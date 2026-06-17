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Xã hội

Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Trường Phong - Như Ý

TPO - Thượng tướng Bế Xuân Trường được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 17/6, Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiến hành phiên trọng thể.

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Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. (Ảnh: Như Ý)

Đại hội đã nghe kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VIII.

Theo đó, trong phiên làm việc chiều 16/6, đại hội đã bầu 88 người vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngay sau khi được bầu, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VIII đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất, thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, bầu Ban Thường vụ; bầu chủ tịch; các phó chủ tịch; ban kiểm tra, trưởng ban kiểm tra Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả, hội nghị đã bầu 21 người vào Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VIII (khuyết 1, sẽ kiện toàn sau).

Với số phiếu tín nhiệm 100%, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh, gồm: Thượng tướng Phạm Hồng Hương; Trung tướng Khuất Việt Dũng; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng; ông Lê Văn Kiểm.

Hội nghị đã bầu ban kiểm tra gồm 11 người; ông Lương Hồng Phong tái cử Trưởng Ban Kiểm tra Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, sinh năm 1957, quê quán tỉnh Cao Bằng. Ông từng là Tư lệnh Quân khu 1; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Từ tháng 12/2021, ông nghỉ hưu, sau đó, giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cho đến nay.

Trường Phong - Như Ý
#Hội Cựu Chiến binh Việt Nam #Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam #Thượng tướng Bế Xuân Trường

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