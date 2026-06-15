Giải mã cơn sốt Đông Hùng

TPO - Đông Hùng được biết đến rộng rãi từ cuộc thi Vietnam Idol. Nam ca sĩ từng loay hoay, chật vật trong nhiều năm trước khi tìm thấy hướng đi đúng và tỏa sáng ở thị trường nhạc Việt.

"Thời của Đông Hùng đã tới rồi", một khán giả bình luận như vậy khi nghe bản cover Đường lên phía trước của nam ca sĩ ở Concert quốc gia.

Trước đó, Đông Hùng gây sốt khắp cõi mạng sau tiết mục song ca Viết tiếp câu chuyện hòa bình với Võ Hạ Trâm ở Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Kể từ dấu mốc ấy, Đông Hùng phủ sóng ở các sân khấu nghệ thuật chính luận lớn - nhỏ và những concert tầm cỡ quốc gia.

Giọng ca sinh năm 1993 thành "cỗ máy cover" khi thể hiện thành công loạt ca khúc có tuổi đời hàng chục năm, được phối lại bằng màu nhạc hiện đại, dễ dàng tiếp cận khán giả, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Mới nhất, sân khấu Unstoppable của Đông Hùng và Dương Hoàng Yến vào tốp từ khóa tìm kiếm hàng đầu trên nền tảng TikTok.



Con đường chông gai của Đông Hùng

Đông Hùng đổ bộ concert Thanh xuân - sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM, do Báo Tiền Phong tổ chức, với vị thế là một trong những giọng hát nam được săn đón nhất hiện tại. Sau một năm bùng nổ khắp mặt trận, ca sĩ sinh năm 1993 đã góp một phần công sức đưa những ca khúc Cách mạng, truyền thống yêu nước đến gần khán giả trẻ.

Những khán giả vốn tập trung nghe nhạc ở thị trường nhạc Việt, ở đường đua Vpop của các thể loại Ballad, Rap/Hiphop, Rn'B... giờ có thể cảm nhận cá tính âm nhạc của Đông Hùng. Sự cân bằng giữa yếu tố hàn lâm, chuyên môn cao và thịnh hành, lan tỏa mạnh mẽ là điều không phải ca sĩ nào cũng làm được tương tự Đông Hùng.

Đông Hùng khẳng định bản thân sau 10 năm miệt mài.

12 năm trước, Đông Hùng là thí sinh nổi trội của Vietnam Idol 2014, cạnh tranh cùng Nhật Thủy (quán quân), Minh Thùy (Á quân), Yến Lê, Phương Linh... Nam ca sĩ được giám khảo đánh giá có ngoại hình sáng, phong cách biểu diễn chỉn chu và giọng hát có nền tảng hàng đầu trong dàn thí sinh năm ấy.

Sau cùng, Đông Hùng dừng chân ở top 3 với nhiều tiếc nuối. Nam ca sĩ thất thế vì lượt bình chọn và nhiều vấn đề nằm ngoài chuyên môn. Sau này, câu chuyện về việc Đông Hùng vừa đi thi, vừa chịu gánh nặng cuộc sống được tiết lộ. Khán giả tiếc cho Đông Hùng vì nếu nam ca sĩ toàn tâm toàn ý cho Vietnam Idol 2014, vị trí của anh có thể cao hơn và sẽ có bước chạy đà sự nghiệp bùng nổ hơn.

Concert Thanh Xuân do Báo Tiền Phong tổ chức vào ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội)

Vietnam Idol một thời là nơi sản sinh những nhân tố nổi trội của Vpop. Đông Hùng nam tiến với tham vọng trở thành "idol" nhưng nam ca sĩ quay lại đất Bắc, chọn hướng đi khác biệt so với phần lớn đồng nghiệp ở game show. Từ đây, Đông Hùng lùi lại, chấp nhận đi chậm hơn để xây dựng sự nghiệp ở các dòng nhạc truyền thống, các sân khấu chính chuyên.

