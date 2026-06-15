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Sức khỏe

Lần đầu trình diễn ca mổ bằng robot Da Vinci Xi hiện đại nhất miền Bắc

Hà Minh

TPO - Ngày 15/6, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chính thức khai trương và đưa vào hoạt động hệ thống phẫu thuật robot Da Vinci Xi - thế hệ robot phẫu thuật hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình ứng dụng công nghệ cao vào khám chữa bệnh, mở ra cơ hội tiếp cận các kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến cho người dân.

Theo các chuyên gia, Da Vinci Xi là bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Hệ thống giúp phẫu thuật viên thực hiện các thao tác tinh vi với độ chính xác cao, đồng thời cung cấp hình ảnh giải phẫu ba chiều sắc nét, góp phần khắc phục nhiều hạn chế của phương pháp nội soi truyền thống.

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Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật bằng hệ thống Da Vinci Xi sáng 15/6.

Robot Da Vinci Xi được thiết kế gồm ba bộ phận chính là bảng điều khiển dành cho phẫu thuật viên, hệ thống giá đỡ với bốn cánh tay robot và màn hình điều khiển tích hợp công nghệ hình ảnh 3D hiện đại. Các cánh tay robot được mô phỏng theo chuyển động cổ tay người với khả năng xoay linh hoạt, cho phép thao tác chính xác trong những không gian phẫu thuật hẹp và phức tạp.

Hệ thống có thể ứng dụng trong nhiều chuyên ngành ngoại khoa như tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa, phẫu thuật tổng quát, lồng ngực - mạch máu, tim mạch và tai mũi họng. Đặc biệt, trong lĩnh vực tiết niệu, robot hỗ trợ hiệu quả các kỹ thuật phẫu thuật phức tạp như cắt tuyến tiền liệt tận gốc, cắt thận bán phần hoặc toàn bộ, cắt bàng quang, tạo hình đường tiết niệu và điều trị các bệnh lý hẹp, tắc nghẽn niệu quản.

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Toàn cảnh ca phẫu thuật.

Bên cạnh đó, hệ thống robot còn được ứng dụng rộng rãi trong điều trị nhiều loại ung thư, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.

Theo đại diện bệnh viện, so với các phương pháp phẫu thuật truyền thống, Da Vinci Xi sở hữu nhiều ưu thế nổi bật như tăng độ chính xác trong thao tác, cải thiện khả năng quan sát vùng mổ, mở rộng phạm vi can thiệp phẫu thuật và giảm mức độ xâm lấn. Nhờ đó, người bệnh có thể giảm đau sau mổ, ít mất máu, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, giảm tỷ lệ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Một trong những điểm nổi bật của Da Vinci Xi là hệ thống cánh tay robot có khả năng xoay tới 540 độ, giúp phẫu thuật viên thực hiện những thao tác phức tạp mà các kỹ thuật nội soi thông thường khó thực hiện được. Công nghệ hình ảnh 3D độ phân giải cao cũng mang lại khả năng quan sát rõ nét từng cấu trúc giải phẫu, hỗ trợ bác sĩ đưa ra các quyết định chính xác trong quá trình phẫu thuật.

Ngay sau lễ khai trương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã thực hiện truyền hình trực tiếp ca phẫu thuật đầu tiên bằng hệ thống robot Da Vinci Xi. Ca mổ do TS.BS Đỗ Anh Toàn, Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học TP Hồ Chí Minh, cùng PGS.TS Hoàng Long, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu và PGS.TS Trần Quốc Hòa, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện.

Đây là hệ thống robot Da Vinci Xi đầu tiên và hiện đại nhất tại khu vực phía Bắc được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của bệnh viện, đồng thời khẳng định xu hướng phát triển y học công nghệ cao trong điều trị bệnh tại Việt Nam.

Hà Minh
#Ứng dụng robot phẫu thuật Da Vinci Xi #Công nghệ phẫu thuật xâm lấn tối thiểu #Tiến bộ trong y học công nghệ cao #Phẫu thuật nội soi và hình ảnh 3D #Nâng cao chất lượng điều trị ung thư và bệnh lý

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