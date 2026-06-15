Tại sao Ronaldo trân trọng Georgina đến vậy

TPO - Georgina Rodriguez âm thầm đứng sau, lo toan việc nhà cho Ronaldo gần 10 năm trước khi được bạn trai dàn xếp màn cầu hôn chấn động.

Một chiếc nhẫn kim cương được định giá 5 triệu USD, một chiếc xe điện Porsche Taycan cùng nhiều đồng hồ, túi xách, đồ hiệu - đó là những gì CR7 chuẩn bị để cầu hôn Georgina Rodriguez. Chưa hết, Ronaldo ký vào cam kết trợ cấp trọn đời cho vợ sắp cưới từ 110.000 USD đến 121.000 USD mỗi tháng. Georgina cũng được chuyển giao quyền sở hữu một loạt bất động sản xa xỉ.

Đặc biệt Ronaldo hứa với Georgina nếu bộ đôi chia tay, anh đảm bảo cho siêu mẫu người Argentina chi phí duy trì cuộc sống lên tới 1-2 triệu USD/năm. Đó là cách Ronaldo chứng minh lòng chung thủy và là lời đảm bảo cho việc anh sẽ ở cạnh Georgina đến hết cuộc đời.

Một thập kỷ Georgina bên Ronaldo

Cristiano Ronaldo ở thời đỉnh cao sự nghiệp vào những năm 2008-2015 là cầu thủ đào hoa bậc nhất. Bên cạnh tài năng hiếm có trên sân cỏ, CR7 nhiều lần gây rúng động vì những câu chuyện "tình một đêm", yêu từ cô gái này đến cô gái khác. Sự chung thủy của Ronaldo trong tình yêu, đó là thứ xa xỉ cho đến khi anh phải lòng Georgina.

Georgina của 10 năm trước là người mẫu nghiệp dư ở Argentina. Ronaldo gặp cô nàng ở một cửa hàng Gucci tại Madrid, nơi Georgina chỉ là nhân viên bán hàng với mức lương khoảng 300 USD một tuần. Georgina chuẩn bị đóng cửa và kết thúc ca làm việc nhưng một đồng nghiệp nhờ cô nán lại để đón tiếp vị khách đặc biệt.

Vị khách đặc biệt ấy chính là Ronaldo, siêu sao bóng đá đang làm mưa làm gió ở Madrid. Sau này, Georgina kể lại cô choáng ngợp vì vẻ điển trai của CR7. Còn Ronaldo cũng đưa Georgina vào tầm ngắm. Sau đó, CR7 bị bắt gặp nhiều lần lái siêu xe đến đón Georgina khi tan ca làm việc. Họ âm thầm yêu nhau và công khai làm dậy sóng làng túc cầu thế giới.

Ronaldo và vợ thời mới yêu nhau.

Một ngôi sao nhận lương hàng chục triệu đô mỗi năm, sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD lại ghép đôi với cô gái kém tiếng như Georgina. Cộng đồng mạng suy diễn mối tình này có lẽ chỉ để Ronaldo vui chơi qua đường. Hoặc là một chiến lược nào đó để đánh bóng tên tuổi, khi CR7 đã tạo ra quá nhiều câu chuyện ồn ào.

Thực tế là Ronaldo một lòng chung thủy với Georgina. Họ vượt qua định kiến để Ronaldo chứng minh sự trưởng thành khi yêu. Còn với Georgina, cô được đổi đời, từ một nhân viên bán hàng trở thành người phụ nữ bên cạnh cầu thủ nổi tiếng nhất và nắm trong tay hàng chục triệu USD.

Lý do Ronaldo trân trọng Georgina



Gần một thập kỷ bên nhau, Georgina cùng Ronaldo đi qua mọi thăng trầm trong sự nghiệp của ngôi sao người Bồ Đào Nha. CR7 rời Real để chuyển đến Juventus (Italy), Man Utd (Anh) và hiện tại là Al Nassr (Saudi Arabia), Georgina vẫn đồng hành cùng chồng ở mọi nẻo đường. 10 năm qua, chuyện tình yêu của Ronaldo không còn gây ồn ào nữa.

Người ta nhìn vào Ronaldo và Georgina là mái ấm gia đình hạnh phúc. Georgina yêu thương, chăm sóc 3 con riêng của chồng là Ronaldo Jr, Mateo và Eva. Bộ đôi có 2 con chung là Alana Martina và Bella Esmeralda. Một người con khác của Ronaldo và Georgina là Angel qua đời ngay khi sinh.

