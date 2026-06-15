Nestory Irankunda - hành trình từ kẻ chạy trốn chiến tranh đến người hùng World Cup

TPO - Mỗi kỳ World Cup là nơi chứng kiến những câu chuyện vĩ đại về sự vươn lên của con người. Tại World Cup 2026, bóng đá Australia đang tự hào giới thiệu với thế giới một câu chuyện như thế kể về Nestory Irankunda.

Hoàn cảnh xuất thân của Irankunda là một bức tranh thấm đẫm những nỗi đau và hệ lụy chiến tranh. Gia đình anh mang dòng máu Burundi, nhưng những cuộc xung đột vũ trang đẫm máu leo thang tại quê nhà đã buộc cha mẹ anh phải từ bỏ tất cả để chạy trốn tìm đường sống.

Họ lê bước đến quốc gia láng giềng Tanzania, và chính tại một trại tị nạn nghèo nàn ở Kigoma, Nestory Irankunda đã cất tiếng khóc chào đời. Cầu thủ sinh năm 2006 trở thành người con thứ 3 trong một gia đình đông đúc có đến 8 anh chị em. Tuổi thơ những ngày đầu của cậu bé là chuỗi ngày bấp bênh không lối thoát.

Xuất phát điểm của Irankunda gần như là một con số âm. Bước ngoặt của số phận chỉ thực sự mở ra khi gia đình cậu được chấp thuận tái định cư tại Perth (Tây Úc) vào lúc cậu bé mới 3 tháng tuổi, trước khi cả nhà quyết định chuyển hẳn đến sinh sống tại vùng ngoại ô phía bắc Adelaide.

Tại vùng đất mới, gia đình di cư mang đầy vết sẹo chiến tranh ấy tiếp tục phải vật lộn với vô vàn khó khăn về kinh tế, rào cản ngôn ngữ và những định kiến xã hội. Hành trình chạm đến đỉnh cao của Irankunda không bao giờ là con đường trải hoa hồng, mà nó được lát bằng mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh vô bờ bến của cả một gia đình.

Đối với họ, bóng đá ban đầu không phải là công cụ làm giàu, mà là liều thuốc tinh thần xoa dịu đi nỗi đau quá khứ. Cha của Irankunda làm tài xế xe công nghệ, cần mẫn cầm vô lăng mỗi ngày, mải miết lái xe đưa đón con trai đi thi đấu và tập luyện ở khắp mọi nơi. Mẹ của cậu bé hằng ngày ở nhà chăm lo cho đàn con.

Đáng khâm phục và xúc động hơn cả là sự hy sinh của các anh trai Nestory. Nhận thấy tài năng thiên bẩm của em, họ đã tự nguyện gác lại, thậm chí từ bỏ ước mơ chơi bóng của chính mình.

Các anh nhường lại toàn bộ cơ hội và dồn từng đồng tiền ít ỏi để đóng học phí, giúp cậu em trai có điều kiện phát triển tài năng tại các giải đấu ở địa phương. Tình yêu thương không đắn đo ấy chính là động lực to lớn nhất, thôi thúc Irankunda phải thành công. Anh luôn trân trọng gọi cha mẹ và các anh chị em là những "người hùng" đích thực trong cuộc đời mình.

Irankunda thể hiện một tinh thần tập luyện phi thường. Trên sân cỏ, anh nổi lên như một hiện tượng hiếm có với những bước chạy bứt tốc khiến mọi hàng thủ phải e dè, cùng với đó là những cú sút xa mang sức mạnh bùng nổ.

Tại các CLB như Adelaide United, Grasshoppers hay mới nhất là Watford, Irankunda trở thành mũi nhọn tấn công đáng sợ. Không dừng lại ở đó, anh còn liên tục trau dồi kỹ năng phòng ngự để trở thành một cầu thủ toàn diện.

Với ý chí kiên cường của một người từng sinh ra trong gian khó, Irankunda hiểu rằng để thay đổi số phận và nâng tầm gia đình, anh phải vươn ra những chân trời lớn hơn. Nỗ lực không mệt mỏi đã đưa anh đến bóng đá châu Âu, nơi anh khẳng định tài năng xuất chúng và đầu quân cho CLB danh tiếng Watford tại giải Hạng nhất Anh (Championship).

Bước ngoặt rực rỡ nhất trong sự nghiệp Irankunda đến vào năm 2026, khi HLV Tony Popovic chính thức triệu tập anh vào đội hình Socceroos tham dự World Cup. Ở độ tuổi 20, từ một cậu bé tị nạn vô danh, anh đường hoàng bước ra đấu trường danh giá nhất hành tinh.

Irankunda là tác giả bàn mở tỷ số trước Thổ Nhĩ Kỳ

Và Irankunda không chỉ tham dự với vị thế "góp vui". Ngay trận ra quân đầy áp lực gặp Thổ Nhĩ Kỳ, chính Irankunda đã tỏa sáng rực rỡ khi ghi bàn thắng lịch sử ở phút 26, góp công lớn mang về chiến thắng ấn tượng 2-0 cho Australia và khiến hàng triệu người hâm mộ vỡ òa.

Nestory Irankunda từng thừa nhận rằng việc một thanh niên da đen gốc Phi trở thành đại diện cho nền bóng đá xứ chuột túi từng là điều "thật điên rồ và khó tin", nhưng giờ đây nó đã trở thành hiện thực. Anh ở đó không chỉ để chơi bóng, mà còn mang lại niềm tự hào vô bờ bến cho cộng đồng người gốc Phi nói chung và Burundi nói riêng.

Hành trình của Nestory Irankunda thực sự là một bản anh hùng ca về nghị lực sống. Anh đang tự tay vẽ lại bản đồ cuộc đời mình. Câu chuyện của anh là một lời khẳng định tuyệt đẹp: Dù bạn sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh tăm tối thế nào, nếu có một ước mơ đủ lớn và sự kiên trì bền bỉ, bạn hoàn toàn có thể vươn tay chạm đến những vì sao sáng nhất.