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Real Madrid nổ 'bom tấn' gây bất ngờ

Hương Ly

TPO - Hậu vệ Marc Cucurella đồng ý gia nhập Real Madrid từ Chelsea. Trước đó, không có dấu hiệu nào cho thấy tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ đến sân Bernabeu.

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Theo The Guardian, Real Madrid đã đạt thỏa thuận miệng với Chelsea về việc chiêu mộ hậu vệ trái Marc Cucurella. Thương vụ này có tổng giá trị lên tới 60 triệu euro (khoảng 52 triệu bảng), bao gồm 55 triệu euro phí chuyển nhượng cơ bản và 5 triệu euro phụ phí. Hai bên chính thức hoàn tất thủ tục sau khi kỳ World Cup 2026 khép lại.

Truyền thông châu Âu bất ngờ vì thương vụ này. Trước đó, xuất hiện nhiều tin đồn Cucurella sẽ rời Chelsea và bến đỗ yêu thích của hậu vệ này là La Liga. Tuy nhiên, tin đồn xuất hiện dồn dập về việc Cucurella sẽ chuyển tới Barcelona, thay vì cập bến Real Madrid.

Cucurella đột ngột rời Stamford Bridge sau 4 năm gắn bó, xuất phát từ những rạn nứt không thể hàn gắn với ban lãnh đạo Chelsea. Hồi tháng 3, anh từng công khai chỉ trích giới chủ đội bóng. Hậu vệ này cho rằng sự "non nớt" về mặt kinh nghiệm là nguyên nhân trực tiếp khiến Chelsea thảm bại trước PSG tại Champions League, đồng thời thẳng thắn bày tỏ bất mãn khi huấn luyện viên Enzo Maresca bị sa thải.

Ban lãnh đạo Chelsea xem đây là thời điểm thích hợp để chuyển nhượng Cucurella và thu về khoản tiền lớn. "The Blues" nhìn thấy phong độ của Cucurella có dấu hiệu sa sút kể từ đầu năm nay. Thêm vào đó, sự vươn lên của hậu vệ dự bị 20 tuổi người Hà Lan, Jorrel Hato, giúp Chelsea tự tin chia tay Cucurella.

Dưới triều đại của tân huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang càn quét thị trường chuyển nhượng. Trước đó, họ đã gia cố hàng thủ bằng Denzel Dumfries và Ibrahima Konate, đồng thời đạt thỏa thuận chiêu mộ miễn phí tiền vệ Bernardo Silva.

Thời gian tới, Real Madrid nhiều khả năng tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán với Chelsea để hỏi mua Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina từng công khai ý định gia nhập bến đỗ mơ ước là Real. Sau đó, Enzo bị Chelsea kỷ luật nội bộ. Để kích hoạt "bom tấn" này, Real sẽ chi không dưới 100 triệu euro.

Cucurella là hậu vệ trái số 1 của Chelsea trong 4 mùa giải gần đây. Vào hè 2022, The Blues chiêu mộ tuyển thủ Tây Ban Nha với giá trên dưới 60 triệu bảng. Cucurella đã phát triển tốt trong màu áo Chelsea, từ hậu vệ tiềm năng thành chân chạy cánh hàng đầu Premier League và có suất đá chính ở tuyển Tây Ban Nha.

Hương Ly
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