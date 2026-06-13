Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Australia, 11h00 ngày 14/6: Trận cầu chặt chẽ

TPO - Nhận định bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Australia, bảng D World Cup 2026, trên sân BC Place (Canada), lúc 11h00 ngày 14/6. Với lực lượng và phong độ nhỉnh hơn, Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng đánh bại Australia để khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026.

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Nhận định trước trận đấu

Australia đã góp mặt ở cả năm kỳ World Cup gần nhất, vì vậy việc giành vé tới World Cup 2026 không phải điều bất ngờ. Socceroos ngày càng khẳng định vị thế là một trong những đội tuyển ổn định nhất khu vực châu Á kể từ khi chuyển sang AFC.

Tại World Cup 2022, Australia tạo tiếng vang khi lọt vào vòng 1/8 trước khi dừng bước trước nhà vô địch Argentina. Đó cũng là thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử giải đấu, ngang bằng với kỳ World Cup 2006.

Dù khó được xếp vào nhóm ứng viên có thể tiến sâu, Australia hoàn toàn có quyền kỳ vọng vượt qua vòng bảng tại giải đấu năm nay. Nằm ở bảng D cùng Mỹ, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ, cơ hội đi tiếp được đánh giá khá cân bằng cho cả bốn đội.

Để chuẩn bị cho World Cup 2026, thầy trò HLV Tony Popovic đã có hai trận giao hữu. Họ để thua Mexico 0-1 trước khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-1, những kết quả giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở hoàn thiện bộ khung đội hình trước giải đấu.

Lịch sử đối đầu không đứng về phía đại diện châu Đại Dương. Australia mới chỉ gặp Thổ Nhĩ Kỳ hai lần, ở các trận giao hữu diễn ra vào năm 2004 và đều nhận thất bại với các tỷ số 1-3 và 0-1.

Ở chiều ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ đang mang theo không ít kỳ vọng trong lần trở lại World Cup đầu tiên kể từ năm 2002. Đó cũng là giải đấu mà đội bóng áo đỏ tạo nên kỳ tích khi giành hạng ba chung cuộc.

Sau hơn hai thập kỷ vắng bóng, "Những ngôi sao lưỡi liềm" trở lại sân khấu lớn với một thế hệ cầu thủ giàu tiềm năng. Những cái tên như Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu hay Kenan Yıldız giúp đội bóng của HLV Vincenzo Montella được đánh giá là một trong những tập thể khó chịu nhất giải đấu.

Thổ Nhĩ Kỳ đến World Cup 2026 với phong độ cao. Đội bóng này bất bại 8 trận liên tiếp trước giải đấu, trong đó giành tới 7 chiến thắng. Hai màn chạy đà gần nhất đều mang lại kết quả tích cực khi họ đánh bại Bắc Macedonia 4-0 và Venezuela 2-1.

Trước đó, thầy trò Montella giành quyền tham dự World Cup sau chiến thắng 1-0 trước Kosovo ở trận chung kết play-off khu vực châu Âu hồi tháng 3.

Trong bối cảnh bảng D được đánh giá khá cân bằng, trận mở màn tại Vancouver có thể đóng vai trò then chốt đối với tham vọng đi tiếp của cả hai đội.

Với kinh nghiệm chinh chiến của Australia và sức trẻ đầy khát vọng từ Thổ Nhĩ Kỳ, đây được dự báo là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất lượt trận mở màn bảng D World Cup 2026.

Thông tin lực lượng

Đội tuyển Australia bước vào trận ra quân tại World Cup 2026 với lực lượng gần như mạnh nhất khi không ghi nhận trường hợp chấn thương đáng lo ngại nào.

HLV Tony Popovic nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng bộ khung giàu kinh nghiệm gồm thủ thành Mathew Ryan, tiền vệ đội trưởng Jackson Irvine và cầu thủ chạy cánh Mathew Leckie. Đây đều là những gương mặt đã chinh chiến qua nhiều giải đấu lớn và đóng vai trò quan trọng trong hành trình của Socceroos những năm gần đây.

Đặc biệt, Leckie vẫn đóng vai trò đầu tàu của Australia. Cầu thủ 35 tuổi đã có 10 lần ra sân tại các kỳ World Cup, ghi 1 bàn thắng và đóng góp 1 kiến tạo. Sự dày dạn trận mạc của anh được kỳ vọng sẽ giúp Australia duy trì sự ổn định trong những thời điểm áp lực cao.

Trên hàng công, Mohamed Toure được đánh giá là ứng viên sáng giá cho một suất đá chính. Tiền đạo trẻ này gây ấn tượng mạnh trong màu áo Norwich City khi ghi tới 10 bàn thắng sau 12 trận ở giai đoạn lượt về mùa giải vừa qua. Sau 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và có 2 bàn thắng, Toure đang đứng trước cơ hội khẳng định vị trí của mình trên sân khấu World Cup.

Bên phía Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Vincenzo Montella đang đối mặt với nỗi lo mang tên Kenan Yildiz. Tiền đạo trẻ thuộc biên chế Juventus gặp vấn đề ở bắp chân trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu và khả năng ra sân ở trận mở màn vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu không kịp bình phục, đây sẽ là tổn thất đáng kể đối với hàng công của đội bóng áo đỏ.

Dù vậy, người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có lý do để lạc quan khi Arda Güler đã hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải ở giai đoạn cuối mùa giải 2025/26 cùng Real Madrid. Tiền vệ tài năng 21 tuổi được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu sáng tạo và là một trong những ngôi sao đáng xem nhất tại World Cup 2026.

Trên hàng công, Deniz Gül nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá cao nhất. Chân sút này đã ghi 2 bàn sau 8 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và được đánh giá phù hợp với lối chơi chuyển trạng thái nhanh mà HLV Montella xây dựng.

Hỗ trợ phía sau Deniz Gül sẽ là bộ đôi giàu tốc độ và kỹ thuật Barış Alper Yılmaz cùng Orkun Kökçü. Trong khi đó, đội trưởng Hakan Çalhanoğlu tiếp tục là linh hồn nơi tuyến giữa, đảm nhận vai trò điều phối lối chơi và dẫn dắt các đồng đội bằng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Với lực lượng gần như tối ưu của Australia và dàn cầu thủ trẻ tài năng bên phía Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc đối đầu tại bảng D hứa hẹn sẽ là màn so tài cân bằng và giàu tính chiến thuật ngay trong ngày ra quân World Cup 2026.

Đội hình dự kiến Australia: Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos; Metcalfe, Irvine, O'Neill, Leckie; Toure. Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yilmaz; Gul. ​ Dự đoán tỷ số: Australia 0-1 Thổ Nhĩ Kỳ

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