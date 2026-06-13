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Thể thao

VCK Giải hạng Nhì quốc gia 2026: Trẻ Hà Nội và Huế đồng hạng Nhất, giành quyền thăng hạng

Trọng Đạt

Chiều 13/6, hai trận đấu thuộc Vòng chung kết Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026 đã diễn ra trên sân Quy Nhơn (Gia Lai), qua đó xác định hai đội bóng đầu tiên giành quyền thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27 là Trẻ Hà Nội và Huế.

Ở trận đấu diễn ra lúc 16h, Trẻ Hà Nội chạm trán Trường Giang Gia Định trong cuộc cạnh tranh tấm vé thăng hạng đầu tiên. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng trẻ Thủ đô lại là bên phải nhận bàn thua trước. Phút 28, Trường Giang Gia Định được hưởng quả phạt đền và Thái Sơn đã thực hiện thành công để mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, Trẻ Hà Nội không mất nhiều thời gian để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 45+4, từ tình huống đá phạt bên cánh phải của Anh Tú, Đình Thịnh bật cao đánh đầu chính xác, ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Bước sang hiệp hai, Trẻ Hà Nội tiếp tục là đội kiểm soát thế trận. Sự vượt trội về thế trận và khả năng tận dụng cơ hội đã giúp đội bóng của HLV Phạm Minh Đức có thêm hai bàn thắng do công của Anh Tú ở phút 63 và Tiến Đạt ở phút 84, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Kết quả này giúp Trẻ Hà Nội trở thành đội đầu tiên giành quyền thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27.

Ở trận đấu còn lại lúc 19h, Huế đối đầu Lâm Đồng trong cuộc cạnh tranh tấm vé thăng hạng thứ hai. Đại diện bóng đá Cố đô nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 7 nhờ pha lập công của Lâm Sơn.

Có được lợi thế dẫn bàn, Huế tiếp tục duy trì sức ép và nhanh chóng gia tăng cách biệt. Hữu Tuấn tỏa sáng với cú đúp ở các phút 9 và 42, giúp đội bóng áo vàng bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 3-0.

Sang hiệp hai, Huế chủ động chơi chặt chẽ để bảo toàn thành quả. Trong khi đó, Lâm Đồng nỗ lực đẩy cao đội hình, tăng cường sức tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù tạo ra một số tình huống đáng chú ý, đội bóng Tây Nguyên vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Huế. Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp đấu thứ hai và trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho đội bóng Cố đô.

Chiến thắng thuyết phục này giúp Huế chính thức trở lại Giải hạng Nhất quốc gia chỉ sau một mùa giải xuống hạng.

Như vậy, sau hai trận đấu đầu tiên của Vòng chung kết Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026, Trẻ Hà Nội và Huế đã trở thành hai đội đầu tiên giành quyền thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27. Suất thăng hạng còn lại sẽ được xác định sau trận play-off giữa Trường Giang Gia Định và Lâm Đồng, diễn ra lúc 16h00 ngày 16/6 trên sân Quy Nhơn.

Trọng Đạt
vff.org.vn
#VCK Giải hạng Nhì #Trẻ Hà Nội #Huế #thăng hạng #bóng đá quốc gia

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