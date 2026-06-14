HLV Carlo Ancelotti nói gì sau màn ra quân không như ý của tuyển Brazil?

TPO - HLV Carlo Ancelotti cho rằng trận hòa 1-1 với Morocco phản ánh đúng cục diện trận đấu. Ông không quá bi quan vào 1 điểm và cho rằng các học trò của mình cần phải cải thiện phong độ ở những trận tiếp theo.

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Đội tuyển Brazil từng thua Morocco ở một trận giao hữu hồi 2023. Thế nên họ hiểu được sự khó chịu của đối thủ châu Phi. Trong màn tái ngộ vào sáng nay, Brazil thực tế đã bị dẫn bàn từ khá sớm. Họ cũng chỉ mất vài phút để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Nhưng tiếc rằng đó là tất cả những gì Selecao có thể làm. Đội tuyển của HLV Ancelotti bất lực trong gần 1 tiếng đồng hồ còn lại và chấp nhận rời sân với tỷ số 1-1. Đây là kết quả theo Ancelotti là "phản ánh đúng cục diện trên sân".

Sau trận đấu ở cuộc phỏng vấn với beIN Sports, Carlo Ancelotti chia sẻ: "Đó là một trận đấu khó khăn, có rất nhiều sự cạnh tranh và một cuộc chiến thực sự trên sân khi 2 đội không nhân nhượng với đối thủ. Morocco đã chơi tốt, và chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp hai. Thế nên một kết quả hòa là đúng với những gì 2 đội đã thể hiện".

Brazil không thể khoan thủng hàng thủ của Morocco trong hiệp 2

Khi được phóng viên hỏi thêm về những điểm mà tuyển Brazil cần cải thiện, Carlo Ancelotti trả lời. "Đối với các trận đấu sắp tới, chúng tôi chỉ cần cải thiện, thế thôi". Phóng viên hỏi tiếp: "Có điểm cụ thể nào không?". Và câu trả lời ngắn gọn là: "Không".

Trong khi đó, Bruno Guimaraes nói chi tiết hơn. Tiền vệ của Selecao chia sẻ: "Một trận hòa là kết quả tốt. Chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp 1, và họ chơi tốt hơn trong hiệp 2. Đây là điều khiến mọi thứ trở nên cân bằng ở cuộc so tài này.

Đó là bóng đá. Chúng tôi đã không là chính mình ở thời gian đầu, quá lo lắng. Chúng tôi đã hỏng ở những đường chuyền mà chúng tôi thường không hỏng. Chúng tôi đã gặp khó khăn. Nhưng đối với tôi, một trận hòa là công bằng. Trận tới, Brazil cần kiểm soát bóng tốt hơn".