Hậu vệ Nhật Bản: 'Chúng tôi đến World Cup 2026 để vô địch'

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"Chúng tôi đến đây để vô địch World Cup, không phải dạo chơi. Tuyển Nhật Bản phải sẵn sàng cho thử thách và chiến đấu vì điều đó. Chúng tôi phải chiến đấu cho đất nước, gia đình, bạn bè và cho toàn thể người dân Nhật Bản. Toàn đội đã sẵn sàng xuất trận", Sugawara tuyên bố trước trận ra quân của "Samurai xanh".

"Điểm mạnh của tuyển Nhật Bản là luôn đoàn kết, bất kể đội hình có những ai. Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai. Toàn đội luôn thi đấu, tập luyện và làm việc chăm chỉ cùng nhau. Chúng tôi sẽ chỉ làm những gì mình vẫn thường làm. Vậy nên, đúng thế... chúng tôi sẽ làm nên lịch sử, đúng không?", Sugawara tuyên bố.

Trước đó, HLV Hajime Moriyasu của Nhật Bản cũng đặt tham vọng cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026. Khao khát của người Nhật bị đông đảo khán giả cười nhạo. Tuy nhiên, họ vừa thắng tuyển Anh ở trận giao hữu và giờ bước vào World Cup 2026 với sự tự tin lớn.

"Samurai xanh" trước hết phải vượt qua bảng F, nơi có Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia. Hậu vệ Sugawara nhận định Hà Lan là thử thách lớn nhất cho Nhật Bản ở chiến dịch vòng loại.

"Đó sẽ là một trận đấu vô cùng quan trọng và đầy khó khăn. World Cup không bao giờ có những trận đấu dễ dàng. Và Hà Lan là một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị mọi thứ - tâm lý, thể lực - cũng như phân tích mọi khía cạnh, và chúng tôi đã làm được những điều đó. Giờ thì, toàn đội đã sẵn sàng giành chiến thắng và sẵn sàng ra sân vào Chủ nhật", hậu vệ Nhật Bản chia sẻ tiếp.

Tham vọng cạnh tranh ngôi vương World Cup 2026 của Nhật Bản bị giáng đòn nặng khi 2 trụ cột của họ là Kaoru Mitoma và Takumi Minamino chấn thương. Sức mạnh của "Samurai xanh" sẽ ảnh hưởng nặng khi thiếu vắng ngòi nổ tấn công chủ lực là Mitoma và nhân tố dày dặn kinh nghiệm như Minamino.

Nhật Bản sẽ đặt niềm tin vào Takefusa Kubo và Kamada Daichi. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của tiền vệ Wataru Endo sẽ là chỗ dựa cho Nhật Bản ở các trận đấu đỉnh cao.