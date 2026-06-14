Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Á hậu Châu Anh dự đoán Nhật Bản có chiến thắng đầu tiên ở World Cup 2026

Duy Nam

TPO - Trong số những trận đấu được chờ đợi nhất ngày 15/6, cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Nhật Bản nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi đây là màn chạm trán giữa hai nền bóng đá giàu bản sắc. Á hậu Châu Anh dự đoán Nhật Bản sẽ giành chiến thắng sát nút trước Hà Lan.

Khi được hỏi đặt niềm tin vào đội bóng nào, Á hậu Châu Anh nói: "Tôi dự đoán Nhật Bản sẽ thắng 2-1”. Cô chia sẻ thêm: "Hà Lan giống như một bộ phim bom tấn mà ai cũng biết sẽ rất hay. Còn Nhật Bản giống một bộ phim có những diễn biến bất ngờ. Bạn không biết điều gì đang chờ mình phía trước".

Theo Châu Anh, World Cup luôn là nơi những câu chuyện đặc biệt được viết nên và cô tin Nhật Bản có thể tạo ra một trong những câu chuyện như thế. Một trong những lý do khiến Châu Anh dành sự yêu mến cho Nhật Bản là tinh thần kỷ luật nổi tiếng của quốc gia này.

1.jpg
Á hậu Châu Anh dự đoán Nhật Bản sẽ giành chiến thắng sát nút trước Hà Lan.

“Là một nữ quân nhân, tôi cảm nhận được sự đồng điệu với tinh thần thép và sự kỷ luật nổi tiếng của Nhật Bản. Tôi tin rằng sức bền, sự chăm chỉ sẽ tạo nên sức mạnh nội tại giúp họ chinh phục các thử thách”, người đẹp chia sẻ.

Theo Châu Anh, sự chăm chỉ, bền bỉ không phải lúc nào cũng đảm bảo chiến thắng, nhưng đó là yếu tố giúp một tập thể tạo nên những điều đáng nhớ.

Người đẹp thừa nhận mình không phải chuyên gia chiến thuật khi đưa ra các dự đoán về World Cup. "Tôi không dám cạnh tranh với các bình luận viên bóng đá. Tôi chỉ là một khán giả thích những câu chuyện truyền cảm hứng và cổ vũ cho những đội bóng mang lại năng lượng, tinh thần tích cực”, cô nói.

Người đẹp cho rằng sức hấp dẫn lớn nhất của World Cup nằm ở chỗ không ai có thể đoán trước mọi thứ. "Nếu kết quả đều diễn ra đúng như những dự đoán thì bóng đá đã không trở thành môn thể thao được yêu thích nhất thế giới. Trong trận đấu này, nếu Hà Lan thắng thì tôi cũng không bất ngờ, vì họ cũng là đội bóng rất mạnh”, cô nói.

Duy Nam
#Á hậu Châu Anh #World Cup 2026 #dự đoán World Cup

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe