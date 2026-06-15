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Pháp luật

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Xác minh clip hai đối tượng 'làm xiếc' trên xe máy ở Quảng Ninh

Hoàng Dương

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xác minh đoạn video ghi lại cảnh hai người có hành vi "làm xiếc" trên xe máy khi lưu thông trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, đoạn qua khu vực cầu Bài Thơ.

Clip 2 đối tượng 'làm xiếc' trên xe máy ở Quảng Ninh.

Theo nội dung video đang lan truyền trên mạng xã hội, vào thời điểm ban đêm, một xe máy chở hai người di chuyển trên tuyến đường bao biển. Trong lúc phương tiện vẫn đang chạy, người ngồi phía sau bất ngờ đứng thẳng trên yên xe, giữ thăng bằng trong nhiều giây, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, trong suốt đoạn video, người quay liên tục hò hét, cổ vũ bằng những câu như: "Bỏ tay ra, bỏ tay ra...", kích động người ngồi trên xe thực hiện các động tác nguy hiểm.

Hành vi trên khiến nhiều người bức xúc bởi tuyến đường Trần Quốc Nghiễn là một trong những cung đường ven biển đẹp của Quảng Ninh, có lưu lượng phương tiện và người dân, du khách qua lại đông vào buổi tối.

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Hai đối tượng biểu diễn trong tiếng reo hò của người quay clip.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin, đồng thời đang khẩn trương xác minh danh tính người điều khiển phương tiện và người có hành vi đứng trên yên xe để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, chỉ cách đây ít ngày, cũng tại vị trí này đã có một thanh niên phóng xe máy bạt mạng đã đâm vào lan can cầu bay cả người và xe xuống biển.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không thực hiện, cổ súy hoặc quay, phát tán các hành vi nguy hiểm nhằm câu view, câu tương tác trên mạng xã hội, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #xe máy #làm xiếc #an toàn giao thông #cảnh sát giao thông #biểu diễn nguy hiểm

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