Georgina đổi đời khi gặp Ronaldo.

Georgina một tay thu xếp gia đình để Ronaldo toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp bóng đá. Cô gác lại danh vọng trở thành người mẫu đình đám, dù sở hữu nền tảng mạng xã hội có lượng người theo dõi rất lớn. Từ Tây Ban Nha đến Italy, Anh và Saudi Arabia, Georgina liên tục phải bắt nhịp lại từ đầu: tìm môi trường giáo dục mới cho các con, sắp xếp lại cuộc sống gia đình và hòa nhập với văn hóa bản địa.

Cô thành chỗ dựa tinh thần để Ronaldo vượt qua mọi biến cố trong sự nghiệp và cuộc sống. Khi con trai của họ là Angel qua đời, Georgina phải động viên ngược lại Ronaldo nhanh chóng vực dậy tinh thần để trở lại sân cỏ. Georgina là người bạn tập gym cùng Ronaldo, giúp CR7 không đơn độc. Và cả những khẩu phần ăn cơ bản cho nhu cầu mỗi ngày của siêu sao người Bồ Đào Nha, một tay Georgina đứng sau dàn xếp.

"Gio đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Dù còn rất trẻ nhưng cô ấy đã phải chịu đựng và trải qua nhiều chuyện, điều đó giúp cô ấy trưởng thành. Cô ấy là người mẹ tuyệt vời và là phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Nhờ có cô ấy quản lý mọi thứ ở nhà, tôi mới có thể hoàn toàn yên tâm cống hiến cho bóng đá", Ronaldo chia sẻ trong loạt phim tài liệu Soy Georgina (Tôi là Georgina) của Netflix.

"Cô ấy chính là người phụ nữ của đời tôi. Tôi yêu cô ấy tha thiết. Một ngày nào đó chúng tôi chắc chắn sẽ kết hôn, đó cũng là ước nguyện của mẹ tôi. Chúng tôi hiểu nhau, cô ấy mở lòng với tôi và tôi cũng mở lòng với cô ấy", là những lời đường mật mà Ronaldo gửi đến bạn gái trước khi thực hiện màn cầu hôn chấn động làng bóng đá.

Ronaldo vẫn chạy khỏe ở tuổi 41

Ở độ tuổi 41, 99% cầu thủ đã giã từ sân cỏ. Những người hiếm hoi còn trụ lại bóng đá thường mang tư tưởng tận hưởng những năm cuối sự nghiệp quần đùi áo số. Ronaldo thì khác, anh vẫn là chân săn bàn hàng đầu ở giải Saudi Pro League, đồng thời cùng đội tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026.

Ronaldo không phải "siêu nhân", cũng chẳng sở hữu thứ năng lực gì đó vượt quá khuôn khổ người thường. Việc CR7 duy trì sự nghiệp đỉnh cao đến 41 tuổi, nhờ phần lớn vào nỗ lực và sự kỷ luật. Ở phía sau Ronaldo đã có Georgina chăm lo các con và lo liệu mọi thứ về gia đình. CR7 dành phần lớn thời gian để lao vào tập gym, phục hồi chức năng và tập luyện cường độ cao trên sân cỏ.

Điểm tựa gia đình giúp Ronaldo thi đấu bền bỉ ở tuổi "tứ tuần".

Chế độ sinh hoạt, ăn tập của Ronaldo vẫn giữ nguyên so với giai đoạn anh giành Quả bóng Vàng đầu tiên vào năm 2008. CR7 nói không với những buổi tiệc tùng vô tội vạ, hiếm khi tụ tập ngoài giờ đá bóng. Thậm chí, ngay cả cuộc sống gia đình, CR7 ít khi khoe ảnh đi chơi cùng Georgina. Ưu tiên số 1 của Ronaldo vẫn là tập trung vào sân cỏ khi vẫn còn cơ hội để kéo dài sự nghiệp.

Chuyện tình Ronaldo và Georgina lẽ ra phải ồn ào và xa xỉ, đúng chất của bộ đôi nổi tiếng bậc nhất làng bóng đá. Nhưng không, họ yêu nhau, đến khi cầu hôn, vẫn trong âm thầm. Một người sẵn sàng hy sinh để xây dựng tổ ấm. Và người còn lại dành tất cả tâm huyết cho công việc, đam mê của mình.

Để rồi, đằng sau chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ Ronaldo tặng cho Georgina, đó là cả câu chuyện dài về sự hy sinh.