Khai mạc giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II

Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Với mục tiêu thúc đẩy phong trào thể thao, đặc biệt là môn Kickboxing, trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Giải đấu quy tụ 45 võ đường/câu lạc bộ với 161 vận động viên và 15 đoàn (xã, phường) với 91 vận động viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai về tham dự. Đây là cơ hội để các võ sinh trẻ thể hiện tài năng và được tuyển chọn tham gia các giải đấu lớn hơn.
Tiếp nối thành công ở lần tổ chức đầu tiên, hoạt động đang mở rộng quy mô khi tổ chức cùng lúc Đại hội Thể dục, Thể thao môn Kickboxing và Giải Vô địch Trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026. Giải đấu quy tụ 312 Trưởng đoàn, Võ sư, Huấn luyện viên và Vận động viên tham gia thi đấu nội dung Lowkick.
Tại Đại hội Thể dục, Thể thao môn Kickboxing các vận động viên tranh tài ở 18 bộ huy chương và tại Giải Vô địch Trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 các vận động viên tranh tài ở 25 bộ huy chương.
Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 14-19/6 với các trận thi đấu vòng loại, bán kết và chung kết, cụ thể: 8h00 hàng ngày tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh và 18h30 hàng ngày tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.
Đại hội Thể dục, Thể thao môn Kickboxing và Giải Vô địch Trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 là sự kiện thể thao giàu ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện môn Kickboxing tại địa phương; đồng thời tạo nên một không gian giao lưu, học hỏi giữa các võ đường/câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Qua đó tìm kiếm, tuyển chọn lực lượng vận động viên có chuyên môn tốt chuẩn bị tham gia thi đấu các giải quốc gia và quốc tế trong thời gian đến, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, giới thiệu tiềm năng du lịch và những điểm đến hấp dẫn của Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.