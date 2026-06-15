Tuyến đường oằn mình gánh hàng trăm lượt xe tải mỗi ngày

TPO - ĐT.550 là tuyến kết nối trung tâm hành chính tỉnh với nút giao cao tốc Bắc - Nam và Quốc lộ 15. Những năm gần đây, lưu lượng xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng tăng mạnh khiến tuyến đường xuống cấp, ghi nhận đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra.
Phóng viên ghi nhận xe tải vượt phương tiện phía trước, lấn sang phần đường ngược chiều và chiếm gần hết mặt đường. Tình trạng xe tải chạy với tốc độ khá cao khiến nhiều người dân và người tham gia giao thông không khỏi lo lắng về nguy cơ xảy ra tai nạn.
Lưu lượng xe tải trọng lớn lưu thông với tần suất dày đặc trong thời gian dài đã khiến nhiều đoạn trên tuyến ĐT.550 xuất hiện tình trạng bong tróc, hằn lún và gợn sóng. Nhiều vị trí mặt đường bị biến dạng, nham nhở, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.
Một số đoạn bị bong tróc lớp nhựa mặt đường, xuất hiện các vệt lún và "sóng trâu".
Trao đổi với Báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết thời gian qua trên địa bàn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, trong đó phần lớn xảy ra trên tuyến ĐT.550. Theo địa phương, lưu lượng xe tải, xe ben chở vật liệu tăng cao trong khi mặt đường khá hẹp và đã xuất hiện nhiều điểm hằn lún, bong tróc, xuống cấp, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.
Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm tốc độ, đồng thời sớm sửa chữa, nâng cấp và nghiên cứu mở rộng tuyến ĐT.550.