Kết quả điều tra vụ nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai

TPO - Kết quả xét nghiệm 30 mẫu bệnh phẩm ghi nhận có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm đường ruột. Qua kiểm tra đột xuất, đoàn liên ngành phát hiện cơ sở bánh mì Lâm Huyền không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngày 16/6, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã kết quả điều tra, xác minh vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến hộ kinh doanh Lâm Huyền (bánh mì Lâm Huyền) tại phường Quy Nhơn Đông.

Đây là cơ sở bánh mì liên quan vụ nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì phải nhập viện điều trị, mà báo Tiền Phong đã đưa tin phản ánh.

Nhiều người nhập viện theo dõi điều trị sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Lâm Huyền.

Trước đó, lúc 12h30 ngày 24/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cũng tiếp nhận thông tin nhiều bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của cơ sở Lâm Huyền, đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở N.Đ.H.L cũng bị ngộ độc thực phẩm và đang điều trị tại bệnh viện. Qua xác minh, trong ngày 22/5, cơ sở Lâm Huyền đã bán khoảng 200 ổ bánh mì các loại.

Kết quả xét nghiệm 30 mẫu bệnh phẩm ghi nhận có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp - tác nhân gây ngộ độc thực phẩm đường ruột.

Qua kiểm tra đột xuất, đoàn liên ngành phát hiện cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; người trực tiếp chế biến thực phẩm chưa được xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định; không lưu giữ đầy đủ hồ sơ phục vụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm; điều kiện vệ sinh cơ sở, khu vực chế biến và bảo quản thực phẩm chưa bảo đảm. Ngoài ra, một số nguyên liệu sử dụng tại cơ sở không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 3 mẫu thực phẩm tại cơ sở để kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu giò thủ có chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí vượt mức giới hạn cho phép theo quy định hiện hành.

Từ kết quả điều tra, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có liên quan đến bánh mì kẹp thịt do hộ kinh doanh Lâm Huyền cung cấp.

Tuy nhiên, do không còn mẫu thực phẩm mà các trường hợp mắc đã sử dụng để xét nghiệm nên chưa đủ căn cứ xác định chính xác loại thực phẩm gây ngộ độc cũng như tác nhân gây ngộ độc theo quy định chuyên môn. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

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