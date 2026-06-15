Hiệp 2 bùng nổ, Nhật Bản buộc Hà Lan chia điểm sau màn rượt đuổi kịch tính

report Vài nét về tuyển Hà Lan

Số lần tham dự World Cup: 12 (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2022, 2026).

Thành tích tốt nhất: Ba lần á quân

Thành tích chung tại World Cup: 55 trận, 30 thắng, 14 hòa, 11 thua, 96 bàn thắng, 52 bàn thua

Xếp hạng FIFA: 7

Dự đoán: Bị loại ở tứ kết

Virgil van Dijk là nền tảng, trong khi Memphis Depay và Frenkie de Jong mang đến sự tinh tế quen thuộc với lối chơi bóng đá tổng lực của các bậc thầy bóng đá Hà Lan thời xưa. Tại VCK lần này, HLV Ronald Koeman đã tuyên bố rõ tham vọng của mình: “Mục tiêu của chúng tôi là vô địch World Cup.”

Liệu Koeman có đủ công cụ cần thiết để thực hiện điều đó hay không vẫn còn phải chờ xem? Nhưng phải thừa nhận rằng ngày càng có nhiều người tin rằng một đội hình mạnh hơn tổng hợp các cá nhân riêng lẻ có thể đánh bại những đối thủ danh tiếng hơn so với đội hình gồm toàn cầu thủ xuất sắc nhưng thiếu kết dính.

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