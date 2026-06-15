Hai anh em ruột thay nhau làm ‘trùm’ đường dây ma túy liên tỉnh

TPO - Đường dây mua bán ma túy liên tỉnh bị công an triệt phá có nhiều đối tượng tham gia, trong đó hai anh em ruột thay nhau cầm đầu.

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Phan Đăng Bình (SN 1986, ngụ tỉnh Bình Dương (cũ), Phan Trọng Nam (SN 1990, em ruột Bình) và 7 bị can khác cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị can Hà Văn Luân (SN 2000, ngụ tỉnh Bình Dương cũ) bị truy tố về 2 tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ba bị can còn lại bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo buộc của Viện KSND TPHCM, các bị can trong vụ án thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn TPHCM, Bình Dương (cũ) và một số tỉnh, thành lân cận.

Khoảng tháng 3/2024, Phan Đăng Bình cùng đồng phạm tổ chức đường dây mua bán ma túy, thuê nhiều người làm nhiệm vụ giao nhận hàng cấm cho khách để hưởng tiền công.

Trong một vụ giao dịch vào đầu tháng 5/2024, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển hai bánh heroin để giao cho khách tại khu vực quận 4 (cũ) và thu giữ 695,61 gam heroin.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã khám xét nhiều địa điểm liên quan, phát hiện và thu giữ thêm nhiều loại ma túy như Methamphetamine, Ketamine, MDMA và Nimetazepam. Tổng lượng ma túy thu giữ trong toàn bộ vụ án được xác định khoảng 1.139,4661 gam, tương đương hơn 1,1kg ma túy các loại.

Cáo trạng xác định, sau khi Phan Đăng Bình bị bắt, Phan Trọng Nam tiếp tục điều hành hoạt động mua bán ma túy của anh trai. Nam cùng với Lê Thị Thu Thảo (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Dương cũ) tổ chức nguồn hàng, phân chia và bán lại cho nhiều người. Các đối tượng đã thuê một căn hộ làm nơi cất giấu ma túy, thuê người vận chuyển, giao hàng và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử để thanh toán.

Ngoài các bị can giữ vai trò cầm đầu, nhiều đối tượng khác bị truy tố với vai trò giúp sức, vận chuyển, tàng trữ hoặc trực tiếp mua ma túy để sử dụng. Một số người còn bị xác định có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhiều lần, cung cấp địa điểm và dụng cụ cho người khác sử dụng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, hai bị can Hà Văn Luân và Võ Trúc Linh (sinh ngày 2/3/2003, hộ khẩu tỉnh Sóc Trăng cũ) là vợ chồng, có đăng ký kết hôn vào năm 2020. Tuy nhiên, cả hai thừa nhận năm 2018 có quan hệ tình cảm và Võ Trúc Linh đã sinh con gái khi mới 16 tuổi 7 tháng 21 ngày. Hành vi nêu trên của Luân có dấu hiệu phạm tội “Giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Cơ quan điều tra đã tách hành vi này và tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.