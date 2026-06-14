Á hậu Châu Anh dự đoán Nhật Bản có chiến thắng đầu tiên ở World Cup 2026

TPO - Trong số những trận đấu được chờ đợi nhất ngày 15/6, cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Nhật Bản nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi đây là màn chạm trán giữa hai nền bóng đá giàu bản sắc. Á hậu Châu Anh dự đoán Nhật Bản sẽ giành chiến thắng sát nút trước Hà Lan.

Khi được hỏi đặt niềm tin vào đội bóng nào, Á hậu Châu Anh nói: "Tôi dự đoán Nhật Bản sẽ thắng 2-1”. Cô chia sẻ thêm: "Hà Lan giống như một bộ phim bom tấn mà ai cũng biết sẽ rất hay. Còn Nhật Bản giống một bộ phim có những diễn biến bất ngờ. Bạn không biết điều gì đang chờ mình phía trước".

Theo Châu Anh, World Cup luôn là nơi những câu chuyện đặc biệt được viết nên và cô tin Nhật Bản có thể tạo ra một trong những câu chuyện như thế. Một trong những lý do khiến Châu Anh dành sự yêu mến cho Nhật Bản là tinh thần kỷ luật nổi tiếng của quốc gia này.

Á hậu Châu Anh dự đoán Nhật Bản sẽ giành chiến thắng sát nút trước Hà Lan.

“Là một nữ quân nhân, tôi cảm nhận được sự đồng điệu với tinh thần thép và sự kỷ luật nổi tiếng của Nhật Bản. Tôi tin rằng sức bền, sự chăm chỉ sẽ tạo nên sức mạnh nội tại giúp họ chinh phục các thử thách”, người đẹp chia sẻ.

Theo Châu Anh, sự chăm chỉ, bền bỉ không phải lúc nào cũng đảm bảo chiến thắng, nhưng đó là yếu tố giúp một tập thể tạo nên những điều đáng nhớ.

Người đẹp thừa nhận mình không phải chuyên gia chiến thuật khi đưa ra các dự đoán về World Cup. "Tôi không dám cạnh tranh với các bình luận viên bóng đá. Tôi chỉ là một khán giả thích những câu chuyện truyền cảm hứng và cổ vũ cho những đội bóng mang lại năng lượng, tinh thần tích cực”, cô nói.

Người đẹp cho rằng sức hấp dẫn lớn nhất của World Cup nằm ở chỗ không ai có thể đoán trước mọi thứ. "Nếu kết quả đều diễn ra đúng như những dự đoán thì bóng đá đã không trở thành môn thể thao được yêu thích nhất thế giới. Trong trận đấu này, nếu Hà Lan thắng thì tôi cũng không bất ngờ, vì họ cũng là đội bóng rất mạnh”, cô nói.