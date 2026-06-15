Tuyến đường oằn mình gánh hàng trăm lượt xe tải mỗi ngày

​

​

Trao đổi với Báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết thời gian qua trên địa bàn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, trong đó phần lớn xảy ra trên tuyến ĐT.550. Theo địa phương, lưu lượng xe tải, xe ben chở vật liệu tăng cao trong khi mặt đường khá hẹp và đã xuất hiện nhiều điểm hằn lún, bong tróc, xuống cấp, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm tốc độ, đồng thời sớm sửa chữa, nâng cấp và nghiên cứu mở rộng tuyến ĐT.550.