Gánh nặng cuộc sống vẫn bám lấy Đông Hùng vào những năm sau đó. Cho đến khi Đông Hùng ra mắt album đầu tay vào năm 2023, rồi từng bước tỏa sáng ở các chương trình nghệ thuật chính luận, chạm tới đỉnh cao ở tiết mục Viết tiếp câu chuyện hòa bình và những sân khấu sau này, đó là thành quả của sự nỗ lực kéo dài trong cả thập kỷ.

Sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Khi sân khấu live Viết tiếp câu chuyện hòa bình gây sốt, Đông Hùng tiến lên một bước để thành giọng hát chính chuyên gây sốt đường đua thịnh hành của nhạc Việt. Chỉ trong một năm, nam ca sĩ bứt phá mạnh mẽ để phủ sóng ở mọi mặt trận. Với một ca sĩ ở phân khúc hàn lâm, chính chuyên, được hiện diện ở các nội dung gây sốt TikTok là điều không dễ dàng. Nhưng Đông Hùng làm được chuyện đó, cho thấy đúng là thời của nam ca sĩ đã tới.

Đông Hùng đã chinh phục được tệp khán giả khó tính, những người chú trọng đến chất lượng giọng hát, phong cách chỉn chu và thể hiện các ca khúc sạch sẽ, có chiều sâu về nội dung. Bước tiến vượt bậc của Đông Hùng đến từ việc anh mở rộng tệp khán giả là những người trẻ tuổi, nghe nhạc theo xu hướng ở YouTube và đặc biệt là nền tảng TikTok.

Đông Hùng - cái tên được săn đón hàng đầu ở các sự kiện âm nhạc ngoài trời.

Những năm gần đây, xu hướng nghe nhạc của khán giả trẻ cũng khác: Đòi hỏi về chất lượng giọng hát, về khả năng hát live và bản lĩnh trình diễn từ ca sĩ cũng lớn hơn. Đặc biệt, trong vài tháng gần đây, khi Sở Văn Hóa & Thể thao TPHCM ban hành văn bản cấm ca sĩ hát nhép trên sân khấu, khán giả bắt đầu đổ dồn chú ý vào nhóm ca sĩ thực lực, hát live tốt.

Phần lớn sân khấu "viral" của Đông Hùng trong thời gian qua đến từ việc nam ca sĩ làm tốt vai trò hát live. Tiếp đó là giọng hát đa dạng của Đông Hùng, với nền tảng Pop Rock chắc chắn, có thể "cân" nhiều thể loại. Nam ca sĩ cover Đường lên phía trước, giúp ca khúc lan tỏa trở lại. Anh làm mới những ca khúc để đời như Hò kéo pháo, Lên đàng và nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Mới nhất, Đông Hùng cùng Dương Hoàng Yến tạo nên bản cover Unstoppable gây khuynh đảo mạng xã hội - vốn là bản nhạc gây sốt từ TikTok của Sia, khiến nhiều ca sĩ Việt thất bại trong ý định cover. Nhưng Đông Hùng lại cho thấy cái duyên của một "cỗ máy cover". Anh dần trở thành cái tên bảo chứng cho thành công của các chương trình âm nhạc quy mô lớn ngoài trời.

Sự xuất hiện của Đông Hùng là tiết mục điểm nhấn, hứa hẹn gây bất ngờ trong concert Thanh xuân. Nam ca sĩ là đại diện tiêu biểu trong thế hệ nghệ sĩ trẻ khẳng định được tài năng về giọng hát, định hình phong cách chuẩn mực và hoạt động miệt mài cùng nghệ thuật, không vướng điều tiếng.

Concert Thanh xuân được dàn dựng theo hình thức kể chuyện bằng âm nhạc và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Mỗi chương của chương trình là một lát cắt về thanh xuân Việt Nam, đưa khán giả bước lên 'chuyến tàu thời gian' đi từ những ký ức rực rỡ, hào hùng của thế hệ đi trước đến sức sống sục sôi, hiện đại của tuổi trẻ hôm nay.

Giọng hát nội lực, truyền cảm hứng của Đông Hùng sẽ tỏa sáng ở sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM, do Báo Tiền Phong tổ chức.