Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Tuyến đường oằn mình gánh hàng trăm lượt xe tải mỗi ngày

Hoài Nam

TPO - ĐT.550 là tuyến kết nối trung tâm hành chính tỉnh với nút giao cao tốc Bắc - Nam và Quốc lộ 15. Những năm gần đây, lưu lượng xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng tăng mạnh khiến tuyến đường xuống cấp, ghi nhận đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra.

tp-sjsksks.jpg
Kết nối trung tâm hành chính tỉnh với cao tốc Bắc - Nam và Quốc lộ 15, tuyến đường ĐT.550 đang phải "gồng mình" trước áp lực giao thông ngày càng lớn. Sự gia tăng nhu cầu vận chuyển vật liệu phục vụ các dự án xây dựng khiến mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải, xe ben chở đất, đá lưu thông trên tuyến, gây áp lực lớn lên hạ tầng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
tp-bui-skhlsls.jpg
Ghi nhận dọc tuyến ĐT.550, dù mặt đường khá hẹp nhưng lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe tải chở vật liệu, luôn ở mức cao. Tại một số thời điểm, nhiều xe tải phải vượt xe phía trước và lấn sang phần đường ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm với các phương tiện lưu thông đối diện.
tp-xe-bui-khskls.jpg
Theo người dân địa phương, khoảng 2 năm nay, khi hoạt động khai thác khoáng sản và nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng gia tăng, lượng xe tải, xe ben lưu thông trên ĐT.550 tăng đột biến.
tp-xe-vuot.jpg
tp-jskjsksk.jpg
Phóng viên ghi nhận xe tải vượt phương tiện phía trước, lấn sang phần đường ngược chiều và chiếm gần hết mặt đường. Tình trạng xe tải chạy với tốc độ khá cao khiến nhiều người dân và người tham gia giao thông không khỏi lo lắng về nguy cơ xảy ra tai nạn.
tp-95875.jpg
Trong ảnh, các xe tải nối đuôi nhau lưu thông trên tuyến. Đáng chú ý, có thời điểm xe buýt đi theo chiều ngược lại phải giảm tốc, di chuyển sát mép đường, thậm chí lấn sang phần đường dành cho xe máy để giữ khoảng cách an toàn khi tránh các phương tiện cồng kềnh.

tp-duong-skjs.jpg
tp-duongbui.jpg
Lưu lượng xe tải trọng lớn lưu thông với tần suất dày đặc trong thời gian dài đã khiến nhiều đoạn trên tuyến ĐT.550 xuất hiện tình trạng bong tróc, hằn lún và gợn sóng. Nhiều vị trí mặt đường bị biến dạng, nham nhở, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.
tp-maywjs-dipmghf.jpg
tp-duong-hong.jpg
Một số đoạn bị bong tróc lớp nhựa mặt đường, xuất hiện các vệt lún và "sóng trâu".
tp-bui-khssms.jpg
Đơn vị quản lý đường bộ đã nhiều lần tổ chức sửa chữa, khắc phục các điểm hư hỏng trên tuyến ĐT.550. Dù vậy, áp lực từ hàng trăm lượt xe tải, xe ben chở vật liệu lưu thông mỗi ngày khiến mặt đường nhanh chóng tái xuất hiện tình trạng bong tróc, hằn lún và gợn sóng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
tp-duong-bai-8.jpg
Khu vực vòng xuyến kết nối cao tốc thường xuyên xuất hiện đất, đá rơi vãi trên mặt đường. Dù đơn vị quản lý đã lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 30 km/h, song theo ghi nhận, vẫn còn một số phương tiện chưa chấp hành nghiêm quy định này.
tp-bui-khssk.jpg
Theo thống kê, từ tháng 10/2025 đến cuối tháng 5/2026, trên địa bàn xã Toàn Lưu đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người tử vong, phần lớn các vụ việc xảy ra trên tuyến ĐT.550. Thực trạng này khiến người dân và chính quyền địa phương không khỏi lo lắng, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và sớm khắc phục những điểm hư hỏng trên mặt đường.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết thời gian qua trên địa bàn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, trong đó phần lớn xảy ra trên tuyến ĐT.550. Theo địa phương, lưu lượng xe tải, xe ben chở vật liệu tăng cao trong khi mặt đường khá hẹp và đã xuất hiện nhiều điểm hằn lún, bong tróc, xuống cấp, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm tốc độ, đồng thời sớm sửa chữa, nâng cấp và nghiên cứu mở rộng tuyến ĐT.550.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #tuyến đường #ĐT.550 #tuyến đường xuống cấp #Cận cảnh tuyến đường xuống cấp #oằn mình gánh hàng trăm lượt xe tải mỗi ngày

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe