Khai mạc giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II

Đại hội Thể dục, Thể thao môn Kickboxing và Giải Vô địch Trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 chính thức khai mạc tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vào tối 14/6. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 14-19/6.

Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Với mục tiêu thúc đẩy phong trào thể thao, đặc biệt là môn Kickboxing, trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Giải đấu quy tụ 45 võ đường/câu lạc bộ với 161 vận động viên và 15 đoàn (xã, phường) với 91 vận động viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai về tham dự. Đây là cơ hội để các võ sinh trẻ thể hiện tài năng và được tuyển chọn tham gia các giải đấu lớn hơn.

Các vận động viên "so găng" tại giải đấu.

Tiếp nối thành công ở lần tổ chức đầu tiên, hoạt động đang mở rộng quy mô khi tổ chức cùng lúc Đại hội Thể dục, Thể thao môn Kickboxing và Giải Vô địch Trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026. Giải đấu quy tụ 312 Trưởng đoàn, Võ sư, Huấn luyện viên và Vận động viên tham gia thi đấu nội dung Lowkick.

Tại Đại hội Thể dục, Thể thao môn Kickboxing các vận động viên tranh tài ở 18 bộ huy chương và tại Giải Vô địch Trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 các vận động viên tranh tài ở 25 bộ huy chương.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 14-19/6 với các trận thi đấu vòng loại, bán kết và chung kết, cụ thể: 8h00 hàng ngày tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh và 18h30 hàng ngày tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi khai mạc.