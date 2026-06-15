Đối tượng thứ 2 trong vụ dùng điếu cày đánh người ở phố Lê Duẩn ra đầu thú

Theo Công an TP Hà Nội, Trương Đức Hưng (SN 2003, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) đã đến Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đầu thú vào trưa 15/6.
Trước đó, chiều 13/6, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Lộc (SN 2003, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).
Như tin đã đưa, tối 10/6, Nguyễn Tiến Lộc gặp bạn gái cũ là chị L (SN 2005, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và anh P (SN 2004, trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) tại cây xăng Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam. Sau đó, 2 bên đã xảy ra xô xát.
Đến khoảng 23h cùng ngày, Lộc và Hưng gặp anh P đưa chị L về nhà ở phố Mai Hắc Đế. Khi bị Lộc nhảy vào đánh, anh P đã điều khiển xe máy chở chị L bỏ chạy.
Cả 2 đến số nhà 138 Lê Duẩn, Lộc và Hưng dùng điếu cày đuổi theo anh P vào trong nhà người dân, đánh vào vùng đầu nạn nhân. Sau đó, các đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi.
Hiện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.