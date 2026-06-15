Khẳng định cội nguồn báo chí cách mạng, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới

TPO - Phát biểu tại tọa đàm “Báo Việt Nam Độc lập và dòng chảy 101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam” sáng 15/6, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa khẳng định: từ cội nguồn cách mạng, báo chí không chỉ làm nên lịch sử mà đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

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Toàn cảnh buổi tọa đàm sáng 15/6. Ảnh: Trọng Đảng

Theo ông Lê Hải Hòa, 101 năm qua, kể từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh Niên (1925), báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần quyết định vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Trong dòng chảy đó, Báo Việt Nam Độc lập - ra đời tại Pác Bó (Cao Bằng) cách đây 85 năm – được nhấn mạnh như một dấu mốc đặc biệt. “Đây không chỉ là một tờ báo, mà là ‘tiếng kèn xung trận’, thức tỉnh tinh thần yêu nước, giác ngộ quần chúng, chuẩn bị những điều kiện quan trọng cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945”, ông Hòa nêu rõ.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định, Báo Việt Nam Độc lập là di sản báo chí đặc biệt, kết tinh khát vọng độc lập dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Với Cao Bằng, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là “tài sản tinh thần” cần được khai thác hiệu quả trong phát triển hiện nay.

Tọa đàm được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, theo ông Hòa, là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng; đồng thời làm rõ hơn giá trị lịch sử, tư tưởng và nghề nghiệp của Báo Việt Nam Độc lập trong bối cảnh mới.

Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và truyền thông đa nền tảng đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững các giá trị cốt lõi: “tính chân thực, tính chiến đấu, gần dân, vì dân” – những nền tảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra từ những ngày đầu.

Không chỉ mang ý nghĩa học thuật, tọa đàm còn được xác định là “kênh quảng bá” quan trọng cho Cao Bằng. Thông qua sự tham gia của các nhà khoa học, nhà báo, cơ quan quản lý, tỉnh kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ hơn hình ảnh quê hương cội nguồn cách mạng, gắn với phát triển văn hóa, du lịch và nâng cao vị thế địa phương.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế: dù giàu truyền thống cách mạng, sự phát triển của Cao Bằng vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng. Đây chính là “bài toán” đặt ra cho địa phương trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh đó, các tham luận, ý kiến tại tọa đàm được đánh giá không chỉ là tổng kết lịch sử mà còn là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ hoạch định chính sách. “Đây là những ý tưởng, tư liệu quý để tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng vào phát triển kinh tế - xã hội”, ông Hòa nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự tọa đàm tham quan gian trưng bày trải nghiệm in bản "Báo Việt Nam Độc lập" trực tiếp. Ảnh: Trọng Đảng

Đồng thời, tọa đàm cũng mở ra cơ hội tăng cường liên kết giữa Cao Bằng với các cơ quan báo chí Trung ương, đội ngũ trí thức, nhà khoa học – lực lượng được kỳ vọng sẽ đồng hành, góp phần “đánh thức” tiềm năng của địa phương.

Từ một “cái nôi” của cách mạng và báo chí, Cao Bằng đang tìm cách chuyển hóa di sản lịch sử thành nguồn lực phát triển. Thông điệp từ tọa đàm lần này không chỉ dừng ở việc tri ân quá khứ, mà còn hướng tới một mục tiêu rõ ràng: biến giá trị truyền thống thành động lực cho tương lai.

“Cao Bằng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí, các nhà khoa học để lan tỏa giá trị lịch sử, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển bền vững trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Với những kỳ vọng đó, tọa đàm được tin tưởng sẽ không chỉ mang lại giá trị khoa học, mà còn góp phần mở ra những hướng đi mới cho Cao Bằng - từ vùng đất cội nguồn cách mạng trở thành điểm sáng phát triển trong giai đoạn mới.