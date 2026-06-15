Tự ý bỏ thuốc huyết áp người đàn ông vỡ động mạch chủ ngực

TPO - Ngưng uống thuốc huyết áp hơn một tháng, người đàn anh 50 tuổi đột ngột đau ngực rơi vào nguy kịch. Các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ ngực đã vỡ, nguy cơ tử vong.

Đó là trường hợp bệnh nhân N.T.H. (50 tuổi ngụ tại Vĩnh Long) vừa được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Ngày 15/6, BS Dương Hải Minh – khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện cho biết, bệnh nhân được chuyển vào khoa Cấp cứu trong tình trạng đau ngực lan ra sau lưng, huyết áp vọt lên trên 200 mmHg.

Theo bệnh sử, trước đó, bệnh nhân đang ngủ thì đột ngột đau ngực dữ dội. Gia đình lập tức đưa anh ra trạm y tế xã sơ cứu, rồi chuyển thẳng vào bệnh viện. Các kết quả thăm khám cận lâm sàng của bác sĩ cho thấy, người bệnh bị bóc tách động mạch chủ ngực type B phức tạp với biến chứng vỡ gây tràn máu màng phổi, màng tim. Nguy cơ tử vong lên tới hơn 95% nếu không can thiệp kịp thời.

Vị trí động mạch chủ ngực bị bóc tách, vỡ khiến người bệnh rơi vào nguy kịch

Theo phân tích của BS Hải Minh, động mạch chủ bình thường sẽ có 3 lớp: lớp áo trong gọi là lớp nội mạc, lớp áo giữa (trung mạc) và lớp áo ngoài (ngoại mạc). Khi có tình trạng bóc tách xảy ra, lớp nội mạc trong sẽ bị rách. Máu sẽ đi từ chỗ rách này, xen vào giữa lớp nội mạc và trung mạc tạo thành hình ảnh hai lòng mạch máu là lòng giả và lòng thật. Khi lòng giả càng lớn thì nguy cơ vỡ càng cao.

Ở trường hợp ông H. bóc tách đã tiến tới mức vỡ. Nguy hiểm hơn, tổn thương còn lan đến hai mạch máu nuôi não là động mạch cảnh chung bên trái và động mạch dưới đòn bên trái. Lúc này, ê-kíp phải loại bỏ phương án can thiệp nội mạch thông thường và lựa chọn chiến lược điều trị phức tạp hơn để vừa xử lý tổn thương, vừa bảo đảm tưới máu não.Nếu can thiệp nội mạch đơn thuần thì phần stent graft che phủ có thể lấp luôn mạch máu nuôi não, dẫn tới nguy cơ đột quỵ trong lúc can thiệp – BS Hải Minh chia sẻ.

Sau hội chẩn khẩn, ê-kíp quyết định thực hiện phương pháp can thiệp Hybrid (phối hợp mổ mở kinh điển và can thiệp nội mạch). Thì đầu tiên ê kíp phẫu thuật mở để chuyển vị động mạch cảnh chung trái và động mạch dưới đòn trái, bắt cầu qua động mạch cảnh chung bên phải nhằm đảm bảo máu nuôi não.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đang bình phục tốt

Sau khi “tạo vùng an toàn” cho can thiệp nội mạch, các bác sĩ tiến hành thì hai là đặt stent graft nội mạch để che phủ vị trí vỡ và bóc tách động mạch chủ. Sau 6 giờ can thiệp thành công, ông H. được loại bỏ hoàn toàn vị trí trị bóc tách động mạch chủ. Sau 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đã bình phục khả quan.

Sau cơn nguy kịch ông H. cho biết, bản thân ông có tiền sử tăng huyết áp hơn 10 năm nhưng điều trị không liên tục và đã ngưng thuốc trong một tháng trước khi nhập viện.

Qua trường hợp trên, BS Hải Minh khuyến cáo, những trường hợp có tình trạng tăng huyết áp không được tự ý ngưng thuốc, mặc dù cơ thể cảm thấy khỏe mạnh và không có triệu chứng. Đồng thời nên tầm soát các yếu tố tim mạch để có thể ngăn ngừa các biến chứng mạch máu, nhất là phình hoặc bóc tách động mạch chủ.