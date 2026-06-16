Nhà lãnh đạo Myanmar Min Aung Hlaing thăm Trung Quốc

TPO - Hôm nay (16/6), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ ủng hộ vai trò lãnh đạo chính trị của nhà lãnh đạo Myanmar Min Aung Hlaing, trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh nhằm đề ra định hướng phát triển quan hệ song phương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón nhà lãnh đạo Myanmar tại Bắc Kinh ngày 16/6. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Myanmar Min Aung Hlaing đang có chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 5 ngày tới Trung Quốc, kết thúc vào ngày 19/6. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới cường quốc láng giềng kể từ khi chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối năm ngoái và đầu năm nay.

Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước cần đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và phát triển khu vực thông qua tăng cường quan hệ song phương.

Trước cuộc hội đàm, Bắc Kinh tổ chức lễ đón cấp nhà nước tại Đại lễ đường Nhân dân. Sau đó, hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp kín trước khi hội đàm chính thức.

Trung Quốc vẫn là một trong những đối tác nước ngoài quan trọng nhất của chính quyền quân sự Myanmar kể từ tháng 2/2021.

Trung Quốc cũng đầu tư mạnh vào Myanmar thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), với các dự án như đường ống dẫn dầu và khí đốt xuyên quốc gia và kế hoạch xây dựng cảng nước sâu chiến lược.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 năm ông Min Aung Hlaing gặp ông Tập Cận Bình, sau khi dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Thiên Tân vào tháng 8 năm ngoái.

Dù ông Min Aung Hlaing chọn Ấn Độ là điểm đến của chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ sau chiến thắng bầu cử, một số nhà phân tích cho rằng các chuyến thăm liên tiếp tới Trung Quốc cho thấy mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa Naypyidaw và Bắc Kinh, đồng thời giúp nhà lãnh đạo Myanmar mở rộng sự chấp thuận quốc tế.

Trung Quốc cũng là nhà cung cấp vật tư quan trọng và hỗ trợ ngoại giao cho quân đội Myanmar, đôi khi đóng vai trò trung gian thúc đẩy các thỏa thuận ngừng bắn dọc một số khu vực biên giới.

Nhà lãnh đạo Myanmar được đón tiếp trọng thể tại Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

Đất hiếm và thương mại biên giới

“Lợi ích của Trung Quốc (tại Myanmar) là đất hiếm, cơ sở hạ tầng, khai khoáng và việc bảo đảm hành lang kinh tế ra Ấn Độ Dương”, ông David Mathieson, nhà phân tích độc lập tại Thái Lan chuyên theo dõi Myanmar, nhận định.

“Trung Quốc cũng nhận thấy phương Tây đang rút lui khỏi Myanmar và Bắc Kinh sẽ tìm cách tăng cường ảnh hưởng ở quốc gia này”, ông Mathieson nói với Reuters.

Myanmar rơi vào nội chiến nghiêm trọng kể từ khi ông Min Aung Hlaing lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu vào tháng 2/2021.

Cuộc xung đột kéo dài khiến quốc gia Đông Nam Á càng thêm khó khăn về kinh tế.

Các cuộc biểu tình phản đối đảo chính sau đó phát triển thành phong trào nổi dậy vũ trang trên phạm vi toàn quốc, khiến quân đội Myanmar phải đối phó với các nhóm vũ trang mới ra đời và các lực lượng sắc tộc tồn tại từ lâu.

Theo truyền thông nhà nước Myanmar, phái đoàn tháp tùng ông Min Aung Hlaing tới Trung Quốc lần này có lãnh đạo bang Kachin và Shan - hai bang giáp biên giới Trung Quốc, cùng Bộ trưởng Công nghiệp Myanmar.

Bang Kachin, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội và lực lượng vũ trang sắc tộc, có trữ lượng lớn về đất hiếm. Bang Shan có nhiều tuyến thương mại kết nối trực tiếp với Trung Quốc.

Theo giới phân tích, sự hiện diện của các quan chức này cho thấy những cuộc trao đổi tại Bắc Kinh có khả năng tập trung vào thương mại biên giới và dự án đập thủy điện Myitsone trị giá 3,6 tỷ USD do Trung Quốc đầu tư tại bang Kachin. Dự án này bị đình chỉ từ năm 2011.

Theo bản tin của Tân Hoa xã, hai bên đã ký kết 18 văn kiện hợp tác trong dịp này, trong các lĩnh vực như vận tải xuyên biên giới, thương mại tự do, hỗ trợ ứng phó thiên tai, y tế và truyền thông.