ở lượt đi trước khi bị cầm chân ở lượt về. Với khả năng đọc trận đấu của HLV Chu Đình Nghiêm, với điểm tựa sân nhà, có thể tin Ninh Bình sẽ biết cách giành cúp.

Đội hình dự kiến Ninh Bình vs Công an TPHCM Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Quang Nho, Tiến Anh, Hải Đức, Đức Chiến, Hoàng Đức, Gia Hưng, Văn Thuận, Friday, Quốc Việt. Công an TPHCM: Lê Giang, Matheus, Gia Bảo, Đức Phú, Minh Trọng, Endrick, Quốc Cường, Ngọc Hà, Raphael, Khoa Ngô, Williams. Dự đoán tỷ số: Ninh Bình 2-0 Công an TPHCM ---------------------------------------- Xem Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại https://fptplay.vn. ​ ​

​

​

​

​

​