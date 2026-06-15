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Sức khỏe

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Gắp con đỉa dài hơn 12cm trong đường thở bệnh nhi 8 tuổi

Nguyễn Ngọc

TPO - Bệnh nhi 8 tuổi nhập viện với biểu hiện ho nhiều, khàn tiếng và khó thở. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện một con đỉa còn sống dài hơn 12cm liên tục co duỗi trong đường thở.

Tối 15/6, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các bác sĩ Khoa Nhi Hô hấp vừa nội soi, gắp thành công một con đỉa còn sống dài hơn 12cm nằm sâu trong đường thở của một bệnh nhi 8 tuổi (trú xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, sáng cùng ngày (15/6) bệnh nhi được gia đình đưa đến Phòng khám Tai mũi họng, Khoa Khám bệnh trong tình trạng khàn tiếng, ho kéo dài và khó thở. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường trong đường hô hấp nên chỉ định nội soi kiểm tra.

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Các y bác sĩ tiến hành gắp dị vật ra ngoài.

Kết quả nội soi khiến ê-kíp bất ngờ khi phát hiện một dị vật sống nằm sâu trong đường thở của bệnh nhi. Ngay lập tức, bệnh nhi được hội chẩn khẩn với Khoa Nhi Hô hấp và chuyển vào phòng mổ để tiến hành nội soi phế quản cấp cứu, gắp dị vật.

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ phát hiện một con đỉa còn sống bám tại vị trí carina - ngã ba khí quản, nơi phân chia thành hai phế quản trái và phải. Hình ảnh nội soi cho thấy con đỉa liên tục co duỗi, thò ra thụt vào trong đường thở, tiềm ẩn nguy cơ gây tắc nghẽn hô hấp bất cứ lúc nào.

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Hình ảnh nội soi cho thấy con đỉa liên tục co duỗi, thò ra thụt vào trong đường thở.

Sau khi xác định chính xác vị trí, ê-kíp sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp thành công con đỉa ra ngoài. Dị vật được lấy ra có chiều dài hơn 12cm và vẫn còn sống.

BSCKII Huỳnh Duy Thám, Trưởng khoa Nhi Hô hấp cho biết, đây là trường hợp dị vật đường thở đặc biệt nguy hiểm. Nếu không được phát hiện kịp thời, con đỉa có thể tiếp tục hút máu, phát triển kích thước và gây bít tắc đường thở, dẫn đến suy hô hấp nặng, thậm chí đe dọa tính mạng bệnh nhi.

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Dị vật được lấy ra có chiều dài hơn 12cm và vẫn còn sống.

Theo người nhà, trước khi xuất hiện các triệu chứng, trẻ từng đi tắm suối và uống nước suối. Các bác sĩ nhận định đây có thể là nguyên nhân khiến đỉa xâm nhập vào cơ thể, bám trong đường hô hấp và phát triển theo thời gian.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ có các biểu hiện kéo dài như ho dai dẳng, khàn tiếng, khó thở, ho ra máu hoặc cảm giác vướng ở cổ họng sau khi tắm suối, uống nước từ khe suối, ao hồ. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Nguyễn Ngọc
#Nguy hiểm dị vật đường thở #Dị vật sống trong cơ thể trẻ #Nguy cơ tắc nghẽn hô hấp #Nguyên nhân nhiễm đỉa trong đường hô hấp #Khuyến cáo phòng tránh dị vật trong tắm suối #Quảng Ngãi #Tai mũi họng #Nội soi #Trẻ 8 tuổi #12cm

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