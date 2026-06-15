Amad Diallo tỏa sáng, Bờ Biển Ngà quật đổ Ecuador

TPO - Bàn thắng phút 90 của ngôi sao đang khoác áo MU, Amad Diallo đã giúp Bờ Biển Ngà giành chiến thắng 1-0 trong cuộc đối đầu với Ecuador ở World Cup 2026.

Kết quả có phần nghiệt ngã cho Ecuador khi họ đã có trận đấu tốt trước Bờ Biển Ngà. Chỉ trong hiệp 1, ít nhất 2 lần xà ngang đã trở thành cứu tinh cho Bờ Biển Ngà sau các tình huống dứt điểm bên phía Ecuador.

Đầu tiên là pha dứt điểm như búa bổ của Yeboah ở phút 23 và chỉ 7 phút sau đến lượt Minda sửa lòng đưa bóng đập trúng xà ngang bật ra. Bờ Biển Ngà cũng một lần đưa bóng chạm xà ngang khung thành Ecuador ở phút 52 sau pha dứt điểm của Wahi.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng một cách quyết liệt trong cả trận đấu. Bờ Biển Ngà gây bất ngờ khi cất ngôi sao Amad Diallo trên ghế dự bị, nhưng Diomande và các đồng đội vẫn giữ được thế trận khá cân bằng trước Ecuador.

Bước ngoặt diễn ra trong hiệp 2 khi Amad Diallo được tung vào sân ở hiệp 2. Tốc độ trận đấu diễn ra chậm hơn khi đôi bên đều không áp đảo được đối phương. Tuy nhiên, khi tất cả đã nghĩ đến một trận hoà thì Diallo toả sáng.

Từ đường chuyền vào của Singo bên cánh phải, ngôi sao của MU dứt điểm một chạm lạnh lùng bằng chân trái, bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Ecuador không kịp cản phá.

Với chiến thắng 1-0 trước Ecuador, Bờ Biển Ngà tạm thời xếp thứ 2 ở bảng E, cùng 3 điểm nhưng dưới tuyển Đức do chỉ số phụ.