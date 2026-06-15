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Chê World Cup 2026 tẻ nhạt, Chủ tịch UEFA chạm vào tự ái 13 đội tuyển

Hương Ly

TPO - Chủ tịch Aleksander Ceferin nhận định World Cup 2026 xuất hiện nhiều cặp đấu tẻ nhạt vì mở rộng lên 48 đội. Chỉ một ngày sau, một loạt đội tuyển cùng lên tiếng chỉ trích Chủ tịch UEFA.

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Một nhóm gồm 13 đội tuyển tham dự World Cup 2026 từ châu Á, châu Phi và vùng Caribbean đồng loạt lên tiếng chỉ trích Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin. Nguyên nhân xuất phát từ việc người đứng đầu bóng đá châu Âu công khai chê bai các trận đấu tại kỳ World Cup 2026 quy tụ 48 đội tuyển là "kém hấp dẫn".

Danh sách 13 đội tuyển cùng lên tiếng phản đối Chủ tịch Ceferin bao gồm các tân binh của kỳ World Cup 2026: Cape Verde, Curacao, Jordan và Uzbekistan. Kế tiếp là Nam Phi, CHDC Congo, Haiti, Algeria, Morocco, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà và Tunisia.

Thông qua Liên đoàn Bóng đá Nam Phi, 13 đội tuyển đã phát đi một bản tuyên bố chung bày tỏ thất vọng sâu sắc trước phát biểu của ông Ceferin. Các đội bóng này khẳng định một điều, đối với quốc gia của họ, không có bất kỳ trận đấu nào tại sân chơi World Cup là thiếu quan trọng hay vô nghĩa.

Bản tuyên bố chung nhấn mạnh việc đánh giá thấp các trận đấu là hành động phớt lờ nỗ lực và sự hy sinh của các cầu thủ, huấn luyện viên lẫn người hâm mộ. Nhóm 13 đội tuyển tin rằng việc FIFA mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội sẽ thực sự củng cố tính chất kết nối toàn cầu của môn thể thao vua.

Cuối cùng, bản tuyên bố chung nhấn mạnh một điều: "Giành vé dự World Cup là thành tựu lịch sử và là giấc mơ thành hiện thực đối với các đội bóng lần đầu tham dự. Riêng với những quốc gia như CHDC Congo hay Haiti, màn tái xuất này mang ý nghĩa vô giá với hàng triệu cổ động viên đã mỏi mòn chờ đợi suốt nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ".

Phát biểu gây tranh cãi của ông Ceferin được các trang tin địa phương tại Slovenia như Zurnal 24Dosi trích dẫn lại từ một cuộc họp ở Ljubljana tuần trước. Đến hiện tại, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu (UEFA) vẫn giữ thái độ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào với truyền thông.

Với việc mở rộng số đội tham dự World Cup 2026, giải đấu ở Bắc Mỹ có tổng số trận lên đến 104. Sau chiến dịch vòng bảng, World Cup 2026 có thêm vòng 32 đội, đấu knock-out để xác định đại diện vào vòng 16 đội. Vì số trận tăng mạnh, FIFA bố trí lịch thi đấu trải dài từ 23h00 đêm đến 11h sáng hôm sau (theo giờ Hà Nội).

Hương Ly
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