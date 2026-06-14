Tuyển Haiti bị từ chối 2 quả penalty trong ngày thua Scotland, CĐV thốt lên: 'Họ đã bị bắt nạt'

TPO - Tuyển Haiti đáng ra đã có thể tránh khỏi thất bại nếu như trọng tài phát hiện ra pha bóng chạm tay của hậu vệ Scotland trong vòng cấm. Có thể nói đây là sai sót đáng nói nhất kể từ đầu World Cup 2026 của đội ngũ trọng tài.

Pha bóng Grant Hanley chạm tay rõ ràng ở phút 73

Đội tuyển Scotland đã giành chiến thắng khó nhọc 1-0 trước Haiti ở trận ra quân World Cup 2026 vào sáng nay (14/6). Đây là chiến thắng đầu tiên của họ ở một VCK World Cup kể từ 1990. Nhưng gần như chắc chắn đại diện châu Âu sẽ không thể tạo nên cột mốc này nếu không gặp may mắn với ít nhất một tình huống thoát penalty trong trận.

Phút 73, từ cú đá của cầu thủ Haiti, Grant Hanley bên phía Scotland đã vươn tay ra và bóng sượt qua tay trái anh trước khi đi ra ngoài sân. Các cầu thủ Haiti đòi phạt đền vì vị trí bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài Mustapha Ghorba dường như không nhìn thấy tình huống nên xua tay. Nhưng vấn đề là VAR cũng không can thiệp để thổi phạt Hanley.

Nếu VAR can thiệp, Hanley khó thoát khỏi tình cảnh bị thổi phạt 11 mét vì anh để cánh tay giang ra bất thường, bóng chạm tay cầu thủ này khá rõ và vị trí chạm bóng cũng ở trong vòng cấm.

5 phút sau, Jean-Ricner Bellegarde của Haiti tung cú sút, bóng dường như lại chạm tay Grant Hanley trong khu vực 16m50. Mặc dù các cầu thủ Haiti đã lớn tiếng phản đối, nhưng cả trọng tài lẫn VAR đều không can thiệp. Đây là tình huống khá 50-50 vì trái bóng tìm đến tay Hanley khi anh đang ở tư thế để tay sát người.

Nhưng rõ ràng những gì đã xảy ra là bất công với tuyển Haiti. Vì nếu nhận được ít nhất một quả phạt đền, họ đã có thể tránh khỏi cảnh trắng tay trong trận ra quân. Một CĐV Haiti đã thốt lên sau trận: "Chúng ta đã bị bắt nạt”.

Những người trung lập cũng không hài lòng với màn thể hiện của trọng tài. Một CĐV của tuyển Tây Ban Nha cho biết: “VAR đã không được sử dụng trong trận đấu này. Haiti lẽ ra đã có thể thắng nếu trọng tài không bắt lỗi quá tệ”.

Một CĐV người Mỹ cho rằng các trọng tài đã thiên vị Scotland và đó là lý do khiến anh “mất đi sự tôn trọng” dành cho đội ngũ điều hành trận đấu. Họ nói: “Tôi đã đánh mất sự tôn trọng dành cho họ vì rõ ràng là Scotland đã nhận được sự thiên vị. Đội tuyển thuộc CONCACAF có thể đã thua trận do những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, nhưng họ đã giành được sự tôn trọng của toàn bộ thế giới bóng đá”.