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Thế giới

Lãnh đạo thế giới nói gì về thỏa thuận Mỹ - Iran?

Quỳnh Như

TPO - Nhiều nhà lãnh đạo và tổ chức quốc tế xem đây là bước tiến quan trọng hướng tới giảm căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng triển khai các cam kết và tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao lâu dài.

Các nhà lãnh đạo thế giới đã đồng loạt hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran, dự kiến được ký kết chính thức vào ngày 19/6 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết lễ ký kết dự kiến diễn ra sau khi Hội nghị thượng đỉnh khối 7 nền công nghiệp phát triển (G7) kết thúc tại Evian-les-Bains, Pháp. Thứ trưởng Ngoại giao Iran cũng xác nhận các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ sau lễ ký kết.

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, người đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực trung gian hòa giải, bày tỏ hy vọng các bên sẽ tham gia tiến trình mới với "tinh thần tích cực và mang tính xây dựng", qua đó củng cố những kết quả đã đạt được và thúc đẩy các bước tiến tiếp theo.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer đánh giá đây là một "bước tiến quan trọng" đối với hòa bình và ổn định khu vực.

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Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá cao một số quốc gia làm trung gian hòa giải, bao gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út. Ông mô tả thỏa thuận là "một bước quan trọng hướng tới giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các bên nhanh chóng và đầy đủ thực hiện những cam kết đã đạt được. Ông đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Li-băng, trong bối cảnh tình hình tại quốc gia này vẫn là một trong những vấn đề then chốt liên quan đến an ninh khu vực.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hoan nghênh thỏa thuận khung, song nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc kiềm chế những phát ngôn, hành động khiêu khích và những hành động có thể làm leo thang căng thẳng, đồng thời phải luôn cảnh giác trước nguy cơ xuất hiện các hành động phá hoại tiến trình hòa bình".

Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Ngoại trưởng Penny Wong khuyến khích tất cả các bên "tận dụng cơ hội này để theo đuổi một nền hòa bình bền vững và lâu dài thông qua đối thoại và ngoại giao", đồng thời khẳng định Iran cũng nên nắm bắt cơ hội này để "giải quyết những lo ngại lâu nay về chương trình hạt nhân của nước này và mối đe dọa mà nó gây ra cho an ninh quốc tế".

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ góp phần bảo đảm tự do hàng hải và an toàn vận chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời thúc đẩy việc sớm đạt được một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nhận định thỏa thuận mang ý nghĩa "quan trọng và mang tính xây dựng", khẳng định đối thoại và ngoại giao vẫn là phương thức hiệu quả nhất để giải quyết các bất đồng kéo dài.

Trong khi đó, Anh, Pháp, Đức và Ý ra tuyên bố chung cho biết sẵn sàng xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan nếu Iran thực hiện những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng đối với chương trình hạt nhân của mình. Các nước châu Âu cũng cam kết tiếp tục phối hợp với các bên liên quan nhằm đạt được một giải pháp ngoại giao lâu dài cho khu vực.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #hòa bình #ngoại giao #khu vực #thỏa thuận #đàm phán

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